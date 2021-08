Nieprzewidywalny, jak kandydat na rynku pracy. Rekruterzy nie mają lekko

Intensywnie rośnie liczba ofert zatrudnienia na Śląsku, a rąk do pracy brakuje. Największe braki kadrowe odczuwa branża produkcyjna, inżynieryjna oraz IT i obsługa klienta. Jest jeszcze jeden problem, z którym muszą mierzyć się rekruterzy, to ... nieprzewidywalność kandydatów.

Autor: jk

• 23 sie 2021 21:00





Według danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie śląskim wyniosła na koniec czerwca 2021 r. jedynie 4,8 proc. (Fot. Pixabay)

Mimo trwającej wciąż pandemii rynek pracy na Śląsku dynamicznie się rozwija.

Jak wskazują eksperci HRK, obecnie najwięcej miejsc pracy oferuje branża produkcyjna (ok. 1200) i inżynieryjna (ok. 1600), a także IT i obsługa klienta.

Popyt na pracowników rośnie, dlatego trwa walka pracodawców o pozyskanie pracowników. A kandydaci do pracy są dziś nieprzewidywalni.

Według danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie śląskim wyniosła na koniec czerwca 2021 r. jedynie 4,8 proc. Tak niski wskaźnik bezrobocia sprawia, że firmy borykają się z dużymi trudnościami w pozyskiwaniu nowych pracowników.

Ofert pracy coraz więcej

Mimo trwającej wciąż pandemii rynek pracy na Śląsku dynamicznie się rozwija. Powstają nowe miejsca pracy i pojawiają się kolejne oferty zatrudnienia. Jak wskazują eksperci HRK, obecnie najwięcej miejsc pracy oferuje branża produkcyjna (ok. 1200) i inżynieryjna (ok. 1600), a także IT i obsługa klienta. Związane jest to lokowaniem nowych inwestycji na Śląsku i powstawaniem SSC oraz dynamicznym rozwojem inwestycji z branży IT. Obszar sprzedaży jest obecnie na szczycie pod względem ilości ofert pracy, można tam znaleźć ponad 2 tys. ogłoszeń.

Z uwagi na nasycenie rynku krakowskiego i wrocławskiego coraz więcej inwestorów otwiera swoje odziały lub siedziby firm na Śląsku. Region ten jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla absolwentów i specjalistów.

- Aglomeracja śląska bardzo intensywnie się rozwija, kolejni inwestorzy planują stworzyć miejsca pracy w tym regionie. Szczególnie dynamicznie rozwijają się sektory: shared services, outsourcing procesów biznesowych, IT. Nie można również pominąć szeroko pojętej branży produkcyjnej, która na Śląsku nadal dominuje. Produkcja boryka się z ogromnym deficytem pracowników fizycznych. Na dzień dzisiejszy na jednym z głównych portali z ogłoszeniami o pracę opublikowanych jest ponad 4 tys. ofert. Dużym wsparciem dla firm w regionie są pracownicy zza wschodniej granicy – mówi Anna Wygaś, branch manager HRK Katowice.

Warto przypomnieć też, że wyraźną poprawę na rynku pracy widać w całej Polsce. W serwisach ogłoszeniowych lawinowo przybywa ofert pracy we wszystkich regionach - nie tylko na Śląsku. W I połowie 2021 r. w serwisie OLX opublikowano ponad 25 proc. więcej ofert pracy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W portalu Praca.pl liczba takich ogłoszeń zwiększyła się o przeszło 32 proc. Natomiast w przypadku Pracuj.pl nastąpił wzrost o 45 proc. w porównaniu z drugim półroczem 2020 roku. Kogo szukali pracodawcy? Przeczytasz tutaj. Wysokie oczekiwania Możliwości zawodowe i liczba ofert pracy to jedna strona medalu. Druga strona to nieustająca walka pracodawców o pozyskanie pracowników. Zdaniem ekspertki firmy doradztwa personalnego HRK, kandydaci i ich wybory zawodowe są absolutnie nieprzewidywalne i bardzo dynamicznie podejmują decyzje o wzięciu udziału w rekrutacji lub rezygnacji z niej. Często biorą udział w procesach, aby dostać podwyżkę u obecnego pracodawcy i zbadać swoją wartość na rynku. Tym bardziej, że oczekiwania finansowe kandydatów wzrosły od kilku do kilkudziesięciu procent. - W ostatnich miesiącach obserwujemy wzrost wynagrodzeń w branżach, które przed pandemią utrzymywały się na stałym poziomie. Obecnie wzrost wynagrodzenia zasadniczego wzrósł od 2 do nawet 4 tysięcy złotych brutto, a zdarzają się również przypadki wychodzące poza podane cyfry wśród kandydatów posiadających rzadko występujące kompetencje lub na kluczowe dla organizacji stanowiska – komentuje Wygaś. Jest wiele firm na rynku, które nadal sztywno trzymają się swojej siatki płac i nie zapraszają na spotkania kandydatów, którzy przekraczają założony budżet. Warto, aby pracodawcy przed przystąpieniem do procesu zebrali informacje o aktualnych i realnych stawkach wynagrodzeń, tym samym zwiększają swoje szanse na pozyskanie dobrych kandydatów. - Pierwsze półrocze 2021 roku pokazało, jak bardzo zmienił się rynek rekrutacji. Otrzymujemy bardzo dużą liczbę zleceń rekrutacyjnych, natomiast w stosunku do lat poprzednich liczba zainteresowanych i zmotywowanych do zmiany pracy kandydatów jest niewielka. Powodów jest na pewno wiele, natomiast najczęściej pojawiają się obawy o utratę pewnego miejsca pracy oraz nieustabilizowana sytuacja z pandemią. Duży odsetek nieprzyjętych ofert wynika z faktu otrzymania kontroferty od obecnego pracodawcy – komentuje Karolina Kwapisz, managing consultant HRK Katowice.

