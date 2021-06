Niesamowita zmiana. Jeszcze rok temu większość firm nawet by o tym nie pomyślała

W trzecim kwartale 2021 roku 11 proc. firm chce zwiększać liczbę pracowników, redukcję etatów przewiduje 2 proc. Takie wnioski płyną z raportu „Barometr Manpower Group Perspektyw Zatrudnienia”. Najwięcej nowych rąk do pracy będzie potrzebnych w budownictwie, produkcji przemysłowej oraz w restauracjach i hotelach.

Najwięcej nowych rąk do pracy będzie potrzebnych m.in. w budownictwie (fot. Shutterstock)

W nadchodzących trzech miesiącach nowych pracowników szukać będzie 11 proc. firm, 2 proc. będzie redukować swoje zespoły. 84 proc. nie przewiduje zmian personalnych, a 3 proc. nie zna planów rekrutacyjnych na najbliższe miesiące.

Warunki najbardziej sprzyjające znalezieniu nowej pracy będą czekać na mieszkańców regionu południowo-zachodniego oraz północno-zachodniego. J edynym spośród siedmiu analizowanych sektorów, w którym planowane są redukcje etatów są finanse i usługi dla biznesu.

- Gdy rok temu zapytaliśmy polskich pracodawców, ponad połowa przyznała, że nie wierzy, aby kiedykolwiek udało im się wrócić do stanu zatrudnienia sprzed pandemii. Dziś utożsamia się z tym co dwudziesty pracodawca - mówi Iwona Janas z Manpower Group.



Z raportu Manpower Group wynika, że w nadchodzących trzech miesiącach nowych pracowników poszukiwać będzie 11 proc. firm, 2 proc. będzie redukować swoje zespoły. 84 proc. nie przewiduje zmian personalnych, a 3 proc. nie zna planów rekrutacyjnych na najbliższe miesiące.

Prognoza netto zatrudnienia (różnica między odsetkiem firm planujących wzrost a przedsiębiorstwami zapowiadającymi zmniejszenie liczby etatów) po korekcie sezonowej wynosi +7 proc. To wynik wyższy o 1 punkt procentowy niż w bieżącym kwartale i o 14 punktów procentowych wyższy niż w trzecim kwartale 2020 rok, kiedy wpływ pandemii COVID-19 był najbardziej odczuwalny na rynku pracy.

- Z kwartału na kwartał obserwujemy rosnący optymizm polskich pracodawców, który dodatkowo jest wspierany przez postępujący w Polsce program szczepień i luzowanie kolejnych obostrzeń. Chociaż następuje on bardzo powoli, to niewątpliwie jest to pozytywny trend. Widzimy go również w malejącym odsetku pracodawców, którzy chcą ograniczać liczbę etatów. Podczas gdy rok temu o tej porze o redukcji miejsc pracy mówiła co dziesiąta badana firma, dziś jest to jedynie 2 procent organizacji - wyjaśnia Iwona Janas, dyrektor generalna Manpower Group w Polsce.

Jak zauważa, pracodawcy patrzą w przyszłość z większym optymizmem niż rok temu. - Gdy rok temu zapytaliśmy o to polskich pracodawców, ponad połowa przyznała, że nie wierzy, aby kiedykolwiek udało im się wrócić do stanu zatrudnienia sprzed pandemii. Dziś utożsamia się z tym co dwudziesty pracodawca - dodaje. Przeczytaj: No i mamy prawdziwe odbicie na rynku pracy. 100-procentowy wzrost Najwięcej pracy w budownictwie i produkcji Zgodnie z deklaracjami firm najwięcej nowych rąk do pracy będzie potrzebnych w budownictwie. Tu prognoza netto zatrudnienia wynosi +15 proc. oraz w produkcji przemysłowej, z prognozą +13 proc. (wynik najwyższy od blisko dwóch lat). Na rekrutacje i odbudowę zespołów stawiają także restauracje i hotele (+10 proc.) oraz firmy działające w sektorze handlu (+8 proc.). Jedynym spośród siedmiu analizowanych sektorów, w którym planowane są redukcje etatów są finanse i usługi dla biznesu, dla których wynik jest najniższy od ponad dwóch lat. źródło: Manpower Group Na zachodzie walka o talenty Gdy spojrzymy na badania rynku bardziej szczegółowo, warunki najbardziej sprzyjające znalezieniu nowej pracy będą czekać na mieszkańców regionu południowo-zachodniego (+13 proc.), gdzie prognoza jest najwyższa od dwóch lat, oraz północno-zachodniego (+12 proc.). Mniejszych perspektyw za zmianę zawodową mogą oczekiwać mieszkańcy regionu wschodniego (+7 proc.). Najmniej optymistyczni w swoich planach rekrutacyjnych są pracodawcy z południowej Polski, gdzie prognoza wynosi 0. W porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku, w którym pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na rynek pracy, prognoza netto zatrudnienia wzrosła we wszystkich sześciu regionach. Na północnym zachodzie wskaźnik jest o 23 punkty procentowe wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast w centralnej i północnej Polsce odnotował on wzrost o odpowiednio 17 i 14 punktów procentowych. Pracodawcy zlokalizowani w regionie południowym również deklarują poprawę – prognoza netto zatrudnienia wzrosła tam o 12 punktów procentowych, natomiast w regionie południowo-zachodnim jest ona o 8 punktów procentowych wyższa niż w ubiegłorocznym okresie lipiec-wrzesień. źródło: Manpower Group Zobacz: Takiej sytuacji na rynku pracy nie było od 2006 roku Wzrost zatrudnienia w nadchodzącym kwartale przewidywany jest we wszystkich czterech kategoriach wielkości przedsiębiorstw. Największy wzrost liczby etatów planują średnie przedsiębiorstwa, z prognozą netto zatrudnienia na poziomie +11 proc.. W przypadku dużych przedsiębiorstw wskaźnik wynosi +10 proc., natomiast małe przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa notują odpowiednio wyniki +6 proc. i +1 proc.. W porównaniu z trzecim kwartałem 2020 r., prognoza netto zatrudnienia dla średnich przedsiębiorstw odnotowała znaczący wzrost o 23 punkty procentowe. W przypadku małych i dużych przedsiębiorstw wskaźniki poprawiły się o 14 punktów procentowych. W kategorii mikroprzedsiębiorstw perspektywy zatrudnienia utrzymują się na stosunkowo stabilnym poziomie. źródło: Manpower Group Jak jest na świecie? W ramach badania ManpowerGroup przeprowadzono wywiady z ponad 45 tys. pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Wszystkim uczestnikom badania zadano pytanie: „Jakie są przewidywania dotyczące zmian w całkowitym zatrudnieniu firmy w Pani/Pana oddziale w ciągu trzech miesięcy, do końca września 2021 r., w porównaniu do obecnego kwartału?”. W okresie lipiec-wrzesień 2021 pracodawcy przewidują wzrost liczby etatów w 42 z 43 ankietowanych państw i terytoriów. W porównaniu z drugim kwartałem 2021 r., plany zatrudnienia ulegają poprawie w 31 z 43 krajów i terytoriów. W 8 pracodawcy deklarują spadek liczby etatów, natomiast w 4 nie odnotowano zmian. W porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku tendencje w kwestii zatrudnienia poprawiły się w 42 z 43 badanych krajów, a w jednym nie uległy zmianie. W nadchodzącym kwartale najlepszą sytuację na rynku pracy prognozuje się dla Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Australii, Grecji, Irlandii i Singapuru, natomiast najgorszą dla Hongkongu, Argentyny, Panamy i RPA. źródło: Manpower Group Pomiędzy lipcem a wrześniem 2021 r. pracodawcy spodziewają się wzrostu zatrudnienia we wszystkich 26 ankietowanych krajach regionu EMEA (kraje Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). W porównaniu z poprzednim kwartałem prognozy ulegają poprawie w 22 krajach regionu, pogorszenie natomiast obserwuje się w dwóch. W porównaniu z analogicznym kwartałem w ubiegłym roku, prognozy wzrosły we wszystkich 26 krajach EMEA. Największy wzrost przewidywany jest dla Grecji, Irlandii oraz Chorwacji, najmniejszy natomiast dla RPA, Czech i Hiszpanii. W sześciu spośród siedmiu rynków regionu Azja/Pacyfik prognozowany jest wzrost zatrudnienia w nadchodzącym kwartale. Zwiększenia liczby etatów nie przewidują jedynie pracodawcy w Hongkongu. Wzrost zatrudnienia w trzecim kwartale 2021 r. przewiduje się we wszystkich dziesięciu ankietowanych państwach w regionie Ameryk. W porównaniu z miesiącami kwiecień – czerwiec perspektywy zatrudnienia w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej poprawiły się w sześciu państwach, natomiast pogorszyły w trzech. W ujęciu rocznym sytuacja na rynku pracy jest korzystniejsza dla osób poszukujących zatrudnienia we wszystkich 10 państwach. Największy wzrost zatrudnienia przewidywany jest w USA, natomiast w Gwatemali, Meksyku i Kostaryce perspektywy znalezienia pracy są umiarkowanie optymistyczne. Najmniej korzystna sytuacja na rynku pracy prognozowana jest w Argentynie i Panamie.

