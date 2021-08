"Nierealne marzenie" spełnia się na naszych oczach. To już prawdziwy boom

W drugim kwartale 2021 roku zapotrzebowanie na pracowników było ogromne. To wpłynęło na sytuację agencji zatrudnienia, które jak na czas pandemii wygenerowały bardzo wyniki. Obroty urosły o ponad 90 proc.

Autor: KDS

• 16 sie 2021 13:50





Liczba pracowników tymczasowych w drugim kwartale wzrosła o 30 proc. (Fot. Shutterstock)

W drugim kwartale 2021 roku zapotrzebowanie na usługi HR wzrosło.

Mowa zarówno o pracy tymczasowej, jak i rekrutacji stałych.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach ten trend się utrzyma.

Zapotrzebowanie na pracowników w minionym kwartale było ogromne. Już od trzeciego kwartału 2020 roku stopniowo poprawiała się sytuacja na rynku, ale prawdziwy boom miał miejsce w drugim kwartale 2021 roku, kiedy to firmy członkowskie Polskiego Forum HR (PFHR) odnotowały obroty w zakresie rekrutacji stałych na poziomie 56 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku na poziomie ok. 90 proc. (uwzględniając korektę wynikającą ze zmiany liczby podmiotów raportujących).

Według raportu Element i Grant Thorton w lipcu 2021 roku opublikowano o 23 proc. więcej ofert pracy niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Zresztą już dane za czerwiec wskazywały, że rynek pracy wystrzelił. W czerwcu 2021 roku polscy pracodawcy opublikowali 312 tys. nowych ogłoszeń o prace. To o 28,5 proc. więcej niż w czerwcu 2020 roku, a także najwyższy wynik od maja 2019 roku i o 6 proc. wyższy niż w czerwcu 2019 roku.

- Jest to dobry sygnał, potwierdzający że popyt na pracowników w kolejnych miesiącach nadal będzie rósł - oceniają eksperci z PFHR.

Grafika: PFHR

- Dobra passa polskiego rynku pracy trwa. Już drugi miesiąc z rzędu liczba ofert pracy w Polsce jest wyższa niż w analogicznym miesiącu nie tylko ubiegłego, ale też 2019 roku. To dowodzi, że rekordowy wynik sprzed miesiąca nie był tylko jednorazowym wyskokiem, ale popyt na pracownika rzeczywiście jest silniejszy nawet niż przed pandemią. A przypomnijmy, że kwartały poprzedzające nadejście koronawirusa były właściwie najlepszymi od początków transformacji – z rekordowo niską stopą bezrobocia i rekordowo wysokimi zatrudnieniem i wynagrodzeniami. Półtora roku temu, kiedy pandemia się rozpoczynała, taki scenariusz wydawał się nierealnym marzeniem - komentowała lipcowe dane Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton.

Obroty w górę

Z danych PFHR wynika, że liczba pracowników tymczasowych w drugim kwartale wzrosła o 30 proc. Firmy członkowskie PFHR zatrudniały w tej formie 87 tys. osób. Szybciej, bo o 59 proc. wzrósł współczynnik FTE, czyli liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty, co wskazuje na wzrost średniej liczby godzin przepracowanych przez jednego pracownika. Ponad 87 proc. wszystkich pracowników w firmach członkowskich PFHR zatrudnionych było w na podstawie umów o pracę. Same obroty firm członkowskich w zakresie pracy tymczasowej rok do roku wzrosły o ok. 55 proc. osiągając poziom 833 mln zł. - Wartość całego polskiego rynku w tym zakresie w drugim kwartale szacujemy na ok. 1,5 mld zł - wyliczają eksperci z PFHR. Grafika: PFHR Natomiast całkowite obroty firm członkowskich w drugim kwartale 2021 roku wyniosły 1,3 mld zł. Podział na poszczególne usługi wyglądał następująco: • 833 mln zł – praca tymczasowa

• 312 mln zł – outsourcing

• 56 mln zł – rekrutacje stałe na rzecz polskich pracodawców

• 7 mln zł – rekrutacje stałe na rzecz zagranicznych pracodawców

• 52 mln zł – delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług

• 16 mln zł – RPO (Recruitment Process Outsourcing)

• 6 mln zł – career management

• 35 mln zł – pozostałe obroty.

