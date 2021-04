O pracę najtrudniej w Poznaniu, Katowicach i Łodzi

277 tys. nowych ofert pracy opublikowali w marcu 2021 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w naszym kraju. To najwięcej od stycznia 2020 roku i aż o 19 proc. więcej niż przed rokiem.

Marzec 2021 roku jest pierwszym miesiącem od początku pandemii, w którym dynamika rok do roku osiągnęła dodatni wynik. Pracodawcy w Polsce opublikowali na 50 największych portalach rekrutacyjnych aż 276,8 tys. ogłoszeń o pracę. To o ponad 19 proc. więcej niż marcu zeszłego roku i o 18 proc. więcej niż w lutym 2021 roku. Ostatnio tak wysoki wynik liczby ofert pracy odnotowano w styczniu 2020 roku. Takie wnioski płyną z opublikowanego przez Grant Thornton raportu „Rynek pracy w czasie COVID-19”.

- Według danych Eurostatu od dwóch miesięcy Polska jest krajem o najniższym bezrobociu w Unii Europejskiej. Czy rok temu – kiedy pracodawcy w popłochu przenosili pracowników na pracę zdalną i rezygnowali z prowadzonych procesów rekrutacyjnych – ktokolwiek spodziewał się, że tak potoczy się los polskiego rynku pracy? Ten wynik pokazuje, że nie tylko nie sprawdziły się czarne scenariusze, które wszyscy mieliśmy w głowach w marcu i kwietniu 2020 roku, ale wręcz nasz rynek pracy wykazał się dużą żywotnością i odpornością na pandemię. Pracodawcy przekonali się, że można, a wręcz trzeba żyć z pandemią i kolejnymi falami rosnących zakażeń. Dostosowali się do nowych warunków i działają względnie normalnie – wyznaczają sobie cele biznesowe, a potem wraz z pracownikami je realizują - komentuje Monika Łosiewicz, menedżer ds. potencjału ludzkiego Grant Thornton.

Badanie jasno pokazuje, że pandemia mocno odcisnęła się na polskim rynku pracy. Ubiegłoroczny lockdown sprawił, że polscy pracodawcy – zwłaszcza z sektora usług – zaczęli masowo mrozić procesy rekrutacyjne.

Jak wynika z analiz rynku w kwietniu 2020 roku, liczba nowych ofert pracy publikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych spadła o ponad 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Od czerwca 2020 do stycznia 2021 roku liczba ofert pracy utrzymywała się na poziomie około 20 proc. niższym niż w roku poprzednim, a we wrześniu spadek zmniejszył się do 10 proc. Marzec 2021 roku jest pierwszym miesiącem od początku pandemii, w którym dynamika rok do roku osiągnęła dodatni wynik.

- Dodatnia, 19-procentowa dynamika liczby ofert pracy może być nieco myląca ze względów statystycznych, bo zaczynamy porównywać się już z okresem pandemii, ale mimo wszystko jest bardzo wysokim wynikiem. Biorąc pod uwagę fakt, że mówimy tu o dynamice osiągniętej w samym szczycie trzeciej fali zakażeń i silnego lockdownu nałożonego na polską gospodarkę, łatwo można sobie wyobrazić znacznie gorsze wyniki. Tymczasem widać wyraźnie, że polscy pracodawcy nadal myślą o rozwoju, zatrudnianiu nowych pracowników i nadal w zacięty sposób walczą o pracowników - wyjaśnia Maciej Michalewski CEO Element, partnera badania.

źródło: Grant Thornton „Rynek pracy w czasie COVID-19”

- Minął pełen rok od początku pandemii. To co już wiemy, to to, że polscy pracodawcy poradzili sobie w tym czasie bardzo dobrze. Choć w pierwszej, wiosennej fali mocno wystraszyli się o swoją przyszłość i anulowali średnio połowę procesów rekrutacyjnych, to w kolejnych miesiącach nauczyli się żyć z ograniczeniami. Oczywiście w wielu branżach – np. w hotelach, gastronomii, rozrywce czy eventach – sytuacja dalej jest bardzo trudna i nadal potrzebują one wsparcia państwa, jednak w skali całej gospodarki z pewnością czarne scenariusze sprzed roku na szczęście nie sprawdziły się – wyjaśnia Monika Smulewicz partner w Grant Thornton.

Poznań, Katowice i Łódź ze spadkami

Zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy widać także, gdy analizujemy liczbę ofert pracy w poszczególnych miastach. Choć nie wszędzie jest dobrze. Wśród 10 aglomeracji najgorzej sytuacja wygląda w Poznaniu – to tam notowane są największe spadki liczby ogłoszeń o pracę. W marcu 2021 roku pracodawcy opublikowali 2,2 tys. nowych ogłoszeń, czyli o 27 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niewiele lepiej sytuacja wygląda w Katowicach (-23 proc.) i Łodzi (-17 proc.).

W pozostałych dużych miast aktywność rekrutacyjna pracodawców wygląda lepiej. W Bydgoszczy w marcu 2021 roku opublikowano 3,9 tys. nowych ogłoszeń, czyli aż o 41 proc. więcej niż przed rokiem. Sytuacja dobrze wygląda także w Lublinie, gdzie pojawiło się 3,6 tys. ofert, czyli o 37 proc. więcej niż rok wcześniej.

źródło: Grant Thornton „Rynek pracy w czasie COVID-19”

W największych miastach Polski na 1000 mieszkańców przypada średnio 11 ofert pracy (wobec 9,2 rok temu). W marcu 2021 roku najwięcej ogłoszeń oferował Kraków – średnio 19 ofert na każdy tysiąc osób. Wyprzedził w ten sposób Warszawę, w której na 1000 mieszkańców przypadało 18 ofert. Najgorzej wypada Poznań, gdzie wskaźnik ten to zaledwie 4.

Źródło: Grant Thornton „Rynek pracy w czasie COVID-19”

Praca nie dla każdego

Pandemia koronawirusa mocno wpłynęła na wiele branż. Są takie, które praktycznie od roku nie ruszyły (targi, eventy), są takie w których nowym pracowników potrzeba.

Zdecydowanie największa liczba ogłoszeń pojawiających się na rynku w marcu dotyczy zawodów prawniczych (ogółem wzrost o 91 proc. w porównaniu do marca 2020 roku) oraz co jest zrozumiałe zawodów medycznych (wzrost rok do roku o 63 proc.).

Nowi pracownicy poszukiwani są także w marketingu (wzrost o 44 proc.), branży HR (29 proc.), IT (23 proc.), poszukiwani są także pracownicy fizyczni (wzrost o 15 proc.). Zaskakujący, co zauważają autorzy raportu, jest spadek ogłoszeń związanych z pracą w branży finansowej. W porównaniu do marca 2020 roku opublikowano o 7 proc. mniej ogłoszeń.

Źródło: Grant Thornton „Rynek pracy w czasie COVID-19”

Pracodawcy zmniejszają wymagania i ścinają benefity

To, co charakterystyczne dla marcowych ofert pracy, to mniejsze wymagania wobec kandydatów oraz nieco mniej benefitów pozapłacowych.

Średnia liczba wymagań stawianym kandydatom do pracy od kilku miesięcy utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie, zbliżonym do okresu sprzed pandemii. Pracodawcy stale wymagają spełnienia średnio około 5-5,5 warunków od przyszłych pracowników. W marcu 2021 roku przypadało średnio 5,4 wymogów na jedną ofertę, czyli o 0,2 pkt. proc. mniej niż w rekordowym lutym 2021 roku i dokładnie tyle samo, co w grudniu 2020 i styczniu 2021 roku.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, pracodawcy oczekują od kandydatów przede wszystkim odpowiedniego doświadczenia (warunek ten widoczny jest w 77 proc. ofert), wykształcenia (48 proc.), a w dalszej kolejności dyspozycyjności i znajomości języka obcego (po 32 proc.).

źródło: Grant Thornton „Rynek pracy w czasie COVID-19”

Drugi miesiąc z rzędu pracodawcy ograniczają liczbę oferowanych benefitów, np. abonamentów medycznych, kart sportowych czy ubezpieczeń. W marcu 2021 roku średnia liczba takich zachęt w jednej ofercie pracy wyniosła około 5,8. To o 0,2 pkt mniej niż w lutym 2021 roku i najmniej od lipca 2020 roku.

Najczęściej oferowanym przez pracodawców benefitem pozostają szkolenia. W marcu tego typu zachęta znajdowała się w 2/3 ofert pracy – to o ponad połowę częściej niż w szczycie pandemii i wyraźnie więcej niż przed pandemią. Pracodawcy często próbują kusić pracowników też obietnicą „wysokiego wynagrodzenia” – w marcu taka obietnica znalazła się w 58 proc. ogłoszeń. Najwyższy w historii jest też odsetek ofert pracy z benefitem w postaci lekcji językowych (18 proc.).

Co zaskakujące, mniej jest benefitów w postaci abonamentów medycznych. W marcu oferowane były w 42 proc. ofert (wobec 48 proc. w lutym). Spada też odsetek pracodawców oferujących pakiety sportowe – obecne są tylko w 29 proc. ogłoszeń.