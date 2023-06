Niemiecka firma IT Datev szuka programistów w Polsce

Datev to wywodzący się z Norymbergi dostawca specjalistycznych rozwiązań informatycznych. Firma od 20 lat jest obecna na polskim rynku, a niedawno podjęła decyzję o poszerzeniu swojej obecności w Polsce. Pierwszym krokiem ma być budowa nowych zespołów programistycznych.

Firma obecnie zatrudnia ponad 8500 osób w Niemczech i obsługuje ponad 550 tys. klientów. W 2022 r. obrót przekroczył 1,3 mld euro, co czyni z Dateva jednego z największych graczy w branży IT w Europie. Teraz rozpoczyna w Warszawie rekrutację do elastycznych zespołów programistów. Do końca roku ich skład zasili 25 nowych pracowników.

Nowy zespół będzie wspierał tworzenie rozwiązań w chmurze dla rynku niemieckiego. Współpraca polskiego oddziału z centrum rozwojowym w Niemczech będzie oparta na stosowanym od lat modelu FlexHub, w którym kilkuosobowe zespoły będą prowadziły projekty w metodologii scrum, pracując nad nimi niezależnie i samodzielnie organizując swoją pracę.