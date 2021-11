Niepokojący trend w zatrudnianiu. Problem ma już co trzecia polska firma

Co trzecia firma odczuła braki kompetencyjne w swoich strukturach w ciągu ostatniego roku - najczęściej w sektorach takich jak przemysł, motoryzacja, transport i logistyka oraz branża spożywcza. Jakie kompetencje najtrudniej jest pozyskać i jak radzą sobie firmy?

Z raportu Polskiego Forum HR "Trendy w zatrudnieniu 2021" wynika, że blisko 68 proc. badanych firm odczuło negatywny wpływ pandemii na swoją kondycję finansową. 18 proc. respondentów badania wskazuje, że wpływ ten był znaczny.

Najgorzej poradziły sobie firmy średnie i małe, gdzie negatywne skutki odczuło odpowiednio 78 proc. i 66 proc. respondentów, w dużych przedsiębiorstwach natomiast 45 proc. Skutki COVID-19 były najbardziej odczuwalne w sektorach takich jak przemysł inny, transport i logistyka oraz usługi dla biznesu. Przerwane łańcuchy dostaw i przestoje mocno zaburzyły realizację planów produkcyjnych. Skutki tego odczuwamy do dziś. Dodatkowo duża część przedsiębiorstw zamroziła wszelkie wydatki, które nie były koniecznością, co przełożyło się na zmniejszenie zakresu usług kontraktowanych na rynku.

Najlepiej z pandemią poradziła sobie branża handlowa, gdzie 54 proc. respondentów uważa, że nie miała ona negatywnego wpływu na sytuację finansową w firmie, głównie za sprawą rozwijającego się e-commercu. Konsumenci zmienili swoje nawyki i szukając bezpiecznych rozwiązań, coraz większą część potrzeb zakupowych realizowali w sieci.

Umowy o pracę na czas nieokreślony są najbardziej popularną formą zatrudnienia. Średnio 82 proc. pracowników w firmie zatrudnionych jest na tej podstawie, 12 proc. stanowią umowy na czas określony, 4 proc. umowy zlecenia, 2 proc. pozostałe formy (w tym umowy o dzieło, B2B).

Największy udział umów na czas nieokreślony odnotowano w branżach: przemysł inny, handel oraz usługi dla biznesu. Umowy o dzieło są najbardziej popularne w sektorze usług finansowych oraz motoryzacji.

42 proc. respondentów wskazało, że na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony zatrudnia ponad 90 proc. wszystkich pracowników. Z umów zleceń korzysta 41 proc. firm, natomiast z pracy tymczasowej 5 proc.

– Praca tymczasowa w Polsce nadal jest stosunkowo mało popularną formą zatrudnienia. Warto pamiętać, że według danych World Employment Confederation stanowi jedynie 0,9 proc. zatrudnienia w Polsce, podczas gdy średnia europejska wynosi 1,4 proc. Z tego rozwiązania korzystają najczęściej firmy z sektora motoryzacji, przemysłu i handlu. Nadal większość pracowników tymczasowych zatrudnianych jest na stanowiskach produkcyjnych. Pracodawcy wykorzystują tę formę zatrudnienia nie tylko w chwilach okresowego wzrostu produkcji czy popytu na ich usługi, ale również jako element procesu pozyskiwania pracowników. Jak pokazują jednak wyniki badania, pracodawcy planują częściej korzystać z pracy tymczasowej w ciągu najbliższych dwóch lat, uzupełniając w ten sposób braki kompetencyjne w swoich organizacjach – mówi Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Warto przytoczyć wyniki badania „Workforce View 2020” przeprowadzonego przez firmę ADP, świadczącą usługi kadrowo-płacowe. Aż 79 proc. ankietowanych zdecydowałoby się na etat zamiast umowy cywilnoprawnej lub kontraktowej. Zwolenniczkami tego rozwiązania zdecydowanie częściej są kobiety, wśród których aż 82 proc. wybrałoby tę formę zatrudnienia (pośród mężczyzn odsetek ten wynosi 75 proc.).

Dominującą grupę wiekową zwolenników pracy na etat stanowią osoby w wieku od 41 do 54 lat – aż 81 proc. z nich wybrałoby umowę o pracę. Co ciekawe, na drugim biegunie są nie tylko najmłodsi (wynik dla osób w wieku 18-24 to 76 proc.), ale także pracownicy powyżej 55. roku życia – tu wspomniany odsetek sięga 72 proc.

– Najstarsi pracownicy często traktują pracę jako sposób dodatkowego zarobku do emerytury bądź renty, dlatego forma zatrudnienia nie jest dla nich tak istotna. A większa otwartość na inne możliwości zatrudnienia niż umowa o pracę wśród młodych pracowników wynika z faktu, że – zdobywając pierwsze doświadczenie – często pracują oni w niepełnym wymiarze czasu. Zgodnie z przepisami prawa umowy cywilnoprawne są dla nich również opłacalne finansowo ze względu na zerowy PIT – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Masowych zwolnień nie było

Spodziewane masowe zwolnienia nie miały miejsca. Po pierwszych miesiącach szoku sytuacja na rynku pracy szybko wróciła do normy. Pracodawcy, wspomagając się dostępnymi rozwiązaniami z kolejnych tarcz, w większości uniknęli redukcji zatrudnienia.

Niewielki spadek liczby umów o pracę na czas nieokreślony odnotowało 9 proc. przedsiębiorców w badanych sektorach, na czas określony 18 proc. Porównując rok do roku 17 proc. firm ograniczyło liczbę umów zleceń, w przypadku 5 proc. respondentów spadek ten był wyższy niż 25 proc. Najczęściej niewielkie spadki w zatrudnieniu wykazywały firmy z sektora motoryzacji, transportu i logistyki oraz przemysłu innego.

– Zmiany w poziomie zatrudnienia nie zawsze wynikały z wpływu pandemii na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw. W przypadku umów o pracę na czas określony czy umów zleceń po części były efektem zakończenia projektów. Pracodawcy, mając świadomość trendów na polskim rynku pracy, które w dłuższej perspektywie przekładają się na wyzwania z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, starali się chronić miejsca pracy lub oferować kompleksowe wsparcie w przypadku ograniczania poziomu zatrudnienia – mówi Liliana Strupp, członek zarządu Polskiego Forum HR.

– Z tarcz antykryzysowych skorzystało 86 proc. firm, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach raportu (zgodnie z raportem Polskiego Instytutu Ekonomicznego). Pracodawcom udało się uniknąć zwolnień na większą skalę, utrzymać miejsca pracy. Pomogła też możliwości stosunkowo szybkiej zmiany organizacji pracy i powszechne zastosowanie pracy zdalnej we wszystkich branżach, w których była taka możliwość – dodaje Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Kompetencje najtrudniejsze do pozyskania

Co trzecia firma odczuła braki kompetencyjne w swoich strukturach w ciągu ostatniego roku – najczęściej w sektorach: przemysł inny, motoryzacja oraz transport i logistyka.

Trudności z pozyskaniem kompetencji sygnalizowało 47 proc. firm z centralnego regionu Polski – tam deficyty są największe. Wśród firm odczuwających braki kompetencyjne najczęstszym sposobem na ich uzupełnianie były szkolenia pracowników oraz outsourcing procesów i usług.

Najtrudniej pozyskać było kompetencje sprzedażowe i marketingowe (co wskazało 22 proc. respondentów), techniczne i inżynieryjne (18 proc.) oraz IT/Digital (17 proc.).

Pracodawcy z sektora motoryzacji, przemysłu spożywczego i przemysłu innego największe trudności mieli z pozyskaniem kompetencji technicznych i inżynieryjnych oraz umiejętności obsługi maszyn.

Deficyty kompetencyjne

Jedynie 21 proc. małych i średnich firm oraz 29 proc. dużych przedsiębiorstw zdiagnozowało, jakich kompetencji będzie potrzebować w ciągu kolejnych 2 lat. Brak podejmowanych działań jest zaskakujący, biorąc pod uwagę rosnące deficyty.

– Pracodawcy z jednej strony mają świadomość, jak trudno jest obecnie pozyskać wykwalifikowanych pracowników, z drugiej jednak nie przygotowują się na rosnące deficyty, które przyniosą nam najbliższe lata. Wiemy, że sytuacja demograficzna w Polsce znacznie zmniejszy nam zasób osób w wieku produkcyjnym. Nakładają się na to procesy automatyzacji, które tworzą nowe zawody, a w dotychczasowych na nowo definiują zakres obowiązków. Brak świadomości pracodawców na temat tego, jakich kompetencji będą potrzebować nawet w niedalekiej, bo dwuletniej przyszłości, zapala czerwoną lampkę. Już dziś musimy myśleć o zabezpieczeniu kompetencji, które pozwolą na rozwój firmy oraz rozwój zatrudnionych pracowników – mówi Piotr Dziedzic, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Zdaniem respondentów w ciągu najbliższych dwóch lat konieczność zmiany kompetencji dotyczyć będzie 11 proc. osób zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych i 19 proc. na stanowiskach nieprodukcyjnych.

Sytuacja różnicuje się znacznie w zależności od analizowanego sektora. Podniesienie kwalifikacji dotyczyć będzie 31 proc. pracowników zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych w sektorze spożywczym, 28 proc. w sektorze przemysłu innego. Natomiast w sektorze usług finansowych zmiana ta dotyczyć będzie aż 37 proc. pracowników (nieprodukcyjnych), w transporcie i logistyce 33 proc., w sektorze usług dla biznesu 30 proc.

– Wyniki te wpisują się w globalne trendy sygnalizowane przez World Economic Forum, który w raporcie Future of Jobs wskazał, iż zmiana kompetencji do 2025 roku będzie dotyczyć 40 proc. pracowników. Głównym powodem jest oczywiście automatyzacja. Eksperci wskazują, że rozwój technologii utrzyma się na tym samym poziomie, a w niektórych obszarach może przyspieszyć. Firmy nadal będą wdrażać rozwiązania w zakresie big data, cloud computing czy e-commerce. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również technologie dotyczące sztucznej inteligencji czy robotyzacji – mówi Michał Młynarczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Również badanie ManpowerGroup „Niedobór talentów" potwierdza, że niedobory kadrowe spędzają sen z powiek firmom. 8 na 10 pracodawców w Polsce twierdzi, że znalezienie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami jest dla nich wyzwaniem. Skala wzrostu jest spora. W roku 2019 mówiło o tym problemie 70 proc. firm, natomiast w 2018 odsetek ten wynosił 51 proc.

Największym wyzwaniem dla firm jest obsadzanie stanowisk pracownikami logistycznymi. Kolejną trudną do zrekrutowania grupą zawodową są pracownicy obszaru produkcji przemysłowej. Przedsiębiorcy zwracają również uwagę na niedobór pracowników IT oraz odpowiednio wykwalifikowanych pracowników administracji i obsługi biura, a także osób zajmujących się bezpośrednią obsługą klienta.

Tych umiejętności będą szukać pracodawcy

W ciągu najbliższych dwóch lat pracodawcy będą nadal najczęściej poszukiwać kompetencji w zakresie sprzedaży i marketingu (33 proc. badanych firm), IT/Digital (21 proc.), a także umiejętności technicznych i inżynieryjnych oraz językowych (19 proc.). Potrzeby te jednak znacznie różnicują się w zależności od wielkości firmy, sektora oraz regionu.

Duże firmy najczęściej poszukiwać będą kompetencji w zakresie IT oraz umiejętności obsługi maszyn (30 proc.), technicznych i inżynieryjnych (25 proc.) oraz finansowych (22 proc.). Firmy średnie oraz małe poszukiwać będą głównie kompetencji sprzedażowych i marketingowych oraz IT/digital.

Co ciekawe, mimo nowych wyzwań w zakresie zarządzania, które przyniosła nam pandemia, umiejętności managerskie są na końcu listy kompetencji najczęściej poszukiwanych w przyszłości.

Nadal preferowanym działaniem w zakresie uzupełniania braków kompetencyjnych w ciągu najbliższych 2 lat będą szkolenia, wskazało je aż 64 proc. respondentów. 24 proc. firm będzie szukało rozwiązań w zakresie outsourcingu procesów i usług, przede wszystkim z przemysłu spożywczego, handlu i motoryzacji. 9 proc. firm, głównie z takich dziedzin jak transport i logistyka, przemysł spożywczy i motoryzacja, planuje skorzystać z pracy tymczasowej.

– Coraz trudnej jest pozyskać kandydatów z rynku, dlatego firmy będą zmuszone intensyfikować swoje działania w ramach upskillingu i reskillingu, budując przemyślane strategie podnoszenia i zmiany kompetencji. Coraz częściej będziemy obserwować również procesy przenoszenia pracowników wewnątrz organizacji, czy to między różnymi działami, czy lokalizacjami zakładu pracy. Ciekawym wątkiem jest podejście pracowników wobec tych zmian. Idea life long learning nadal nie jest wystarczająco mocno zakorzeniona w polskich realiach rynku pracy – mówi Olga Gierada-Jabłonka, członek zarządu Polskiego Forum HR.

– Brak systemowych rozwiązań, które ułatwiają współpracę sektora prywatnego ze szkołami branżowymi czy też szkolnictwem wyższym, jest ogromną przeszkodą w kreowaniu zrównoważonego rynku pracy. Potrzebne nam są nowoczesne programy nauczania dostosowane do postępujących zmian technologicznych oraz praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy. Konieczne jest też większe zaangażowanie się pracodawców w kształtowanie tego, jak wygląda system edukacyjny w Polsce – dodaje Wojciech Ratajczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Warto przypomnieć też, że na liście kwalifikacji przyszłości, przedstawionej przez World Economic Forum, poza kompetencjami technologicznymi znajdują się również inne umiejętności, tj. kreatywność, innowacja, przywództwo i wpływ społeczny. Pierwszy raz pojawiły się również kompetencje związane z inteligencją emocjonalną – odpornością, elastycznością i tolerancją na stres.

– Jeśli maszyny przejmą rutynowe prace, wzrośnie zapotrzebowanie na te kompetencje, których im brak. Wiadomo, że posługują się algorytmami, ale słabo lub zupełnie nie radzą sobie z umiejętnościami odkrywania i nadawania sensu. Póki co to ludzie są w stanie dokonywać oryginalnych spostrzeżeń, które stanowią podstawę podejmowania decyzji. Maszynom brak również inteligencji społecznej. Wzrośnie także zapotrzebowanie na krytyczne myślenie, ale przede wszystkim typowo ludzką zdolność adaptacji i improwizacji. Te cechy bardzo przydały się w działaniach związanych z pandemią – komentuje Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton.

Podsumowując, pandemia, mimo że wpłynęła negatywnie na sytuację finansową dużej części firm, nie zmieniła wiele, jeśli chodzi o zatrudnienie w badanych sektorach. Pracodawcy mają świadomość obecnych trudności z pozyskiwaniem kandydatów do pracy, dlatego też bardzo ostrożnie podchodzili do wszelkich decyzji związanych z redukcją zatrudnienia. Jeśli chodzi o planowanie przyszłości, tu niewiele firm diagnozuje, jakie kompetencje będą im potrzebne, aby móc rozwijać swoją działalność. To bardzo niepokojący sygnał, który może jeszcze bardziej pogłębić istniejące dysproporcje kompetencyjne na rynku pracy.