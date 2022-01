Nowe dane GUS o bezrobociu zaskakują. Czegoś takiego nie było od 20 lat

Grudzień przyniósł dwa nietypowe zjawiska, jeśli chodzi o bezrobotnych. Pierwsze to utrzymanie się stopy bezrobocia w grudniu na poziomie z poprzedniego miesiąca. Drugi to spadek liczby bezrobotnych w ujęciu miesiąc do miesiąca, co jest pierwszym miesięcznym spadkiem w grudniu od co najmniej 20 lat.

W grudniu 2021 bezrobocie wyniosło 5.4 proc. Tyle samo, ile w listopadzie (Fot. PTWP)

Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia w grudniu 2021 r. w porównaniu z listopadem była na tym samym poziomie. Wyniosła 5,4 proc., a liczba bezrobotnych spadła z 898,8 tys. osób w listopadzie do 895,2 tys.

Zdaniem Moniki Fedorczuk, ekspertki ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan, utrzymanie się stopy bezrobocia na poziomie z poprzedniego miesiąca jest wyjątkiem.

- Z reguły w okresie zimowym mieliśmy do czynienia ze wzrostem bezrobocia rejestrowanego. Jeśli zdarzały się wyjątki, to przy znacznie wyższym bezrobociu (np. 2016 - 8,2 proc., 2014 – 11,4 proc., 2007 – 11,2 proc.) - zwraca uwagę Monika Fedorczuk.

Warto zauważyć, że ostatni raz bezrobocie liczone procentowo wzrosło w styczniu 2021 roku, gdy osiągnęło poziom 6,5 proc. Od tej pory tylko maleje.

Fedorczuk dodaje też, że dane z grudnia wskazują na duży popyt na pracowników – właściwie nie widać sezonowości zatrudnienia, co oznacza, że osoby, które ukończyły pracę w jednych branżach są niemal natychmiast zatrudniane w innych, takich gdzie np. pogoda nie ma wpływu na możliwość realizacji zamówień.

Rok 2021 kończymy ze stopą bezrobocia na poziomie 5,4%. Liczba bezrobotnych obniżyła się o 3,6 tys. m/m, co jest pierwszym miesięcznym spadkiem w grudniu od co najmniej 20 lat. W takim tempie do stanu sprzed pandemii dojdziemy na początku 2Q22. pic.twitter.com/v9TVhl7dlH — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) January 26, 2022

- Niewątpliwie zachętą do podejmowania legalnej pracy są rosnące wynagrodzenia, w tym również płaca minimalna i stosunkowa łatwość uzyskania pracy w związku z obniżeniem wymagań przez pracodawców. Zaledwie 0,4 pkt proc. dzieli grudniowy odczyt od rekordowo niskiej stopy bezrobocia z czasów przed pandemią (w październiku 2019 było 5 proc.) - tłumaczy.

Z kolei analitycy banku Pekao zwrócili uwagę na inną kwestię. Jak podali na Twitterze, liczba bezrobotnych obniżyła się o 3,6 tys. miesiąc do miesiąca, co jest pierwszym miesięcznym spadkiem w grudniu od co najmniej 20 lat.

- W takim tempie do stanu sprzed pandemii dojdziemy na początku drugiego kwartału 2022 roku - podsumowali.

