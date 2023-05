Niemiecka firma szuka pracowników w Polsce za minimalną pensję. Ma wielu chętnych

Pensja z perspektywy Polaka wydaje się być atrakcyjna, mowa bowiem o 12 euro za godzinę brutto, czyli ok. 1920 euro brutto miesięcznie, co przy obecnym kursie złotówki daje 8700 zł brutto. Jest to jednak stawka ostateczna i nie podlega negocjacjom.

Rekruterka, z którą rozmawiał portal Business Insider przyznaje, że posiadanie doświadczenia na podobnym stanowisku zwiększa szanse zatrudnienia, ponieważ chętnych jest dużo - wpłynęło już ok. 600 aplikacji, a zakład planuje zatrudnić 1 tys. osób.

Jak wynika z relacji Business Insidera, największe zainteresowanie spośród wszystkich obecnych na targach pracodawców budzi firma Birkenstock. Oczekujący w kolejkach do rekruterów chcą uzyskać pomoc w procesie aplikowania do przyszłej fabryki klapków i sandałów, której otwarcie ma nastąpić już niebawem.

Jak dodaje Business Insider, przedstawiciele Birkenstocka nie ukrywają, że stawka 12 euro za godzinę to minimalna stawka godzinowa w Niemczech, istnieje jednak szansa zarówno na podwyżkę jak i awans wraz z upływem czasu i rozwojem zakładu. Potencjalnych pracowników nie zniechęca także konieczność dojazdu, a firma ma w planach zaoferować dodatkowe świadczenia z tym związane.

Minusem nie jest także to, że oferowane wynagrodzenie to niemiecka płaca minimalna. Rozmówcy Business Insidera Polska uważają, że taka stawka jest konkurencyjna w porównaniu do podobnych stanowisk w fabrykach zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Niemieckie minimum przyciąga Polaków do pracy

Minimalną stawkę w Birkenstocku można uznać za kontrowersyjną i ni trudno uznać lokalizacji fabryki za nieprzypadkową. Podobny ruch zastosował Elon Musk, umieszczając fabrykę Tesli pod Berlinem, gdzie Polacy stanowią główną siłę roboczą.

Zakład w Pasewalku ma rozpocząć pracę we wrześniu. Nowa fabryka jest częścią ekspansji firmy, której ambicje rosną dzięki wsparciu luksusowego koncernu LVMH.

Wiele agencji pracy oferowało znacznie lepsze warunki niż firma klapkowa, np. spawacz mógł liczyć na 16,5 tys. zł, a dekarz 18,5 tys. zł. Przewagą Birkenstocka nad tymi ofertami jest to, że w odróżnieniu od wielu innych nie wymaga przeprowadzki do Niemiec - do zakładu przy granicy można dostać się codziennie bez większego problemu, także mieszkając w Polsce.

Birkenstock to marka obuwnicza, która rocznie sprzedaje ok. 24 mln par butów i zarabia blisko 870 mln dol. Aktualnie firma należy do funduszu kontrolowanego przez Bernarda Arnaulta, potentata branży luksusowej.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl