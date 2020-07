Nowa praca od ręki? To już nie wchodzi w grę

W badaniu Michael Page „Confidence Index” w IV kwartale 2019 r., nieco ponad 18 proc. badanych przyznało, że bezrobocie jest dla nich główną przyczyną szukania nowego miejsca zatrudnienia. W tym roku odsetek respondentów, których główną motywacją do podjęcia pracy jest brak stałego zatrudnienia wzrósł o 6,8 pkt. proc. (osiągając poziom aż 25 proc.).

Z drugiej strony, zmniejszył się natomiast odsetek pracowników, którzy rozważają odejście od obecnego pracodawcy ze względu na kwestie finansowe. Niewystarczające zarobki to pretekst do zmiany dla 38 proc. ankietowanych. Nadal większość polskich pracowników (54,7 proc.) rozgląda się za nowym pracodawcą głównie ze względu na chęć zdobycia dodatkowych umiejętności.

– Na trudną sytuację ekonomiczną pracodawcy zwróciło w tym roku uwagę ponad 18 proc. ankietowanych. Jeszcze w IV kwartale 2019 r. takiej odpowiedzi udzieliło 11 proc. badanych. Zeszłoroczna edycja naszego badania „Confidence Index”, które przeprowadzone było w analogicznym okresie, czyli I kwartale 2019 roku pokazała, że to zarobki były czynnikiem najbardziej motywującym do zmiany pracy. Na ten aspekt zwracało uwagę ponad 43 proc. respondentów, czyli o ponad 5 pkt. proc. więcej niż obecnie. Coraz mniej z nas traktuje wysokość pensji jako czynnik decydujący o podjęciu nowej pracy – mówi Piotr Dziedzic, senior dyrektor w firmie Michael Page.

Jak dodaje, można przypuszczać, że ważniejsza w tym momencie jest perspektywa stabilnego zatrudnienia. Bowiem nietrudno zauważyć, że ostatnie kilka tygodni wpłynęło nie tylko na rynek, ale także preferencje pracowników zmieniając ich podejście do niektórych aspektów pracy.

Podobne wnioski płyną z raportu raportu Randstad Employer Brand Research. Jak wskazywali jego autorzy, czynnikiem, który jeszcze na początku 2020 roku najczęściej przyciągał pracowników było atrakcyjne wynagrodzenie i benefity. Obecnie eksperci wskazują na rosnące znaczenie stabilności zatrudnienia oraz dobrej sytuacji finansowej firmy.

- Powrót do wyników z poprzednich edycji badania Randstad Employer Brand oraz do sytuacji sprzed dekady, z okresu kryzysu finansowego w Polsce pozwala przewidywać zmiany w układzie czynników, wpływających na postrzeganie atrakcyjności marki pracodawcy. Poprzedni i obecny kryzys mają odmienną specyfikę, ale mogą mieć wspólne tendencje. Spodziewamy się, że podobnie jak ostatnio na znaczeniu zyskają stabilność zatrudnienia i bezpieczeństwo finansowe firmy. W obliczu wyzwań pracodawcy powinni też rozważyć aktualizację strategii komunikacji marki, bo w związku z dynamicznymi zmianami, które zachodzą w organizacjach nie wszystkie elementy marki mogą odpowiadać nowej rzeczywistości. W związku z tym aktualizacji mogą też wymagać sposoby komunikowania wartości firmy wewnątrz i na zewnątrz organizacji - komentuje Jeroen Tiel, dyrektor zarządzający w Randstad na Polskę i Europę Wschodnią.

Szukanie pracy to wyzwanie

Z raportu Michael Page wynika, że coraz więcej Polaków spędza więcej czasu na szukaniu pracy, niż miało to miejsce jeszcze pół roku temu. Co drugi badany w IV kwartale 2019 r. twierdził, że pracę znajdował w czasie krótszym niż miesiąc. Dziś ten odsetek zmniejszył się o 10 pkt. proc. Liczba respondentów, którzy w I kwartale 2020 r. na znalezienie zatrudnienia przeznaczyli od 4 do 6 miesięcy wzrosła niemal dwukrotnie w porównaniu do ostatniej edycji badania „Confidence Index” z 2019 r. Takiej odpowiedzi udzieliło obecnie 12,7 proc. ankietowanych versus 6 proc. w 2019 r.

– Dotychczas znajdowaliśmy się w czołówce państw europejskich z najniższym bezrobociem. Rok temu, według danych Eurostatu, bezrobocie w Polsce osiągnęło poziom 3,3 proc., a w zestawieniu państw o najmniejszym bezrobociu wyprzedzały nas jedynie Czechy i Niemcy. Prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że w tym roku stopa bezrobocia może wzrosnąć ponad dwukrotnie, nawet do 7,5 proc. Mimo to, przewidywane wzrosty bezrobocia dla pozostałych krajów europejskich są wyraźnie wyższe. Prognozowana średnia dla UE wynosi 9 proc. Nadal będziemy wypadać lepiej niż np. Grecja czy Hiszpania, gdzie w tym roku odsetek osób bez pracy może wynieść nawet 20 proc. – dodaje Piotr Dziedzic z Michael Page.

Najnowsze szacunkowe dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówią, że w czerwcu 2020 stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1 proc. i w porównaniu ze stopą w maju 2020 wzrosła o 0,1 pkt. proc. Liczba bezrobotnych wzrosła o 15,4 tys. – do 1 mln 27,1 tys. osób.

Praca zdalna na topie

Warto też zaznaczyć, że jeszcze do niedawna przeglądanie ofert pracy zaczynaliśmy od szukania informacji o wysokości zarobków. Teraz na pierwsze miejsce wysuwają się inne elementy. Jak wynika z raportu Michale Page, obecnie są to dobre relacje i zgrany zespół (96,8 proc.), work-life balance (95,5 proc.) oraz dostęp do szkoleń i konferencji branżowych (93,2 proc.). Home office przyciąga ponad połowę respondentów (56,8 proc.).

– Rośnie liczba kandydatów, którym zależy na możliwości pracy zdalnej. W porównaniu do IV kwartału 2019 r., odnotowujemy ponad czteroprocentowy wzrost osób, które chcą mieć możliwość wykonywania obowiązków służbowych z domu. Możemy przypuszczać, że grono osób rozważających pracę w systemie „home office” będzie się zwiększać, na co wpływ mają również doświadczenia ostatnich miesięcy i wprowadzenie na większą skalę okresowego modelu pracy na odległość w wielu firmach. Wkrótce praca zdalna może stracić status atrakcyjnego benefitu, a stanie się codziennością wielu polskich przedsiębiorstw – podsumowuje Piotr Dziedzic.

Także dane Devire wskazują na podobną tendencję. Z procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez nich wynika, że 2 na 3 kandydatów chętniej wybiera ofertę, która zapewnia częściowy lub pełny wymiar pracy zdalnej. Liczba ofert pracy z możliwością pracy zdalnej także wzrosła i to średnio o 30 proc.. Tylko po wybuchu pandemii koronawirusa 3-krotnie zwiększyła się liczba firm, które wdrożyły taki model funkcjonowania (65 proc. z nich).

- Nawet 30 proc. naszych ofert pracy w branżach takich jak ubezpieczenia, nieruchomości, administracja, e-Commerce, marketing oraz dynamicznie rozwijający się sektor usług dla biznesu (SSC/BPO) – już dziś zapewnia częściowy lub pełny wymiar pracy zdalnej. Na elastyczność coraz częściej mogą również liczyć pracownicy HR i księgowości - dodaje Łukasz Dłuski, dyrektor pionu rekrutacji stałej w Devire.