Nowe realia, stare problemy. Ludziom cały czas przeszkadza to samo

Blisko 80 proc. kandydatów ocenia pozytywnie rekrutacje zdalne. Nie oznacza to jednak, że rozmowy przez monitor staną się nową normalnością. Tylko co czwarty pracownik fizyczny i co trzeci specjalista preferuje rekrutację online zamiast spotkania stacjonarnego.

km

• 16 gru 2021 13:50





Wyzwaniem w obrębie działań HR jest kompleksowe dbanie o cały cykl życia kandydata (fot. Pixabay)

REKLAMA

78 proc. badanych kandydatów – zarówno specjalistów, jak i pracowników fizycznych – ocenia rekrutację zdalną zdecydowanie lub raczej pozytywnie.

Tyle samo pracodawców docenia fakt, że technologia pozwala im na pozyskiwanie talentów z różnych lokalizacji, a 72 proc. wskazuje na oszczędność czasu.

Największe wyzwania, jakie pojawiają się podczas rekrutacji prowadzonych zdalnie, to brak możliwości poznania atmosfery i kultury organizacyjnej firmy, obecność domowników, którzy mogą utrudniać skupienie się na rozmowie, a także kłopoty techniczne.

W dobie cyfryzacji – mimo dostępu do wielu narzędzi i kanałów komunikacji – dbanie o wrażenia kandydatów podczas rekrutacji stało się bardziej złożone i wymagające. Wynika to z wielu powodów. Po pierwsze, mocno upowszechnione w czasie pandemii rekrutacje zdalne, utrudniają poznanie zdolności interpersonalnych kandydata czy odczytanie mowy ciała rozmówcy. Dla kandydatów przejście w świat zdalnej rekrutacji to przeszkoda w poznaniu kultury i atmosfery danej organizacji.

Pierwsze wrażenie – e-rekrutacja

Przed pandemią rekrutacje zdalne należały raczej do rzadkości. Tymczasem w tegorocznym badaniu „Candidate Experience w Polsce” przeprowadzonym z inicjatywy eRecruiter oraz Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, ponad 70 proc. firm zadeklarowało prowadzenie większości procesów rekrutacyjnych całkowicie lub częściowo zdalnie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

78 proc. badanych kandydatów – zarówno specjalistów, jak i pracowników fizycznych – ocenia taką formę rekrutacji zdecydowanie lub raczej pozytywnie. Jako jej największą zaletę uważają oszczędność czasu – 66 proc. wskazań wśród pracowników fizycznych i 82 proc. wśród specjalistów. Rekrutacje zdalne oznaczają też zniesienie barier geograficznych i dają możliwość spotkań z pracodawcami z różnych lokalizacji – tak twierdzi 41 proc. pracowników fizycznych i 59 proc. specjalistów. Kolejnym kluczowym argumentem jest możliwość uczestniczenia w większej liczbie procesów rekrutacyjnych, na co zwróciło uwagę 41 proc. pracowników fizycznych i 44 proc. specjalistów.

Zalety rekrutacji online dostrzegają też pracodawcy. 78 proc. badanych docenia fakt, że technologia pozwala im na pozyskiwanie talentów z różnych lokalizacji, a 72 proc. wskazuje na oszczędność czasu. źródło: badanie „Candidate Experience w Polsce” – Po kilkunastu miesiącach rekrutacji realizowanych w wersji online zarówno kandydaci, jak i pracodawcy widzą, co jest w niej największym wyzwaniem. Chodzi o wzajemne poznanie się, poznanie kandydata jako osoby, która przychodzi do firmy z czymś więcej niż tylko zestawem potrzebnych kompetencji, a także firmy, która ma swoją kulturę i nie można jej sprowadzić do informacji na temat dostępnych dla pracownika benefitów – komentuje badanie Marta Pawlak-Dobrzańska, założyciel, strateg i analityk HR w Great Digital. Dlatego - jak dodaje - w momencie realizacji rekrutacji online, jeszcze większego znaczenia nabiera jakość prowadzonych spotkań i komunikacji z kandydatami. Czego uda nam się dowiedzieć o kandydacie, w jaki sposób uda nam się przedstawić firmę i zespół, który czeka na nowego pracownika – to są aspekty, które mają obecnie ogromne znaczenie i decydują o finalnym poziomie dopasowania pomiędzy kandydatem a firmą, a także o poziomie zaangażowania kandydata w trakcie procesu rekrutacji. Przeczytaj: Nowy rodzaj rekrutacji mniej stresuje i trwa krócej. Korzystają obie strony Atmosfera, kultura i problemy techniczne Największe wyzwania, jakie pojawiają się podczas rekrutacji prowadzonych zdalnie, to brak możliwości poznania atmosfery i kultury organizacyjnej firmy, obecność domowników, którzy mogą utrudniać skupienie się na rozmowie, a także kłopoty techniczne. Dodatkowo badani pracownicy fizyczni zwracają uwagę na trudności związane z utrzymywaniem bieżącego kontaktu z osobą prowadzącą rekrutację, a zdaniem specjalistów rekrutacje zdalne ograniczają kontakt z przyszłym przełożonym, gdyż często można go poznać tylko drogą online. Różnice między tradycyjną rekrutacją a zdalnym spotkaniem obserwują również pracodawcy. Dla 62 proc. badanych wyzwaniem jest poznanie kandydata jedynie podczas procesu online. Z kolei 42 proc. zwraca uwagę na kwestię przezwyciężania ograniczeń technicznych, a 21 proc. mówi o trudnościach związanych z przekazaniem informacji na temat atmosfery i kultury organizacji. – Dobry proces rekrutacji potrafi zwiększyć zaangażowanie kandydata i przekonać do firmy nawet osoby wstępnie nieprzekonane, które być może zdecydowały się na udział w rekrutacji online zbyt pochopnie i nie w pełni świadomie. I nie mam tutaj na myśli „sprzedawania” oferty pracodawcy i zbyt różowego przedstawiania firmy, ale transparentną i otwartą komunikację z kandydatem, dzięki której obie strony mają szansę ocenić wzajemne dopasowanie, także w warunkach rekrutacji online – dodaje Marta Pawlak-Dobrzańska. fot. Pixabay Oczekiwania kontra rzeczywistość Jak podkreślają autorzy badania, w obliczu nowych realiów większego znaczenia nabrało zarządzanie działaniami z zakresu candidate experience. Jak jednak zauważają, do nowych wyzwań należy dopisać te problemy, które kandydaci zgłaszali w przeszłości. Niezależnie od tego, czy proces rekrutacyjny odbywa się offline, czy online, kilka kluczowych aspektów determinuje doświadczenia kandydatów. Zdaniem pracowników fizycznych najważniejsze działania, o jakie warto zadbać, to: – szczere i rzetelne przedstawienie warunków pracy – oczekuje tego 72 proc. pracowników fizycznych, ale tylko 34 proc. tego rzeczywiście doświadczyło podczas rekrutacji,

– informowanie o oferowanym wynagrodzeniu w ogłoszeniu – 67 proc. oczekuje, a doświadczyło 45 proc.,

– jasna informacja o krokach wymaganych dla podjęcia zatrudnienia, przedstawiona na pierwszym spotkaniu – 57 proc. oczekuje, 34 proc. doświadcza. Z kolei najczęściej wymieniane oczekiwania przez specjalistów to: – szczere i rzetelne przedstawienie warunków pracy – oczekuje 82 proc. specjalistów, ale tylko 32 proc. rzeczywiście tego doświadczyło podczas rekrutacji,

– informowanie o oferowanym wynagrodzeniu w ogłoszeniu – 75 proc. oczekuje, a doświadczyło 29 proc.,

– przekazanie kandydatowi informacji o powodach niezakwalifikowania się do kolejnego etapu – 74 proc. oczekuje, doświadcza zaledwie 14 proc. Dla osób aktywnych zawodowo niezmiennie ważne jest, aby mogły poznać powody odrzucenia z procesu rekrutacyjnego. Ponad 60 proc. chciałoby zawsze dostawać taką informację, niezależnie od etapu rekrutacji. Tymczasem pracodawcy najczęściej przekazują feedback tylko kandydatom uczestniczącym w co najmniej jednym spotkaniu rekrutacyjnym lub wyłącznie wybranym osobom. Z badania wynika również, że pracownicy fizyczni chcą jak najszybciej mieć jasność co do decyzji pracodawcy – 25 proc. chciałoby otrzymać informację bezpośrednio po spotkaniu rekrutacyjnym, co dla specjalistów nie ma aż takiego znaczenia (10 proc. wskazań). Odpowiedzią w ciągu kilku dni od rozmowy zadowoli się 45 proc. specjalistów, a 30 proc. może poczekać do końca rekrutacji (w przypadku pracowników fizycznych jest to analogicznie: 28 proc. i 22 proc.). – Wrażenia w rekrutacji buduje się poprzez kontakt, styl rozmowy, sposób traktowania, uważne słuchanie, umiejętność odpowiadania na pytania. Menedżerowie powinni postawić sobie za cel rozwijanie kompetencji w tym zakresie, co w dobie rekrutacji zdalnych odgrywa szczególną rolę. Wówczas stają się oni naturalnymi ambasadorami marki, dbając w sposób autentyczny o candidate experience – komentuje Paweł Brzozowski, ekspert z eRecruiter. Drugie wrażenie – onboarding Wyzwaniem w obrębie działań HR jest kompleksowe dbanie o cały cykl życia kandydata, a nie tylko fazę rekrutacji. Od czego zacząć? Przede wszystkim pamiętać o rozpoczęciu działań jeszcze zanim nowo zatrudniony pracownik przekroczy próg firmy. Onboarding staje się bowiem coraz istotniejszym elementem budowania CX i pozwala bliżej poznać kulturę organizacji. fot. Shutterstock – W tegorocznej edycji badania „Candidate Experience w Polsce” po raz pierwszy zapytaliśmy kandydatów o aspekt onboardingu, gdyż dobrze zaplanowany i zorganizowany proces adaptacji również ma wpływ na opinie o firmie i decyzje kandydatów o przyjęciu oferty zatrudnienia. Pod tym względem widać wśród organizacji pozytywny trend – ponad 1/3 firm zaczyna wdrożenie pracownika już przed jego pierwszym dniem pracy – zaznacza Martyna Wasilewska z eRecruiter. Przeczytaj: Groźne zjawisko w firmach. Szef i HR umywają ręce, a pracownik cierpi Z badania eRecruiter wynika, że co drugi pracodawca ma wdrożone standardy zachowań wobec kandydatów, a prawie co piąty regularnie bada opinie kandydatów na temat swojego procesu rekrutacyjnego. Warto wygospodarować czas na zorganizowanie ankiety dotyczącej CX, zwłaszcza że kandydaci stają się coraz bardziej otwarci i chętni, by dzielić się swoimi doświadczeniami – aż 75 proc. pracowników fizycznych i niemal 80 proc. specjalistów deklaruje swoją gotowość w tym względzie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.