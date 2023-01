Noworoczne postanowienia Polaków mogą nie spodobać się pracodawcom

„Barometr Polskiego Rynku Pracy” firmy Personnel Service , potwierdza, że słowo "podwyżka" będzie padało dość często w zawodowych rozmowach w 2023 roku. Ze względu na inflację pracownicy boją się o wydatki i kurczący się budżet domowy, stąd już 76 proc. z nich ma plan, żeby postarać się o wyższe wynagrodzenie. W lutym 2022 deklarowało tak 60 proc. osób, co oznacza wzrost o aż 16 pkt. proc. Największy odsetek pracowników poprosi aktualnego pracodawcę o podwyżkę – wskazuje tak 37 proc. osób, podczas gdy w lutym 2022 ten odsetek wynosił 29 proc.

W cenie jest także równowaga między pracą a życiem osobistym, którą utrzymać lub zyskać chce więcej niż co trzeci badany, który podjął noworoczne postanowienia.

Najnowsze badanie Pracuj.pl dowodzi, że wielu z nas z nadzieją patrzy na przyszły rok, planując odważne kroki w karierze. Portal zapytał ponad 700 pracujących Polaków - użytkowników serwisu o to, jak podsumowują minione miesiące i jakie postanowienia przygotowali sobie na ten rok.

Minione 12 miesięcy dla wielu pracowników było czasem szans, ale i trudności. 46 proc. badanych Pracuj.pl twierdzi, że w minionym roku rozwinęli się zawodowo. Odwrotną opinię posiada jednak aż 39 proc. badanych. Niewątpliwie spora liczba ofert i rywalizacja o pracowników stworzyły okazję do rozwoju zawodowego dla wielu osób. Jednocześnie jednak wiele talentów na skomplikowanym, szybko zmieniającym się rynku pracy nie miało takich możliwości.

Badani jeszcze mocniej podzieleni są w ogólnej ocenie 2022 roku pod kątem życia zawodowego. Przeważają pozytywne oceny – wyraża je 44 proc. respondentów. Jednak tylko nieco mniej, czyli 39 proc. badanych określa swoje doświadczenia zawodowe z tego czasu jako negatywne.

2023 – czas na trudne wyzwania w życiu zawodowym

Nowy rok to szansa na nowe otwarcie i świeże, bardziej optymistyczne spojrzenie na karierę. Choć część z badanych nie oceniała pozytywnie minionych 12 miesięcy, ponad 6 na 10 podchodzi z optymizmem do pracy w 2023 roku, mimo szykujących się wyzwań. Co więcej, ponad 7 na 10 osób uważa, że w obliczu trudności wciąż warto mieć odwagę i podejmować odważne kroki związane z karierą.

Pogoda w ocenie sytuacji nie przesłania świadomości, że nie zabraknie w najbliższym roku trudnych chwil. Aż 67 proc. respondentów szykuje się w nadchodzących 12 miesiącach na trudne wyzwania w życiu zawodowym.

- Początek 2023 roku na rynku pracy będzie niewątpliwie trudnym, ale także interesującym okresem. Świadomość tego widoczna jest w pozytywnym podejściu wielu respondentów do odwagi w życiu zawodowym. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy zdają sobie sprawę, że przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych będą musieli kierować się szeregiem czynników: bezpieczeństwem zatrudnienia, proponowaną płacą, skalą rywalizacji o kandydatów, warunkami gospodarczymi. Jednak nauczeni perspektywą ostatnich lat wszyscy wiemy także, że każda trudność tworzy nowe możliwości, otwiera kolejne perspektywy na rynku pracy – komentuje Aleksandra Skwarska, PR & CSR meenedżerka w grupie Pracuj.

Pracownicy będą bardziej ostrożni

Choć ofert pracy nie brakuje, to jednak pracownicy ostrożniej podejmują decyzje o zmianie pracy. Jak zauważa Wojciech Ratajczyk, prezes agencji zatrudnienia Trenkwalder, widać pierwsze oznaki niepewności na rynku pracy, a co za tym idzie -słabnącej presji płacowej ze strony pracowników.

Czytaj więcej: Inflacja napędza podwyżki. 17 menedżerów o tym, jak radzić sobie z presją płacową

- Będzie ona zmniejszać się zwłaszcza w branżach, w których łatwiej pozyskać pracownika. W sektorach, które ciągle borykają się z brakiem specjalistów, takich jak np. pracownicy IT, inżynierowie, operatorzy maszyn CNC czy handlowcy, nadal będzie utrzymywać się presja płacowa. Jednak i w tym przypadku będzie ona mniejsza niż dotychczas. Nie zakładałbym też dużej rotacji pracowników wynikającej z faktu, że pracodawcy nie będą w stanie spełnić ich oczekiwań inflacyjnych. Niepewność na rynku pracy sprawi, że pracownicy będą bardziej ostrożni, jeśli chodzi o gotowość do zmiany pracy - komentuje Wojciech Ratajczyk.

Piotr Uhlik, partner w HRK, potwierdza, że mniejszej rotacji w firmach może sprzyjać dość niepewna sytuacja ekonomiczna. Jego zdaniem część kandydatów, którzy czynnie nie poszukują pracy, decyduje się na pozostanie u obecnego pracodawcy i niepodejmowanie ryzyka związanego ze zmianą miejsca zatrudnienia.

Czytaj więcej: 20 znanych menedżerów o przyszłości rynku pracy. W 2023 czeka nas rewolucja

- Z drugiej strony kusi ich możliwość wyższego wynagrodzenia oraz rozwoju, szczególnie jeśli podwyżki oferowane przez macierzystą firmę nie rekompensują poziomu inflacji - dodaje Uhlik.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl