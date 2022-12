Nowa agencja Digital Hunters chce rekrutować managerów digital marketingu

Agencję Digital Hunters założył Marcin Michalski, były członek zarządu Cube Group.

Firma postawiła przed sobą jasny cel - uprościć proces rekrutacji z punktu widzenia zatrudniającego.

Stworzyliśmy unikalny proces weryfikacji kluczowych kompetencji niezbędnych do skalowania praktycznie każdego biznesu za pomocą digital marketingu - zdradza Marta Lińska, która tworzy zespół nowej agencji.

– Swoje doświadczenie i kontakty w obszarze digital marketingu chcę przekazać tym, którzy szukają wysokiej klasy managerów na bardzo trudnym rynku pracy i we wcale nie łatwiejszym otoczeniu gospodarczym. Specjaliści od digital marketingu muszą mierzyć się z niższymi budżetami, ale na pewno nie mniejszymi celami sprzedażowymi. W związku z tym firmy potrzebują jeszcze skuteczniejszych, bardzo elastycznych i zwinnych managerów, którzy poradzą sobie z takim wyzwaniem. O ekspertów tego kalibru jest bardzo trudno na rynku i tylko przeprowadzona w przemyślany sposób rekrutacja może zaspokoić potrzeby firm – przekonuje Marcin Michalski.

Prosty proces rekrutacyjny

Agencja Digital Hunters chce uprościć proces rekrutacji z punktu widzenia zatrudniającego. Główne zadanie jest jednak nieco inne. Chodzi o zbudowanie długotrwałej współpracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, która przełoży się na realizację celów biznesowych.

– Firmy potrzebują stabilnych kadr, aby realizować cele długofalowe. To wymaga zmiany w podejściu do procesu rekrutacyjnego. Nie działamy jak regularny headhunter, który sprawdza CV i prowadzi krótką rozmowę, badając motywację do zmiany pracy. Taki sposób prowadzenia rekrutacji realizuje tylko cel finansowy obu stron i tak naprawdę dla head huntera nie jest ważne czy manager zostanie w firmie na dłużej. Od Digital Hunters przedstawiciele firm nie dostaną nawet CV kandydatów, bo z reguły nic ciekawego z niego nie wyczytają. Natomiast klienci agencji zostaną zaproszeni na spotkanie ze szczegółowo wyselekcjonowanymi kandydatami, którzy spełnią kluczowe kryteria najpierw omówione z przedstawicielami firmy – podkreśla Marcin Michalski.