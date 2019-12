Nietypowa rekrutacja. Poszukiwani chętni do życia w raju

Biznesmen, który swoją fortunę zbił na produkcji mrożonej kawy i współpracy z takimi koncernami jak Coca-Cola, poszukuje 10 osób przed 70. rokiem życia, które zdecydują się rzucić dotychczasowe życie i zamieszkać na jego 220-hektarowej farmie „Awakino” w Nowej Zelandii, położonej bezpośrednio nad Morzem Tasmana.

„Jeśli jesteś zainteresowany życiem z grupą interesujących ludzi, to może być dla ciebie nowa szansa", cytuje ogłoszenie multimilionera Daily Mail.

Multimilioner zastrzega w ogłoszeniu, że jest to oferta dla osób lubiących ciszę i spokój, gdyż nieruchomość zlokalizowana jest na zupełnym odludziu, ok 90 minut jazdy samochodem od najbliższych miast – New Plymouth i Hamilton.

Kandydaci zostaną poddani selekcji, a ci, którzy ją przejdą, zamieszkają w kilku domach po dwie osoby.

Multimilioner dodatkowo zachęca wizją atrakcji dostępnych na farmie, takich jak winiarnie, stajnie i kajaki.

Karl Reipen kupił farmę 10 lat temu, jako spełnienie dziecięcego marzenia o stworzeniu raju na ziemi. Przez ten czas poświęcić wiele wysiłku i środków w odnowienie tego miejsca, jednak teraz doskwiera mu tam samotność. Stąd nietypowa rekrutacja. Zgłosić się może każdy.