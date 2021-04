Niepewność wśród pracodawców narasta. Przed nami pogorszenie na rynku pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w kwietniu 2021 r. wzrósł w porównaniu do marca o 0,4 punktu - informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Znalezienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach nie jest według pracodawców zadaniem łatwym (Fot. Shutterstock)

Przez ostatnie cztery miesiące Wskaźnik Rynku Pracy malał, jednak w ciągu ostatniego roku charakteryzuje się on zwiększoną zmiennością, co odzwierciedla niepewność wśród uczestników rynku, w tym niepewność co do polityki kadrowej w firmach.

Przedsiębiorstwa dość ostrożnie podchodzą do tworzenia nowych miejsc pracy, co zmniejsza szanse zatrudnieniowe wśród osób poszukujących pracy.

Eksperci BIEC zwracają również uwagę na niewielką podaż ofert pracy trafiających do urzędów pracy oraz ich niedostosowanie do kwalifikacji i umiejętności osób bezrobotnych.

Stopa bezrobocia rejestrowanego zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,1 punktu procentowego. Z kolei po wyeliminowaniu wahań sezonowych nie zmieniła swej wartości w ujęciu miesięcznym, i wyniosła 6 proc.

Maleje liczba ofert pracy

Aktualnie trzy składowe Wskaźnika Rynku Pracy oddziałują w kierunku wzrostu jego wartości, wpływ jednego jest neutralny, natomiast pozostałe trzy składowe zapowiadają spadek stopy bezrobocia w najbliższym czasie.

Źródło: BIEC

Najmniej pozytywne informacje płyną z danych dotyczących szans zatrudnieniowych osób bezrobotnych. W marcu, w porównaniu do lutego, napływ nowych ofert zatrudnienia zmalał o blisko 25 tys. ogłoszeń (spadek o 21 proc. w ujęciu miesięcznym).

Jak wskazują eksperci BIEC, tendencję tę obserwujemy od grudnia zeszłego roku, kiedy to odnotowano lokalny szczyt napływu ogłoszeń o wolnych miejscach pracy. Co prawda w porównaniu do marca zeszłego roku liczba wakatów jest większa, jednak trudno porównywać obecną sytuację z tą sprzed roku, kiedy początkowy okres pandemii wywołał panikę zarówno u pracodawców, jak i u poszukujących pracy. Z kolei w porównaniu do marca 2019 roku, liczba nowych wakatów zgłoszonych do urzędów pracy była również mniejsza o nieco ponad 14 proc. Wartości te wskazują, iż przedsiębiorcy nadal stosunkowo ostrożnie podchodzą do tworzenia nowych miejsc pracy.

Luka kompetencyjna

O skali niedopasowania popytu na pracę do jej podaży świadczy wysoki odsetek niewykorzystanych ofert pracy. W ubiegłym roku średnio ponad 68 proc. ofert pracy pozostało nieobsadzonych osobami bezrobotnymi. - Stosunkowo niewielka podaż ofert pracy trafiających do urzędów pracy oraz ich niedostosowanie do kwalifikacji i umiejętności osób bezrobotnych powoduje relatywnie niski odpływ z bezrobocia do zatrudnienia. O ile, liczba osób bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia właściwie nie uległa zmianie w ujęciu miesięcznym (spadek o 2 proc.), to nadal jest istotnie mniejsza niż napływ nowych wakatów - tłumaczą eksperci BIEC. Trudna sytuacja bezrobotnych W marcu, napływ do bezrobocia wzrósł w ujęciu miesięcznym o 4 proc., co z jednej strony zwiększa szansę na znalezienie odpowiednich pracowników na wolne miejsca pracy, z drugiej jednak bezpośrednio zapowiada wzrost stopy bezrobocia. Jak zaznaczają eksperci BIEC, znalezienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach nie jest według pracodawców zadaniem łatwym. Ponad 30 proc. pracodawców wskazuje na takie trudności. Przed rokiem, na początku pandemii, gdy pracodawcy nie myśleli o zatrudnianiu nowych pracowników odsetek ten był niższy od obecnego o 10 punktów procentowych. O mało optymistycznej sytuacji osób bezrobotnych świadczy również fakt, że pogorszyły się nieco prognozy menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych co do zmian wielkości zatrudnienia. Nieznacznie przeważa odsetek firm prognozujących redukcję wielkości zatrudnienia nad tymi planującymi przyjęcia; w przekroju według wielkości firm, małe planują zwalniać a duże zatrudniać. Zasiłek dla bezrobotnych Ponownie zmniejszyła się agregatowa kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych (o nieco ponad 5 proc. w ujęciu miesięcznym). Systematyczny spadek tej kategorii występuje od grudnia zeszłego roku, co oznacza, że wpływ skokowej zmiany wysokości zasiłku dla bezrobotnych ma obecnie charakter wygaszający. Niezmiennie nierozwiązany zostaje problem stosunkowo małego odsetka osób rejestrujących się jako bezrobotne, które mają prawo do tego świadczenia. Od sześciu miesięcy maleje także liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy.

