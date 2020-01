Niemcy szukają 20 tys. osób do przetestowania lotniska

Do testerów będzie należało przejście odprawy na lotnisku, procedur bezpieczeństwa oraz przejścia na pokłady samolotów, z tą tylko różnicą że nie będzie startu i podróży. Test będzie próbą generalną przed oddaniem lotniska do użytku.

Jak informują administrujący portem lotniczym poddane będą sprawdzeniu systemy zainstalowane w obiektach portu i kluczowe procedury jakie są codziennością na lotniskach. Nie jest wykluczone, że próba będzie też zawierała w scenariuszu ewakuację.

Prezes lotniska Lütke Daldrup zaakcentował, że takie testy są normalne przy lotniskach międzynarodowych. Planowana operacja pomoże, aby oficjalne otwarcie wielkiego lotniska przebiegło sprawnie i bez komplikacji.

- Będziemy wdzięczni berlińczykom za obecność na Brandenberg - powiedział cytowany przez Euro News Daldrup. Jest przekonany, że wolontariusze pomogą wykryć niedociągnięcia, jeśli takie jeszcze są.

Poddawane testowi lotnisko to inwestycja, którą Niemcy realizują od wielu lat. Niestety jej otwarcie opóźniało się i to poważnie. W sumie port lotniczy miał być oddany do użytku 9 lat temu - w październiku 2011 r. Najbardziej dramatyczne było przesuniecie otwarcia lotniska w 2012 r., kiedy informację o konieczności dalszych prac przedstawiono 4 tygodnie przed kluczową datą i wpuszczeniem pasażerów na terminale.

Port ma odciążyć berlińskie Tegel i Schönefeld. Zwłaszcza ten drugi, który doczekał się nawet miana najgorszego lotniska w rankingu sporządzonym przez agencję eDreams. Pytała ona o ocenę lotnisk na świecie w 2017 r. Schönefeld wygrało tę niechlubną rywalizację.

