Nowy trend wkracza do branży IT. Jest coś, co może zrekompensować niższą pensję

Wynagrodzenie, możliwości rozwoju oraz elastyczność pracodawcy w zakresie trybu pracy to główne czynniki decydujące o zmianie miejsca pracy, także w sektorze IT (Fot. Danial Igdery/Unsplash)

Pracownicy sektora IT w Polsce, zwłaszcza ci z obszaru programowania, nadal są nastawieni na ponadprzeciętne zarobki. Jednak w przypadku informatyków i programistów wysokość pensji coraz częściej nie wystarcza, by skłonić pracownika do zmiany miejsca zatrudnienia.

Na polskim rynku IT nie ma kryzysu, choć trzeba podkreślić, że jest on ilościowo zdominowany przez pracowników w randze juniora, podczas gdy największe zapotrzebowanie jest na wakatach seniorskich. Zróżnicowanie widać też w zakresie pożądanych specjalizacji.

- Nie oznacza to, że programista przyjmie pracę za połowę wynagrodzenia, którego oczekiwał, ale pojawia się bufor, w ramach którego jest on w stanie zrezygnować z części wynagrodzenia w zamian za pracę z lepszymi i nowszymi technologiami. Jest to tak zwany „stos technologiczny” i jeśli jest on atrakcyjny, wówczas elastyczność finansowa zwiększa się i oscyluje w granicach plus minus 2 tysięcy złotych – tłumaczy Bogumiła Siwiec, executive manager w Michael Page Information Technology.

Oczekiwania branży IT obrazuje raport "Talent Trends 2023" opracowany przez PageGroup. Wynagrodzenie, możliwości rozwoju oraz elastyczność pracodawcy w zakresie trybu świadczenia obowiązków to główne czynniki decydujące o zmianie miejsca pracy, także w sektorze technologii informatycznych.

- Osoby techniczne są bezpieczne na rynku pracy. Pracownicy z profilem biznesowym są już jednak bardziej podatni na cięcia kosztów, w tym przede wszystkim zatrudnienia. Dotyczy to np. scrum masterów, z bardziej “miękkimi” kompetencjami. Natomiast obszary takie jak security czy big data to dziedziny, które są na fali wznoszącej i z takich specjalistów nie tylko się nie rezygnuje, ale wręcz coraz chętniej przyjmuje ich do pracy – dodaje Bogumiła Siwiec.

Chmura, software development, security i big data. Oto specjalizacje przyszłości

Software development, w którym nadal zarabia się najlepiej, to obszar, w którym w największym stopniu sukces determinuje własna motywacja. To branża z dużym potencjałem, ale też dla wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Trzeba podkreślić, że na najwyższe pensje mogą liczyć ci najlepsi, najbardziej doświadczeni i cały czas doskonalący się.

Innym obszarem, w którym przez najbliższe lata nie zabraknie pracy, to technologia rozwiązań chmurowych.

- Niektórzy producenci wręcz wymuszają stosowanie rozwiązań chmurowych, wykluczając starsze wersje swojego oprogramowania z możliwości aktualizacji i dodania nowych funkcjonalności. Są to przede wszystkim rozwiązania atrakcyjne rynkowo, tak więc liczba rekrutacji osób kompetentnych w tym obszarze wzrasta i tyczy się to wszystkich specjalizacji opartych o działania w chmurze – objaśnia Bogumiła Siwiec.

Dynamika wzrostu wynagrodzeń w obszarze software developmentu wypłaszczyła się, natomiast w dziedzinie security i big data w ciągu ostatnich lat rośnie. Zgodnie z danymi Talent Trends 2023 zmieniający pracę oczekują podwyżki nawet o 20-25 proc., niezależnie od miejsca zamieszkania. Mitem dziś jest, że najwięcej zarabia się w stolicy.

W Polsce jest wiele lokalizacji, w których inwestorzy mogą rozważyć rozpoczęcie bądź poszerzenie swojej już istniejącej działalności. Kraków i Wrocław to metropolie, które są ze sobą często porównywane i wyraźnie konkurują na tym polu z Warszawą, która nie jest wbrew pozorom centrum polskiego IT.

Home office w odwrocie? Uwaga, można stracić pracowników

Co poza wynagrodzeniem i pracą z zaawansowanymi technologiami wpływa dziś na motywację pracowników sektora IT? Niezmiennie jest to elastyczność, pochodna pracy zdalnej. Potwierdza to badanie No Fluff Jobs, z którego wynika, że niemal wszyscy pracownicy z branży IT - bo 96 proc. - chcą pracować zdalnie lub hybrydowo.

Jednak ostatnio obserwujemy w tym zakresie postępującą zmianę. Jak zaznaczają rekruterzy z Michael Page, firmy coraz częściej decydują się na przenoszenie pracowników do biura. Te, które robią to w sposób restrykcyjny, są bardziej podatne na stratę pracowników, natomiast pracodawcy oferujący większą dowolność i elastyczność mają dużą szansę na zatrzymanie członków swoich zespołów. Jednak w szerszej perspektywie rynek dąży do tego, by funkcjonował tryb hybrydowy.

- Chodzi głównie o współpracę oraz interakcje zachodzące między pracownikami, gdy widzą się twarzą w twarz. Firmy obserwują, że osoby z najdłuższym stażem w organizacji to ci pracownicy, którzy pojawiają się w biurze. Buduje to wśród nich większe zaangażowanie i tworzy poczucie bycia częścią zespołu - twierdzi Bogumiła Siwiec.

Chęć pracy z zagranicy wśród specjalistów IT jest tak duża, że ludzie są gotowi pracować w nocy (Fot. Shutterstock)

Przypomnijmy, że z analizy ponad 85 000 ofert pracy dla osób z branży IT, na które mogły aplikować w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. za pośrednictwem portalu Just Join IT, wynika, że liczba ogłoszeń oferujących pełną pracę zdalną zmniejszyła się o blisko 8 proc. w porównaniu do stanu z drugiej połowy 2022 r. O ok. 20 proc. wzrosła z kolei liczba ogłoszeń proponujących tryb hybrydowy, a o blisko 9 proc. stacjonarny.

Polskie talenty w cenie. Zagraniczne firmy inwestują w rynek młodych specjalistów

Polska cały czas jest atrakcyjnym rynkiem zarówno dla pracowników, jak i inwestorów. W porównaniu do rynku amerykańskiego przebitka cenowa nadal jest u nas wyraźna, wynosi ok. 40 proc. Oznacza to, że firmom zza oceanu nadal opłaca się inwestować w nasz rynek młodych talentów, co zresztą stale robią.

Jeśli chodzi o Europę, ta dysproporcja w zakresie oczekiwanej pensji się zmniejsza. To, czym możemy się pochwalić, to nasz trzeci największy w Europie talent pool, czyli zasób młodych talentów IT. Są to bardzo dobrze wyszkolone osoby, wygrywające jakością, poziomem znajomości języka angielskiego, chęcią do rozwoju i pasją, co zauważają firmy i chętnie lokują swoje biznesy w Polsce.

Warto dodać, że na przestrzeni kilku minionych lat bardzo zyskały na popularności podróże połączone z pracą zdalną. W USA w latach 2019-2022 aż o 131 proc. wzrosła liczba tzw. cyfrowych nomadów, czyli osób bez stałego miejsca zamieszkania, przebywających w różnych miejscach świata przez określony czas i jednocześnie wykonujących pracę zawodową.

Z kolei chęć pracy z zagranicy wśród specjalistów IT jest tak duża, że są oni gotowi pracować w nocy. Z badania No Fluff Jobs wynika, że około połowa pracowników-podróżników samodzielnie decyduje o porze dnia, w której pracują. Odsetek ten jest nieco wyższy w przypadku nomadów niż osób korzystających z workation (52 proc. vs. 45 proc.). Około 40 proc. osób z obu grup pracuje wtedy, kiedy pracuje ich firma. Nawet jeśli oznacza to pracę w nocy.

