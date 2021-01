Nowoczesny informatyk, czyli kto? Wiedza techniczna nie wystarczy

Informatyk coraz częściej musi posiadać zdywersyfikowane umiejętności, łączyć kompetencje miękkie i twarde, wiedzę fachową i umiejętności menedżerskie, jeśli ma stanowisko ze średniego i wyższego szczebla zarządzania. Powinien posiadać otwarty umysł i otwartą postawę, aby umieć z każdym znaleźć wspólny język i dojść do porozumienia dla dobrej, skutecznej współpracy - o kompetencjach i umiejętnościach dobrych informatyków mówi Dagmara Modrzejewska, specjalista w zakresie IT w Capgemini oraz akredytowany trener ITIL w wersji 3 i 4.

Jak zaznacza Dagmara Modrzejewska, specjalista w zakresie IT w Capgemini oraz akredytowany trener ITIL w wersji 3 i 4, o zawodach przyszłości w IT mówi się stale, co rusz pojawiają się nowe stanowiska, zaś inne zyskują na znaczeniu w ramach rozwoju branży. Staje się to już widoczne także w kształceniu dzisiejszych studentów. Pojawiają się nowe kierunki, a same uczelnie zaczęły się ustawiać w partnerskiej pozycji do biznesu. Jakie wygląda najbardziej aktualna lista zawodów przyszłości w IT?

Jako pierwsze na liście zawodów przyszłości, bez wątpienia należy wymienić stanowisko data scientist. To osoba, która musi być wszechstronna, a w swoich kompetencjach powinna łączyć wiedzę biznesową, analityczną, matematyczną i informatyczną z umiejętnością programowania i wizualizacji danych. Naukowcy zajmujący się danymi ściśle współpracują z interesariuszami firmy, aby zrozumieć ich cele i określić, w jaki sposób można wykorzystać dane do ich osiągnięcia. Projektują procesy modelowania danych, tworzą algorytmy w celu wyodrębnienia danych potrzebnych biznesowi, a także pomagają je analizować i udostępniać spostrzeżenia współpracownikom.

Dalej w zestawieniu Capgemini wymienia analityka biznesowego. - Świat rozwija się coraz szybciej, rewolucja technologiczna postępuje, a biznes musi być gotowy na stałe i dynamiczne zmiany. Umiejętność wykorzystania istniejących możliwości technologicznych do osiągnięcia założonych celów biznesowych to zadanie, w którym pomóc może właśnie analityk biznesowy - wyjaśniają eksperci z Capgemini.

Będąc katalizatorem zmian, analityk biznesowy musi być osobą zdolną do rozwiązywania problemów, doskonale rozumieć zasady funkcjonowania organizacji i potrafić stworzyć rozwiązania pozwalające na wsparcie biznesu przy użyciu technologii, korzystając z szerokiego zakresu umiejętności i technik analizy biznesowej. Taka osoba powinna być wizjonerem, potrafić wyobrazić sobie ścieżkę prowadzącą do zupełnie innej przyszłości.

Do 2022 r. 85 proc. firm przyjmie analitykę big data podmiotów zewnętrznych i klientów, co oznacza, że rola analityka biznesowego będzie się zmieniać i wzrastać wraz z ewolucją rynku. Dziś obserwujemy to także w Polsce: na wybranych uczelniach w kraju pojawia się kierunek analityk biznesowy.

Manager projektu i specjalista AI

Dwa kolejne zawody to manager projektu oraz specjalista AI. Pierwszy z nich to kolejna osoba, która musi reprezentować holistyczne podejście do rozwoju zawodowego.

- Taki specjalista, niezależnie od branży, musi być doskonale zorganizowany, a dodatkowo mieć umiejętności managerskie, pozwalające na prowadzenie zespołu. W branży IT project manager powinien cechować się głęboką wiedzą merytoryczną połączoną z umiejętnością szybkiego reagowania na zmiany i problemy, pozwalając tym samym na sprawną realizację prowadzonych projektów. Dobra komunikacja i umiejętności liderskie project managera w branży technologicznej są kluczowe. Taka osoba pracuje na ogół z zespołami mającymi bardzo wysoki poziom wiedzy technicznej i z jednej strony musi rozumieć swój zespół, a z drugiej – potrafić opowiedzieć o jego pracy językiem zrozumiałym dla pracowników spoza zespołu - wyjaśniają eksperci z Capgemini.

Według danych Project Management Institute, do 2027 r. pracodawcy na świecie będą potrzebować prawie 88 mln osób na stanowiskach związanych z projektami. Globalne zapotrzebowanie na kierowników projektów rośnie.

Z kolei sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe stały się synonimami innowacji, a dane pokazują, że to coś więcej niż tylko szum. W ciągu ostatnich 4 lat nastąpił wzrost zatrudnienia na tym stanowisku o 74 proc. rocznie i obejmuje kilka różnych tytułów w tej dziedzinie, z których wszystkie mają bardzo specyficzny zestaw umiejętności, mimo że są rozproszone w różnych branżach.

Prognozuje się, że sztuczna inteligencja jest jedną z najbardziej znaczących i przełomowych innowacji tego stulecia. Pomoże w walką ze zmianami klimatu, ułatwi transport, zautomatyzuje diagnostykę chorób. A to tylko wybrane zagadnienia wspierane przez AI, która już dziś zmienia sposób, w jaki żyjemy, podróżujemy i pracujemy. Popyt na utalentowanych inżynierów z zakresu sztucznej inteligencji w ciągu ostatnich kilku lat wzrósł ponad dwukrotnie, co sprawia, że dla profesjonalistów chcących pracować nad rozwojem tej dziedziny, możliwości są niemal nieograniczone.

Kompleksowe spojrzenie na pracę firmy

Dagmara Modrzejewska podkreśla, że dziś na rynku liczy się holistyczne podejście do rozwoju – zainteresowanie różnymi kierunkami, metodykami, metodologiami. Informatyk coraz częściej musi posiadać zdywersyfikowane umiejętności, łączyć kompetencje miękkie i twarde, wiedzę fachową i umiejętności menedżerskie, jeśli ma stanowisko ze średniego i wyższego szczebla zarządzania. Powinien posiadać otwarty umysł i otwartą postawę, aby umieć z każdym znaleźć wspólny język i dojść do porozumienia dla dobrej, skutecznej współpracy.

- Zwłaszcza w pandemicznych czasach bycie zwinnym (agile) jest skuteczną metodą pracy. Zarówno informatyk zatrudniony w organizacji, jak i informatyk-przedsiębiorca muszą być na bieżąco

z trendami na rynku, z tym, co się dzieje w ich otoczeniu i w całej branży. I to nie tylko kwestia pandemii - mówi Dagmara Modrzejewska.

Jak dodaje, na rynek IT wkraczają obecnie pokolenia „Y” i „Z”, ludzie urodzeni po 2000 roku. Są to pokolenia doskonale odnajdujące się w środowisku wymagającym wielozadaniowości, otwarte na nowości, łatwo uczące się, przyswajające zmiany i znające języki obce. W tak konkurencyjnym środowisku otwarty umysł i nastawienia na nieustanny rozwój wydaje się być kluczem, by nie wypaść z rytmu.

fot. pixabay

- Tu, cenne z perspektywy starszych pokoleń staje się doświadczenie, które buduje sposób myślenia i działania. Każde doświadczenie jest cenne – nie tylko dla potrzeb wpisu w CV, ale

i w codziennej pracy, umacnia nas, kształtuje i daje poczucie wartościowo poświęconego wcześniej czasu na eksplorację danej materii, co niewątpliwie daje satysfakcję, poczucie spełnienia i uszczęśliwia - podsumowuje Dagmara Modrzejewska.

Kompleksowe podejście powinno mieć także miejsce w spojrzeniu na działanie organizacji. Informatyk powinien rozumieć jak działa strategia firmy i jak łączy się ona ze strategią IT. Jak praca jednej osoby jest istotna z perspektywy ciągłości usług IT, czy procesów biznesowych oraz ciągłości działania całej firmy. To wymaga też umiejętności patrzenia na organizację wielowymiarowo: nie można zastosować tego samego wzoru jak powinien wyglądać i działać system zarządzania dla każdej firmy, stąd należy rozwiązania indywidualizować pod kątem specyfiki działania firmy klienta. Dla ludzi IT koniecznością dziś jest promowanie widoczności – czyli pokazywania językiem korzyści jak duży wpływ płynie dla działania całej organizacji ze współpracy z IT.

Pandemia rozwinęła IT

Warto zaznaczyć, że kryzys związany z pojawieniem się na świecie wirusa z Wuhan spowodował, że branża IT nabrała wiatru w żagle. Bartosz Majewski, CEO Codibly i prezes Organizacji Pracodawców Usług IT, w rozmowie z PulsHR.pl przytaczał wyniki ankiet wśród zrzeszonych w SoDA firm. Blisko 1/3 z nich nie odczuwała zmian związanych z koronawirusem, a 5 proc. zauważa wręcz poprawę swej sytuacji.

- Są firmy, które wspierają nie tylko krytyczne części infrastruktury w różnych branżach, ale także i te zajmujące się innymi dziedzinami. Mamy czasy, kiedy mocno patrzy się na oszczędności i optymalizację kosztów. Dochodzą do nas głosy z przeróżnych środowisk, że są negocjowane optymalizacje stawek dla kontaktorów czy wewnętrznych zespołów projektowych. To często "na koniec dnia" przekłada się na potencjalne obniżki wynagrodzeń czy zwolnienia... Warto jednak powiedzieć, że każdy kryzys ma początek i koniec. Każdy w branży IT zdaje sobie sprawę, jak trudno jest rekrutować jest dobry zespół ekspertów - wyjaśniał Majewski.