O tych pracowników firmy będa zabijać się już za 5 lat. Pięć najbardziej gorących zawodów

Głębokie zmiany, z którymi mamy do czynienia na świecie, będące pochodną m.in. pandemii COVID-19, wojny czy postępującej digitalizacji, odbijają się bezpośrednio na rynku pracy (Fot. Adam Borkowski/Unsplash)

Jedne zawody znikają, inne dopiero powstają. Jakie opcje zawodowe są najbardziej przyszłościowe, zwłaszcza że o niektórych już teraz się mówi, choć jeszcze nie istnieją. To właśnie te kierunki powinny być szczególnie interesujące dla młodych osób, które planują karierę.

Do 2028 roku wzrośnie zapotrzebowanie na pięć zawodów, które już teraz są znane i zyskują na popularności. Chodzi m.in. o specjalistów od energii odnawialnej, na których rosnący popyt wynika z poszukiwania zrównoważonych źródeł energii.

Specjaliści Personnel Service przygotowali zestawienie profesji, na które będzie zapotrzebowanie za 5, 10 oraz 15 lat.

Postępuje też digitalizacja, co sprawia, że bezpieczeństwo danych staje się kluczowe. To generuje zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.

Badanie przeprowadzone przez HRK oraz HackerU wśród ponad 500 przedstawicieli branży IT potwierdza, że cyberbezpieczeństwo już teraz jest jednocześnie najbardziej pożądaną i najlepiej płatną wśród specjalizacji. Zauważalny jest wzrost poziomu wynagrodzeń w najwyższych widełkach płacowych (powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie). W porównaniu z rokiem 2021 zmniejszyła się również liczba osób, których zarobki utrzymują się w granicach 5 001 zł a 10 tys. zł brutto miesięcznie.

Natomiast rozwój technologii związanych z danymi genetycznymi i biologicznymi będzie wymagał specjalistów od ich analizy i interpretacji, stąd na brak pracy nie będą narzekali inżynierowie bioinformatyki.

Bezpośrednią konsekwencją pandemii jest coraz większy udział nauki zdalnej, co wygeneruje zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów ds. edukacji online. Z kolei żeby sprostać wyzwaniom związanym ze współczesnym stylem życia, będziemy potrzebowali więcej specjalistów od zdrowia psychicznego, w tym psychologów i psychiatrów.

(Fot. Barbara Zandoval/Unsplash)

- Zmiany, z którymi mamy aktualnie do czynienia na rynku pracy, są porównywalne z dotychczasowymi rewolucjami przemysłowymi. Czeka nas gruntowne przetasowanie oczekiwanych od pracowników kompetencji i umiejętności. To wyzwanie nie tylko dla tych, którzy już są na rynku pracy, ale też młodych, którzy decydują o swojej zawodowej przyszłości. Może bowiem być tak, że czeka ich kariera w zawodzie, który jeszcze nie istnieje lub dopiero powstaje. Znając trendy, można wybrać kierunek, który się rozwija i w przyszłości stać się poszukiwanym specjalistą. Edukacja to największa inwestycja w przyszłość i warto o tym pamiętać – mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Zawody przyszłości za 10 lat. Wzrośnie popyt na bardziej zaawansowane specjalizacje i zawody

Im dalej w las, tym bardziej zaawansowane specjalizacje i zawody. Na razie są one rozwijane, ale w perspektywie dekady zyskają na znaczeniu i zapotrzebowanie na pracowników w tych konkretnych profesjach będzie rosło. Rozwój będącej teraz na ustach wszystkich sztucznej inteligencji spowoduje, że w najbliższych latach zwiększy się popyt na specjalistów od sztucznej inteligencji, którzy będą odpowiedzialni za jej projektowanie, wdrażanie i zarządzanie nią.

Na brak zajęć nie będą też narzekali specjaliści ds. edycji genów. Rozwój technologii edycji genów otworzy nowe możliwości w medycynie i innych dziedzinach nauki, umożliwiając precyzyjne modyfikacje DNA, które mają potencjał leczenia i zapobiegania wielu chorobom dziedzicznym oraz schorzeniom, które są uwarunkowane genetycznie.

W perspektywie dekady jeszcze bardziej upowszechnią się kryptowaluty i technologia blockchain. To spowoduje, że niezbędni będą ekonomiści kryptowalut.

Natomiast rozwój technologii produkcji żywności, takich jak mięso z hodowli komórkowej, stworzy nowe stanowiska pracy, np. technolog żywności. Nadal wyzwaniem pozostaną zmiany klimatu i rozwijać się będzie zrównoważony rozwój. Stąd wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów od zmian klimatu, którzy będą dokonywali szczegółowych analiz.

W perspektywie dekady jeszcze bardziej upowszechnią się kryptowaluty i technologia blockchain. To spowoduje, że niezbędni będą ekonomiści kryptowalut

Rynek pracy za 15 lat. To ich będą szukać pracodawcy

Upływający czas będzie powodował, że istniejące wcześniej zawody będą się uszczegóławiały. I tak jak w perspektywie dekady pojawi się zapotrzebowanie na specjalistów od sztucznej inteligencji, tak już za 15 lat kwestie etyczne związane z AI staną się tak skomplikowane i ważne, że zwiększy się popyt na specjalistów od etyki AI. Sztuczna inteligencja jest też zasilana ogromną ilością danych, stąd kuratorzy danych będą na wagę złota.

W obszarze klimatu kluczowe będzie zrozumienie i zarządzanie skutkami zmian klimatycznych, stąd powstanie zapotrzebowanie na specjalistów ds. adaptacji klimatycznej.

Zaraz po specjalistach ds. edycji genów przyjdzie czas na inżynierów biomedycznych, którzy będą odpowiedzialni za projektowanie i wdrażanie terapii genowych, które mają potencjał, aby rewolucjonizować leczenie wielu chorób genetycznych.

Ostatni obszar, na który warto zwrócić uwagę, jest związany z eksploracją kosmiczną. Gdy stanie się ona coraz bardziej zaawansowana, inżynierowie terraformacji będą odgrywać kluczową rolę w opracowywaniu i adaptacji zaawansowanych technologii, zapewniających załogom kosmicznym odpowiednią ochronę oraz umożliwiających przystosowanie się do ekstremalnych warunków panujących w przestrzeni kosmicznej. Te modyfikacje mogą obejmować zaawansowane kombinezony kosmiczne, biologiczne ulepszenia dla astronautów, a także zoptymalizowane interfejsy umożliwiające efektywną komunikację i interakcję z zaawansowanymi systemami pokładowymi statków kosmicznych. Dzięki pracy specjalistów od modyfikacji eksploracja kosmiczna będzie bardziej bezpieczna, efektywna i otworzy nowe perspektywy dla przyszłych misji w kosmos.

"Świat przechodzi gwałtowną transformację technologiczną, wraz z którą zmienia się krajobraz rynku pracy"

Jak wynika z raportu World Economic Forum, do 2025 roku zlikwidowanych zostanie 85 mln miejsc pracy, które zostaną zastąpione 97 mln nowych etatów, znacznie lepiej dostosowanych do hybrydowego modelu pracy.

Na liście 5 stanowisk najbardziej narażonych na likwidację znaleźli się: specjaliści ds. wprowadzania danych, sekretarze, księgowi, audytorzy oraz pracownicy fabryk i linii montażowych. Wśród zawodów zagrożonych WEF wymienia także m.in. pracowników infolinii klienckich i serwisowych, pracowników poczty, kasjerów bankowych, specjalistów HR czy robotników budowlanych.

Jednocześnie eksperci oczekują wzrostu zapotrzebowania na m.in. analityków danych i naukowców, specjalistów AI i uczenia maszynowego, specjalistów big data, specjalistów ds. marketingu cyfrowego oraz specjalistów ds. automatyzacji procesów. Nowe miejsca pracy powstaną także w zielonej ekonomii, inżynierii, rozwiązaniach chmurowych czy rozwoju produktów.

- Świat przechodzi gwałtowną transformację technologiczną, wraz z którą zmienia się krajobraz rynku pracy. Postępująca automatyzacja, cyfryzacja, a także rozwój rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji powodują znikanie niektórych stanowisk czy kompetencji, z drugiej jednak strony sprawiają, że na rynku pracy pojawiają się zupełnie nowe perspektywy zawodowe. Zwróćmy choćby uwagę na dane OECD, zgodnie z którymi 65 proc. uczących się dziś dzieci w przyszłości będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją - wyjaśnia Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering.

