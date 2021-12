Nie zwalniają, mimo przewinień. Ci, którzy zostali są dla pracodawców skarbem

Według najnowszych danych Departamentu Pracy USA, od lipca do października z pracy rezygnowało każdego miesiąca ponad 4 mln pracowników. Co ciekawe, zwolnienia i redukcje etatów zasadniczo zatrzymały się w miejscu. 'Wielka Rezygnacja", bo tak określono to zjawisko, spowodowała niespotykaną do tej pory falę odejść z pracy. Ci, którzy ją zachowali, są dla pracodawców niemalże skarbem.

Tylko w marcu w Stanach Zjednoczonych było 8,1 miliona ofert pracy (fot. Shutterstock)

Z danych Departamentu Pracy USA wynika, że na każde wolne miejsce pracy przypada 0,67 osoby poszukującej pracy - czyli trzy wolne miejsca pracy na każde dwie osoby poszukujące pracy.

To zdecydowanie najgorszy wskaźnik dla pracodawców od 2000 roku, kiedy to Departament Pracy USA rozpoczął śledzenie ofert pracy.

Ponieważ miejsc pracy jest więcej niż szukających zatrudnienia, pracodawcy są skłonni zatrzymać pracowników, których mogliby zwolnić w przeszłości.

Jak podaje CNN Bussiness, w październiku pracę straciło 1,36 mln Amerykanów, czyli niewiele więcej niż 1,35 mln, które zostały zwolnione w maju, kiedy to liczba ta osiągnęła rekordowo niski poziom.

Najnowsze zestawienie pokazuje z kolei, że zwolnień było o 227 tys. mniej niż nawet przedpandemiczne minimum osiągnięte we wrześniu 2016 r. I jest to spadek o prawie 30 proc. w stosunku do średniej liczby zwolnień.

- W związku z tym, że liczba nowych tygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych osiągnęła najniższy od 52 lat poziom, bardzo prawdopodobne jest, że listopadowe i grudniowe odczyty zwolnień i wypowiedzeń ustanowią jeszcze więcej nowych rekordów - mówi w rozmowie z serwisem Julia Pollack, główna ekonomistka Ziprecruiter.

I dodaje, że w efekcie "pracodawcy trzymają się pracowników jak najdłużej". Przychodzi im bowiem mierzyć się z dwoma problemami: pierwszy to samo znalezienie chętnego do pracy. Drugi - zatrudnienie nowego pracownika w miejsce zwolnionego, co na obecnym rynku może oznaczać konieczność zapłacenia wyższej pensji.

- Firmy niechętnie decydują się na jakiekolwiek cięcia. Trzymają się każdego, kogo mogą" - mówi dla CNN Bussiness Andy Challenger, starszy wiceprezes w Challenger, Gray and Christmas, firmie pośrednictwa pracy, która śledzi ogłoszenia o zwolnieniach. Jej dane pokazują, że liczba zwolnień jest najniższa od 1993 roku.

Zarówno Challenger, jak i Pollack zauważają, że wiele osób, które zrezygnowało z pracy podczas pandemii, jeszcze do niej nie wróciło. Powody są według nich różne. Wymieniają wśród nich problemy zdrowotnych czy konieczności opieki nad dziećmi. Z kolei ci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę w czasie pandemii, mogą już nigdy nie wrócić na rynek pracy.

"W tej chwili gospodarka stara się ruszyć pełną parą z ogromną dziurą na rynku pracy" – stwierdza Challenger w rozmowie z CCN.

