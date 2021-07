Niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. Którego języka obcego się uczyć, by najwięcej zarabiać?

Mimo pandemii na dobre perspektywy znalezienia nowej pracy niezmiennie mogą liczyć osoby władające biegle językami obcymi. Które warto znać?

Kryzys spowodowany pandemią nie zatrzymał procesów rekrutacyjnych skierowanych do osób z zaawansowaną znajomością języków obcych. Jak mówi Aleksandra Topolewska, menedżer projektów rekrutacyjnych w Manpower, od kilku lat zapotrzebowanie na specjalistów z językami obcymi w Polsce jest niezmiennie bardzo duże i jest to ścieżka, którą warto podążać, gdyż daje zróżnicowane perspektywy zawodowe na przyszłość.

Jakie języki są cenione przez pracodawców w Polsce? - Na rynku pracy najbardziej pożądane są języki europejskie, w szczególności niemiecki, francuski, hiszpański oraz włoski. Dodatkowo wiele firm poszukuje także specjalistów ze znajomością języka węgierskiego, rumuńskiego, chorwackiego czy greckiego. Rzadziej znajdziemy oferty z wymaganą znajomością języków azjatyckich, na przykład japońskiego lub chińskiego. Oprócz jednego z nich konieczna jest jednak bardzo dobra znajomość języka angielskiego – wyjaśnia ekspert Manpower.

Najwięcej ofert pracy dla osób ze znajomością języków obcych pojawia się w dużych miastach, gdzie jednocześnie kompetencje językowe są bardziej dostępne. Obecnie wielu kandydatów jest także otwartych na przeprowadzkę celem znalezienia ciekawych propozycji zawodowych, jednak nadal w kręgu ich zainteresowania pozostają duże ośrodki miejskie.

- Specjalistów ze znajomością języków obcych poszukują firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, czyli BPO/SSC, które w Polsce rozbudowują międzynarodowe zespoły takie jak obsługa klienta, księgowość, HR czy coraz częściej spotykane działy marketingu. Firmy decydują się na centralizację procesów w Polsce, gdyż jakość świadczonego serwisu jest na wysokim poziomie, a dostępność kandydatów posiadających pożądane kompetencje nadal jest znaczna. Perspektywy zawodowe czekają także w rodzimych firmach, na przykład jako tłumacz lub wsparcie przy rozmowach z klientami z innego kraju – komentuje Aleksandra Topolewska.

Warto przytoczyć dane z raportu płacowego agencji Devire. Okazuje się, że firmy z sektora BPO/SSC oferują bonus językowy. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju języka. Najwyższy dodatek otrzymają osoby posługujące się językami skandynawskimi oraz holenderskim - od 900 do 2,3 tys. zł. Nieco mniej dostanie pracownik znający język francuski lub niemiecki - od 750 zł do 2 tys. zł.

Za znajomość języka węgierskiego można liczyć na dodatek w przedziale 750- 1,6 tys. zł. W pułapie od 600 zł do 1,5 tys. zł mieści się dodatek dla tych, którzy znają włoski, hiszpański lub portugalski. Za znajomość języka czeskiego albo słowackiego można zarobić o 800-1,3 tys. zł więcej. Najniższy bonus oferowany jest natomiast osobom posługującym się językiem rosyjskim - jest to od 500 zł do 1 tys. zł.

Źródło: Devire

Znajomość języków to wyższe zarobki

Również Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń przeprowadzone przez firmę Sedlak&Sedlak w 2019 roku potwierdza, że znajomość języków obcych to konkurencyjność na rynku pracy, za którą idzie większe wynagrodzenie. Osoby, które oceniły swoją znajomość języka angielskiego jako zaawansowaną, zarabiały znacznie więcej niż osoby znające słabiej ten język.

- Wynagrodzenia na stanowiskach wymagających biegłej znajomości języków obcych zaczynają się od poziomu około 4500 złotych brutto, natomiast warto zaznaczyć, że od kandydatów bez doświadczenia zawodowego pracodawcy najczęściej oczekują jedynie znajomości języka, a do wykonywanego zawodu kandydat jest przyuczany – mówi Aleksandra Topolewska.

- W zależności od zdobytego doświadczenia wynagrodzenia kształtują się na różnych poziomach, natomiast po kilku latach pracy i awansu można liczyć nawet na kilkanaście tysięcy złotych brutto miesięcznie – dodaje ekspert.

Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego pod koniec listopada 2020 przez SW Research na zlecenie ESKK. Okazuje się, że 48,5 proc. z nas deklaruje, że nauka więcej niż jednego języka obcego pozytywnie wpływa na nasze zarobki.

- Kandydaci rozpoczynający swoją przygodę z rynkiem pracy są zatrudniani najczęściej na stanowisku juniorskim bądź specjalistycznym. Po około półtora roku pracy zatrudniony może rozwijać się w kierunku specjalisty lub seniora, jednak wszystko zależy od jego wyników i pracy. Najczęściej spotykaną ścieżką kariery jest awans z młodszego specjalisty na specjalistę, następnie na starszego specjalistę, z którego awansuje się na team leadera lub eksperta. Dodatkowo duże organizacje dają możliwość rotacji pomiędzy zespołami, co oznacza, że na przykład z działu obsługi klienta możemy przejść do księgowości, dalej wykorzystywać język, jednocześnie poszerzając swoje kompetencje – wyjaśnia Aleksandra Topolewska.

Osób z zaawansowaną znajomością języka obcego jest w Polsce jak na lekarstwo – to nawet nie jedna piąta całej populacji (Fot. Shutterstock)

Polacy nie znają języków

Mimo że korzyści ze znajomości języków obcych w życiu zawodowym są oczywiste, to jednak Polacy nie wypadają w tym obszarze najlepiej. Tych, którzy znają język obcy w stopniu zaawansowanym (15,9 proc.) oraz tych, którzy nie znają go w ogóle (14,7 proc.) jest niemal tyle samo - wynika z badania SW Research na zlecenie ESKK. Cała reszta przebadanej grupy reprezentatywnej to osoby, które znają język obcy na poziomie podstawowym (38,5 proc.) oraz średnio zaawansowanym, czyli takim, który umożliwia komunikację (36,3 proc.).

Osób z zaawansowaną znajomością języka obcego jest w Polsce jak na lekarstwo – to nawet nie jedna piąta całej populacji. Jak wypadamy na tle innych państw? Dane Eurosatu za 2016 rok pokazują, że mamy silną konkurencję: przykładowo Norwegowie znają biegle język obcy aż w 46,2 proc., Austriacy w 35,8 proc., a Duńczycy w 41,1 proc. Nieco gorzej jest z biegłą znajomością języków u Włochów (10,8 proc.), Czechów (11,8 proc.) czy Anglików (22 proc.).