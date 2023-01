O tych pracowników zabijają się dziś firmy. Oto najbardziej deficytowe zawody w Polsce

- Brak nadwyżkowych zawodów pokazuje, że w Polsce wciąż mamy do czynienia z deficytem pracowników. To prosta konsekwencja tego, że średniorocznie z rynku pracy ubywa między 150 a 200 tys. osób. Zatem więcej osób przechodzi na emeryturę niż zaczyna (zawodową - red.) karierę. Problemem pozostaje natomiast dopasowanie systemu edukacji do wymagań rynku pracy, bo w Polsce wciąż rośnie liczba młodych z wykształceniem wyższym, a deficyty wskazują na to, że największe zapotrzebowanie jest tam, gdzie nie jest ono wymagane. Potrzebujemy dekarzy, cieśli, kierowców, a kształcimy humanistów – mówi Krzysztof Inglot, założyciel agencji Personnel Service.

W poprzedniej edycji badania do deficytowych zawodów należeli jeszcze betoniarze, brukarze, piekarze, ratownicy medyczni i robotnicy obróbki drewna w stolarce. Był za to mniejszy niedobór nauczycieli. Dlatego w sumie liczba deficytowych zawodów jest w tym roku o trzy pozycje mniejsza niż rok temu.

„Barometr zawodów” to ogólnopolskie badanie, które co roku przygotowuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. To prognoza zapotrzebowania na pracowników w 2023 roku wskazująca, które zawody są deficytowe, w równowadze i nadwyżkowe.Z tegorocznej edycji wynika, że w skali ogólnopolskiej w 27 zawodach brakuje specjalistów, natomiast reszta jest w równowadze. Nie ma żadnego nadwyżkowego zawodu.

W jakich branżach brakuje pracowników? Oto lista najbardziej deficytowych zawodów.

Specjaliści z fachem w ręku poszukiwani

Aż 11 z 27 deficytowych zawodów należy do kategorii, którą można opisać jako specjaliści z fachem w ręku. Są to cieśle, dekarze, elektrycy, kucharze, mechanicy, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, spawacze oraz ślusarze.

- W Polsce brakuje specjalistów z fachem w ręku, o czym mówimy już od długiego czasu. Pokazujemy zawsze przy tym, że jest to jedna z lepszych ścieżek kariery dla młodych osób, które zamiast wybierać humanistyczne kierunki studiów, powinny pomyśleć o zawodzie elektryka, cieśli czy dekarza, bo pracy dla nich na pewno nie zabraknie - mówi Krzysztof Inglot.

- Czynnikiem, który może zniechęcać na początku są zarobki, ale w przypadku wielu zawodów, które wymagają fachu w ręku, wynagrodzenia będą rosły. Wynika to z tego, że specjalistów brakuje, co przełoży się na wyższe wynagrodzenia. Zwłaszcza, że pójdzie to w parze z rosnącą modą na rzemiosło - dodaje.

Także Agata Hagno, właścicielka firmy doradztwa personalnego DPM, zauważa, że rynek pracy ma nadal duże potrzeby w zatrudnianiu osób z wykształceniem technicznym. Z powodu zamykania szkół branżowych widoczne są spore braki.

- Dzisiaj organizacje zaczynają tworzyć porozumienia ze szkołami średnimi, a miasto Katowice ma ogłoszony duży projekt Katowice Miastem Fachowców - mówi Agata Hagno.

- Aby osiągnąć sukces, przede wszystkim należy być dobrym fachowcem w tym, co się robi i to może być podstawą sukcesu zawodowego. Nasze kompetencje i zaangażowanie mogą być tym zawodowym sukcesem - dodaje Hagno.

Również Joanna Cesarz, dyrektor HR w firmie Wielton, wskazuje, że trendy ostatnich lat pokazują, iż coraz bardziej doceniany jest fach w ręku. Szkoły branżowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a rynek pracy potrzebuje fachowców chętnych do pracy.

- Jesteśmy przekonani, że ten trend będzie się rozwijał w najbliższej przyszłości.

Studia są ważne, ale nie zawsze są niezbędne. Istotna jest świadomość, w jakim kierunku pracownik chce się rozwijać, jego otwartość na nowe doświadczenia, chęć stałego rozwijania się. Często zdarza się również, że dopiero przebranżowienie pozwala odnaleźć prawdziwą pasję i satysfakcję - twierdzi Joanna Cesarz.

Pracownicy ochrony zdrowia

Pandemia zdecydowanie uwypukliła zapotrzebowanie na pracowników ochrony zdrowia, co nadal jest widoczne na rynku pracy. Wśród zawodów deficytowych znajduje się lekarz, pielęgniarka i położna, ale również psycholog i psychoterapeuta oraz fizjoterapeuta i masażysta.

Źródło: „Barometr zawodów”, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Do tej kategorii, ze względu na trendy demograficzne, można również zaliczyć opiekuna osób starszych lub niepełnosprawnych.

Kierowcy i pracownicy branży budowlanej

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że z Polski wyjechało nawet do pół miliona mężczyzn z Ukrainy, którzy wrócili bronić swojej ojczyzny. Często byli to zawodowi kierowcy i pracownicy budownictwa. Te sektory najbardziej odczuły braki kadrowe, co nadal się utrzymuje.

Źródło: „Barometru zawodów”, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

W „Barometrze zawodów” wskazano, że kierowcy autobusów oraz kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników są teraz poszukiwani na rynku pracy. Podobnie jak robotnicy budowlani oraz pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie.

Źródło: „Barometru zawodów”, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Nauczyciele

Wśród deficytowych zawodów w skali całego kraju znaleźli się również nauczyciele. Chodzi konkretnie o nauczycieli praktycznej nauki zawodu, czyli osoby, które mogą wykształcić specjalistów z fachem w ręku oraz nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych i uczących w szkołach specjalnych i w oddziałach integracyjnych.

Źródło: „Barometru zawodów”, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

W poprzedniej edycji badania poszukiwano zaledwie dwóch z tych kategorii (czyli nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu).

Księgowi i pracownicy ds. rachunkowości

W tej kategorii znajdują się dwa zawody, które są związane z prowadzeniem księgowości w firmach - chodzi o pracowników ds. rachunkowości i księgowości oraz samodzielnych księgowych. Ten ostatni zawód utrzymuje się na liście deficytowych profesji od 2017 roku.

Wśród 27 deficytowych zawodów znaleźli się również magazynierzy, co jest pochodną rosnącego zapotrzebowania na e-commerce wygenerowanego wraz z początkiem pandemii.

Źródło: „Barometru zawodów”, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

