Niemiecki lockdown uderzy w polski rynek pracy i usługi

Decyzja o twardym lockdownie w Niemczech niesie za sobą konsekwencje dla handlu, usług oraz dla Polaków pracujących na pograniczu. Ograniczenie mobilności może być najpoważniejszą konsekwencją zmian, które wchodzą w życie od środy (16 grudnia).

- Pogorszy się i tak napięta już sytuacja na polsko-niemieckim pograniczu, bo nie tylko wyjazd do Meklemburgii, ale i Brandenburgii będzie się wiązać z kwarantanną – mówi Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Kanclerz Angela Merkel zapowiedziała przekazanie 11 miliardów euro do tych sektorów gospodarki, które ucierpią wskutek grudniowego zamknięcia.

- Przerwa świąteczna w większości zakładów produkcyjnych powoduje ograniczenie działalności. Niemiecki lockdown daje fabrykom pewną możliwość działania, ale w przepisach mamy wyraźne ograniczenie handlu, zamknięcie szkół i przedszkoli czy ograniczenie w liczbie osób przebywających w domu. Argumentacja jest taka, że mocno wzrósł poziom zakażeń w Niemczech, to kwestia konieczności wytrwania w dobrej kondycji służby zdrowia do momentu, kiedy w Niemczech rozpocznie się dystrybucja szczepionek – mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Jarosław Tarczyński.

W pierwszej kolejności odbije się to, jego zdaniem, na handlu, usługach oraz na zleceniach wykonywanych na terenie Polski i Niemiec, ale realizowanych przez firmy z innych krajów. Lockdown w Niemczech będzie więc dość dotkliwie odczuwalny w pierwszym kwartale roku 2021.

– W regionie przygranicznym życie może być bardzo uśpione. Handel zamarł, turystyka też, niemożliwe będą przyjazdy na zakupy Niemców do Polski i Polaków do Niemiec, a była to dla niektórych pewna tradycja. Niemiecki lodckdown uderza więc rykoszetem w gospodarkę w Polsce, ale trudno jeszcze ocenić siłę tego uderzenia – mówi Tarczyński.

Decyzja niesie za sobą konsekwencje gospodarcze dla Niemiec, których koszt szacuje się na 3,5 mld euro tygodniowo. Skutki zaostrzenia kursu na froncie walki z koronawirusem w Niemczech będą odczuwalne także dla nas.

Zdaniem Piotra Wolnego z PIG w Szczecinie już dziś trudna sytuacja na polsko-niemieckim pograniczu jeszcze się pogorszy. Obecnie szczególnie trudno jest na granicy z krajem związkowym Meklemburgia Pomorze Przednie oraz Saksonią. Od 16 grudnia do tego grona dołączy Brandenburgia, która również wprowadzi ograniczenia w małym ruchu granicznym.

- To bardzo dotkliwie uderza w turystykę oraz w przygraniczne targowiska. Codzienne zakupy, wyjazd po benzynę czy do fryzjera, kosmetyczki przestanie być możliwy. To katastrofa dla wielu przygranicznych handlowców i usługodawców, w tym dla Szczecina, który w okresie przedświątecznym zawsze gościł wielu turystów zakupowych w galeriach, sklepach, punktach usługowych i rozrywkowych oraz świątecznych jarmarkach – mówi Piotr Wolny.

Decyzja najprawdopodobniej nie przyniesie skutków dla przygranicznych pracowników, którzy nadal będą mogli przekraczać granicę. Dla przyjezdnych pracowników sektorów infrastruktury krytycznej (energetyka, zaopatrzenie w wodę, łączność, ratownictwo etc.), władze niemieckie oferują także dofinansowanie do zakwaterowania, by nie musieli codziennie przekraczać granicy.

Gdy wiosna zostały zamknięte granice, problem dotknął tysiące osób pracujących po obu stronach granicy polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej. Przez kilka tygodni organizowane były protesty. Apele w tej sprawie wystosowali też samorządowcy z Polski i Niemiec. Ostatecznie 30 kwietnia premier Mateusz Morawiecki poinformował, że osoby pracujące lub uczące się tuż za granicą - pracownicy, studenci i uczniowie transgraniczni - od maja będą mogli wrócić do pracy i nauki bez konieczności 14-dniowej kwarantanny.

214 tys. osób i 1,5 mln firm

Według danych Eurostatu z Polski udaje się regularnie do pracy za granicę ponad 214 tys. osób, między innymi do Niemiec. Eurostat podaje, że pracowników zza granicy przyciągają głównie regiony z wyższymi zarobkami i większą ofertą miejsc pracy. W całej Europie jest to 2,15 mln osób.

W strefie przygranicznej na terenie Polski znajdują się 144 powiaty. Obejmują one obszar około 36,6 proc. powierzchni Polski), który zamieszkuje ponad 13,6 mln osób (35,4 proc. ludności Polski).

Czytaj także: Polscy fachowcy wciąż wyjeżdżają za granicę