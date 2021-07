Nowe eldorado dla emigrantów. Morze, góry i 28 tys. euro niedaleko Polski

Włoski region Kalabria oferuje 28 000 euro za zamieszkanie i założenie własnego biznesu na terenie jednej z dziewięciu wiosek leżących w regionie. W ten sposób władze mają nadzieję zapobiec masowej emigracji i wyludnianiu.

13 lip 2021





Władze Kalabrii mają nadzieję zapobiec masowej emigracji i wyludnianiu (fot. Pixabay)

To oferta skierowana do tych, którzy dość mają zgiełku miasta i tłumów. Włoski region Kalabria pracuje nad finalizacja projektu, który ma przyciągnąć nowych mieszkańców do dziewięciu wiosek - Aieta, Albidona, Civita, Samo e Precacore, Bova, Caccuri, Sant'Agata del Bianco, Santa Severina i San Donato di Ninea.

W zamian władze oferują 28 000 euro na maksymalnie trzy lata. Są oczywiście warunki. Osoby, które zdecydują się na takie rozwiązanie, zobowiązane są założyć własne firmy. Możliwości są dwie. Mogą postawić na własny pomysł lub skorzystać z istniejących już ofert konkretnych specjalistów poszukiwanych przez miejscowości.

To nie wszystko. Wnioskodawcy mogą mieć maksymalnie 40 lat i muszą być gotowi do przeniesienia się do Kalabrii w ciągu 90 dni od pomyślnego złożenia wniosku.

- Celem jest ożywienie lokalnej gospodarki i tchnięcie nowego życia w małe społeczności. Chcemy, aby popyt na pracę spotykał się z podażą, dlatego poprosiliśmy wioski, aby powiedziały nam, jakiego rodzaju specjalistów im brakuje, aby przyciągnąć konkretnych pracowników - wyjaśniał w rozmowie z CNN radny regionalny Gianluca Gallo.

Jak dodaje, projekt zakłada możliwość powstania jednorazowego funduszu, który wspierać będzie rozpoczęcie nowej działalności komercyjnej.

Gianpietro Coppola, burmistrz Altomonte, współpomysłodawca projektu tłumaczy, że tego typu rozwiązanie ma wesprzeć rewitalizację małych społeczności, a szanse powodzenia tego typu projektu są większe niż w przypadku wyprzedaży domów za jeden euro.

- Chcemy, by był to eksperyment integracji społecznej. Przyciągaj ludzi do życia w regionie, ciesz się otoczeniem, przywróć do życia nieużywane miejsca w miastach, takie jak sale konferencyjne i klasztory z szybkim internetem. Niepewna turystyka i domy za jedno euro nie są najlepszymi sposobami na zreorganizowanie południa Włoch - podkreśla.

Projekt ma zostać uruchomiony w najbliższych tygodniach.

