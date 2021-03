Niepokój o utratę pracy rośnie. "Pociąg chwieje się na torach"

Jak wynika z Barometru Rynku Pracy przygotowanego przez Work Service, 57 proc. pracujących Polaków odczuło negatywny wpływ pandemii na swoją sytuację zawodową. Czy obawiają się o swoją pracę, a może planują zmianę pracodawcy, a nawet przekwalifikowanie się?

Jak wynika z Barometru Rynku Pracy przygotowanego przez Work Service, 57 proc. pracujących Polaków odczuło negatywny wpływ pandemii na swoją sytuację zawodową. Średnio jeden na trzech miał zmniejszone wynagrodzenie, 21,4 proc. zostało objętych bezpłatnym urlopem. 16,2 proc. badanych straciło pracę, przy czym znacznie częściej były to kobiety (21,6 proc.) niż mężczyźni (10,8 proc.).

Spośród wszystkich zatrudnionych najwięcej osób (21 proc.) deklarowało obniżkę pensji od 11 do 30 proc. Zmniejszenie dochodów do 10 proc. dotyczyło 4 proc. badanych, a 1 proc. osób obniżono wynagrodzenie o ponad połowę

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Gdy komentowałem poprzednią edycję badania, byłem zdziwiony nieuzasadnionym optymizmem pracowników i pracodawców. Dziś po roku pandemii widzimy spadek optymizmu i racjonalizację oceny sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o pracowników. To oznacza, że bardzo mocno odczuli oni skutki pandemii. Zaznało ich aż 73 proc. gospodarstw domowych. Warto dodać, że optymizm z ubiegłego roku wynika z tego, iż tarcze zadziałały, a wśród ekspertów panował konsensus, że kryzys będzie miał kształt litery V, a więc mocno spadniemy, ale się szybko dobijemy. Dziś widzimy, że jest to nie W to nawet R jest widoczny. To będzie się dobijać na rynku pracy - komentuje Jacek Męcina, prof. UW, doradca Konfederacji Lewiatan.

Raport pokazuje również, że 34,6 proc. pracujących Polaków obawia się utraty pracy w ciągu najbliższych dwóch lat, w tym 8 proc. w najbliższym miesiącu, 12 proc. w najbliższym półroczu, 8 proc. w najbliższym roku.

Z danych wynika, że 43,1 proc. respondentów śpi spokojnie i nie martwi się o pracę. Warto przytoczyć wcześniejsze dane, które pokazują, że w lipcu 2020 roku o swoje zatrudnienie nie obawiało się aż 81,1 proc. pracowników.

Źródło: Work Service, Barometr Rynku Pracy

- Jeśli porównalibyśmy rynek pracy z 2019 r. czy początku 2020 r. do pędzącego pociągu, to w poprzedniej edycji było widać, że próbujemy hamować. Ten hamulec miał być rozwiązaniem problemów. Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że pociąg zaczął się chwiać na torach. Nie do końca wiemy, co będzie dalej. Albo on się wykolei i wypadniemy z toru, albo uda się go uratować. Ten niepokój i rosnąca niepewność widać w wielu obszarach, nie tylko z perspektywy pracowników, ale i przedsiębiorstw – komentuje Łukasz Sienkiewicz, prof. Politechniki Gdańskiej, prezes IARP.

Oni myślą o zmianie pracy

Z drugiej strony mamy pracowników, którzy myślą o zmianie pracy. Według raportu WS, co trzeci myśli o tej zmianie. Jak zaznaczają autorzy, to najwyższy wynik od 2014 roku. Natomiast nie planuje podejmować takich kroków 45,8 proc. zatrudnionych.

Pracy szukają m.in. ci, którzy obawiają się o swoje aktualne stanowisko. Ponad połowa osób (55,3 proc.) zagrożonych utratą pracy, szuka nowego pracodawcy. Odsetek ten jest znacznie wyższy niż latem i na początku 2020 roku.

Jak zatrzymać pracowników w firmie? Najbardziej przekonać mogłyby ich czynniki finansowe (79,2 proc.) – większe wynagrodzenie i premie. Istotna jest także atmosfera w miejscu pracy (71 proc.), zapewnienie dodatkowej opieki medycznej (64,3 proc.) i programów pracowniczych (63,6 proc.), a także wprowadzenie elastycznych godzin pracy, ścieżek kariery, programów emerytalnych.

Jak czytamy w raporcie, najczęstszym powodem chęci zmiany pracy jest aspekt finansowy – za niskie wynagrodzenie (47,6 proc.). Istotne są też takie czynniki, jak potrzeba zmiany, brak możliwości rozwoju i awansu, chęć samorealizacji.

Źródło: Work Service, Barometr Rynku Pracy

- Jeszcze rok temu Polacy byli optymistami. Pomimo niepokojących doniesień o rozwijającej się pandemii i symptomów spowolnienia gospodarczego tylko jeden na dziesięciu pracujących obawiał się utraty źródeł dochodów. Spokojnych o zatrudnienie było ponad 80 proc. Pół roku później Polacy nadal zadziwiali swoim pozytywnym postrzeganiem rynkowych realiów. Od tego czasu sytuacja diametralnie się zmieniła. Różnica między lękającymi się i spokojnymi o zawodową przyszłość wynosi nieco ponad 10 proc. Jednocześnie liczba pracujących, którzy myślą o zmianie miejsca zatrudnienia, a także tych, którzy deklarują chęć emigracji zarobkowej wzrosła dwukrotnie. Trudno tu już mówić o optymizmie, choć przecież Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej o najniższym bezrobociu - ocenia Iwona Szmitkowska, prezes Work Service.

Zmiana zawodu? Czemu nie

65 proc. osób rozważających zmianę pracy lub obawiających się zwolnień, bierze pod uwagę przekwalifikowanie się. Autorzy raportu wskazują, że chęć zmiany może wynikać z obecnego poczucia niepewności powodowanej ekonomicznymi i społecznymi konsekwencjami pandemii.

W najbliższych miesiącach pracowników oczekują podwyżek (46,8 proc.). Jednym z istotnych powodów tak wysokiego odsetka może być fakt, że wielu pracodawców obniżyło wynagrodzenia w 2020 roku.

Warto także zwrócić uwagę, że spada liczba osób, które spodziewają się utrzymania poziomu wynagrodzenia w najbliższych miesiącach. W ciągu pół roku odsetek ten spadł z 49,3 proc. (lipiec 2020) do 36,4 proc. (grudzień 2020).

Źródło: Work Service, Barometr Rynku Pracy

- Zaskoczona jestem gotowością 65 proc. osób na zmianę pracy lub kwalifikacji. Ta elastyczność zapewne jest podyktowana niepewnością, jeśli chodzi o miejsca pracy, ale również chęcią rozwoju. Świadczy o dużym potencjale i świadomości Polaków na temat trendów na rynku pracy. Można ją potraktować jako dobrą prognozę dla gospodarki – tłumaczy Ewa Klimczuk, dyrektor ds. operacyjnych Work Service.

Rekrutacja okiem pracodawcy

Z danych wynika, że odsetek firm, które chcą utrzymać poziom zatrudnienia pozostaje wysoki, na początku roku wyniósł 74,6 proc. Rekrutację pracowników planuje w ciągu następnego kwartału ponad 35 proc. firm Blisko 21 proc. przedsiębiorstw chce w ten sposób uzupełnić niedobory kadrowe, 14,2 proc. zwiększy liczbę zatrudnionych. Utrzymanie poziomu zatrudnienia bez dodatkowych rekrutacji przewiduje 53,7 proc., redukcję liczby zatrudnionych - 4 proc.

Co ciekawe, do 7,2 proc. wzrósł odsetek przedsiębiorców, którzy nie są w stanie określić zakresu zmian. To najwyższy odsetek od początku realizacji Barometru Rynku Pracy, świadczący o znacznej niepewności firm w obecnej sytuacji gospodarczej.

Źródło: Work Service, Barometr Rynku Pracy

Jak wynika z raportu, aż 69,5 proc. firm, które planują rekrutację w najbliższym kwartale, chce zatrudnić pracowników niższego szczebla. Odsetek ten znacząco wzrósł w porównaniu z lutym 2020 i poprzednimi latami. Pracowników średniego szczebla chce zatrudnić blisko 40 proc. firm, o 11,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Nadal rośnie zapotrzebowanie na kadrę zarządzającą – obecnie 12,8 proc. planuje rekrutację w tym obszarze.

Źródło: Work Service, Barometr Rynku Pracy

Wyzwania rekrutacyjne coraz mniejsze

Z raportu wynika też, że maleją wyzwania rekrutacyjne. 68,6 proc. firm nie odnotowało trudności w znalezieniu pracowników w ciągu ostatnich miesięcy. To blisko 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Zaledwie 28,2 proc. pracodawców napotkało na problemy podczas rekrutacji.

Największa barierą jest brak odpowiednich kandydatów (51,4 proc.) oraz zbyt wygórowane oczekiwania finansowe (47,9 proc.). Często utrudnieniem są niewystarczające kompetencje (32,2 proc.).

Źródło: Work Service, Barometr Rynku Pracy

- Zaskakuje niedobór pracowników o oczekiwanych kwalifikacjach przy rosnących wskaźnikach bezrobocia. Teoretycznie dostępność pracowników się zwiększa, ale nie pracowników, którzy mają kompetencje potrzebne przez pracodawców. To powoduje zainteresowanie chęcią szukania innych źródeł kompetencji potrzebnych w tej zmieniającej się gospodarce. Widać przyspieszenie trendów i ich skala jest zaskakująco duża – mówi Łukasz Sienkiewicz.

Jak sobie radzą firmy z luką kadrową? Najczęściej oferują wyższe wynagrodzenie (30,3 proc.), nawiązują współpracę z agencjami pracy (28,4 proc.) oraz zatrudniają pracowników z Ukrainy (25,7 proc.) lub innych krajów. Firmy proponują także dodatkowe godziny pracy, wprowadzają automatyzację procesów, job sharing, dbają o wizerunek.

Źródło: Work Service, Barometr Rynku Pracy

Pieniądze (wypłacanie premii - 38,7 proc., zwiększanie wynagrodzenia - 27,6 proc.) są również głównym czynnikiem, który ma pomóc zatrzymać pracowników w firmie. Na kolejnym miejscy znajduje się umożliwienie pracy z domu (27,2 proc.).

Warto w tym momencie przytoczyć dane dotyczące pensji. Z raportu WS wynika, 65,5 proc. firm chce utrzymać poziom wynagrodzeń w ciągu najbliższego kwartału, a 22,5 proc. zamierza je zwiększyć. Jedna firma na dziesięć nie wie, jakie podejmie decyzje dotyczące płac w ciągu najbliższego kwartału. Jest to najwyższy odsetek odnotowany w ramach wszystkich edycji Barometru Rynku Pracy.