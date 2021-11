Nowy rodzaj rekrutacji mniej stresuje i trwa krócej. Korzystają obie strony

Niemal 60 proc. Polaków w rekrutacji zdalnej ceni sobie oszczędność czasu wynikającą z braku konieczności dojazdu do potencjalnego pracodawcy. Ponadto spotkania online dla prawie 40 proc. kandydatów są mniej stresujące niż rozmowa o pracę na żywo.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez polski ClickMeeting (platforma do webinarów i wideokonferencji oraz edukacji zdalnej), spotkania online dla prawie 40 proc. ankietowanych są mniej stresujące niż rozmowa o pracę na żywo. I choć przed e-rekrutacją tremę odczuwa zaledwie 15 proc. badanych, to 34 proc. stwierdziło, iż niezależnie od formy, w jakiej się odbywają, stresują one tak samo. Co ciekawe, tylko 10 proc. badanych w ogóle nie odczuwa stresu podczas rozmów o pracę - czy to online, czy na żywo.

Jak się okazało, największą zaletą e-rekrutacji jest oszczędność czasu, poświęcanego na dojazd na rozmowę o pracę na żywo (57 proc.). Na drugim miejscu znalazła się z kolei możliwość udziału w rekrutacji z dowolnego miejsca (24 proc.). Co ciekawe, na trzecim – opcja korzystania z wcześniej przygotowanych notatek ułatwiających autoprezentację podczas rozmowy kwalifikacyjnej (7 proc.).

Część ankietowanych stwierdziła, iż spotkania online to mniejszy stres niż te na żywo (6 proc.). Najmniej badanych (4 proc.) wskazało, iż pozytywem zdalnej rozmowy o pracę jest mniej formalna atmosfera.

Jak wynika z badania ClickMeeting, największą wadą e-rekrutacji jest ryzyko wystąpienia problemów technicznych, na co wskazało 48 proc. ankietowanych. Trudniejsze okazuje się dla badanych również poznanie za ich pośrednictwem kultury firmy i jej atmosfery niż w przypadku wizyty w jej siedzibie (15 proc.) i niemal tyle samo odpowiedziało, iż minusem takiego rozwiązania jest ryzyko przeszkodzenia w spotkaniu przez inną osobę lub zwierzęta domowe (14 proc.). Dla nieco ponad 8 proc. przeszkodą okazuje się brak bezpośredniego kontaktu i trudności ze skupieniem uwagi na rozmówcy.

Najmniej ankietowanych wskazało, iż spotkania online są dla nich bardziej stresujące niż te na żywo (5 proc.), na problemy ze znalezieniem dogodnego miejsca, które dobrze prezentowałoby się w kamerze (4 proc.) czy aspekty związane z zachowaniem zarówno rekruterów, jak i uczestników podczas zdalnej rekrutacji (ponad 3 proc).

Przygotowanie do spotkań online

Mimo iż Polacy obawiają się problemów technicznych podczas rekrutacji online, to tylko 9 proc. przytrafiły się takie, które sprawiły, że trzeba było przerwać spotkanie i rozpocząć je raz jeszcze. Z kolei 56 proc. badanych wskazało, iż dotychczas zdarzały im się jedynie drobne, takie jak zanikający dźwięk czy słaba jakość obrazu, a ponad 30 proc. nie napotkało dotąd na żadne problemy podczas zdalnej rekrutacji.

Zapytani jednak o to, czy weryfikują jakość połączenia z internetem i działanie sprzętu przed rozpoczęciem spotkania online z rekruterami, w większości czynią to - tak odpowiedziała ponad połowa badanych, a blisko 30 proc. - często. Niemal 10 proc. sprawdza je czasem, a 8 proc. - raczej rzadko. Tylko 1 proc. ankietowanych przyznało, iż nie dokonuje sprawdzenia stabilności połączenia i nie sprawdza poprawności działania sprzętu.

Polacy, biorąc udział w rekrutacjach online, zwracają jednak uwagę nie tylko na kwestie techniczne, ale także na swój wizerunek. Prawie 60 proc. uczestników badania ClickMeeting zapytanych o tę kwestię, stwierdziło, iż nie ma znaczenia, czy rekrutacja odbywa się online, czy na żywo - przykładają oni wagę do swojego wyglądu i czynią to w ten sam sposób. Co ciekawe, ponad 1/3 badanych odpowiedziała, iż zwraca uwagę na swój wygląd, ale wyłącznie na elementy, które obejmuje kamera. Nie jest to ważne jedynie dla 4 proc. ankietowanych.

- Przeniesienie wielu procesów do świata online, w tym także rekrutacji, sprawiło, że jako społeczeństwo zaczęliśmy adaptować się do takiej formuły spotkań. Co więcej, dla wielu z nas okazują się one dużym udogodnieniem. Biorąc pod uwagę, iż minęło zaledwie półtora roku od zdalnej rewolucji, dobrze sobie w tej kwestii radzimy, co potwierdziło badanie ClickMeeting - mówi Martyna Grzegorczyk, communications and outreach manager.

- Narzędzia do komunikacji online, zwłaszcza w ostatnim czasie, zrewolucjonizowały wiele obszarów, takich jak np. edukacja czy eventy. Wiemy, jak ważna jest ich rola teraz i jak istotną pełnić będą funkcję w przyszłości, dlatego skupiamy się na rozwoju naszej platformy, by wyprzedzać potrzeby i trendy - dodaje.

Rekrutacja online zostanie z nami

Według Pauliny Łączek-Ciećwierz, prezes RICG (Recruitment International Consulting Group), wirtualne rekrutacje zostaną z nami na stałe, ponieważ to znacznie szybsza możliwość spotkania z potencjalnym kandydatem. Jednocześnie przyznaje ona, że nie powinny one w pełni zastąpić rozmów na żywo.

- Oczywiście wirtualne rekrutacje nie powinny w 100 proc. zastąpić spotkań osobistych. Ma to duże znaczenie, aby móc zobaczyć człowieka osobiście, szczególnie w przypadku zarządzania ludźmi. Odbiór „live” znacznie różni się od wrażeń wirtualnych - ocenia Paulina Łączek-Ciećwierz.

W podobnym tonie wypowiada się Anna Wdowiak, chief people officer w Transition Technologies PSC, firmy specjalizującej się w tworzeniu rozwiązań IT dla przemysłu. Ekspertka jest przekonana, że wirtualne rekrutacje z nami zostaną, choć trzeba zastanowić się nad tym, czy wersja hybrydowa nie wyprze zdalnych naborów. Jej zdaniem wszystko zależy od kandydata oraz potrzeb organizacji.

- Niewątpliwie wirtualne rekrutacje są korzystne dla obu stron. Pozwalają zaoszczędzić czas, jednocześnie umożliwiając wzajemne poznanie pracodawcy oraz pracownika. Ich minusem jest to, że nie są w stanie oddać ogólnej atmosfery w firmie czy sposobu funkcjonowania danej organizacji. To można „poczuć" dopiero będąc w danym miejscu. Podczas spotkania rekruter może lepiej poznać kandydata, a nawet krótka rozmowa przed rozpoczętą rekrutacją często może odmienić kierunek spotkania. Dlatego w TT PSC zawsze pytamy kandydatów, czy wolą zobaczyć się w biurze i jeśli są zainteresowani, umawiamy takie spotkanie. To dla nas ważne, by obie strony dobrze się czuły w takiej sytuacji - wyjaśnia Anna Wdowiak.

Również wyniki badania Pracuj.pl potwierdzają, że rekrutacja online zostanie z nami. Tylko co dziesiąty badany podchodzi niechętnie do rekrutacji prowadzonych zdalnie. Co więcej, 38 proc. respondentów chętniej aplikowałoby na oferty, które umożliwiają ubieganie się o pracę bez „fizycznej” obecności przed rekruterem. Również część pracodawców przyzwyczaiła się do tego typu rekrutacji. 31 proc. ofert pracy na Pracuj.pl od końca lutego 2021 r. oznaczonych było tagiem "rekrutacja zdalna".