Nie zachłystujcie się trendami, bo stare metody w rekrutacji wciąż działają

Uaktualnianie zakładki "kariera" ma sens. Jak wynika z przygotowanego przez firmę rekrutacyjną eRecruitera raportu „Strona Kariera z perspektywy kandydata”, 70 proc. badanych uaktualnianie tam ofert pracy odbiera jako sygnał, że firmie zależy na poszukiwaniu zaangażowanych pracowników.

- Podstawowym źródłem wiedzy o rynku pracy jest internet, a szukając informacji kandydaci trafiają na strony firmowe lub strony o pracodawcach. Zakładka "kariera" to swego rodzaju wizytówka, od jakości której może zależeć to, czy organizacja wykorzysta szansę na pozyskanie osób o szukanych kompetencjach, czy ją straci. Niektóre firmy nie mają świadomości, jaką wartość niesie posiadanie strony poświęconej pracy, dla innych barierą stworzenia atrakcyjnej i skutecznej strony bywa brak czasu, zasobów czy wsparcia ze strony działu IT i marketingu - mówi Katarzyna Trzaska z eRecruitera.

Jak podkreśla, te firmy, które dbają zarówno o szatę graficzną, jak i merytoryczną zawartość swoich zakładek, z pewnością zwiększają potencjał rekrutacyjny i skuteczność prowadzonych działań.

Z raportu „Strona Kariera z perspektywy kandydata” wynika, że aż 85 proc. kandydatów śledzi oferty pracy na stronie internetowej pracodawcy. Tendencja ta widoczna jest wśród wszystkich trzech grup kandydatów: pracowników biurowych (z ang. white collars), pracowników fizycznych (blue collars) oraz osób pracujących w usługach, np. handel, gastronomia, usługi beauty (pink collars).

Różnice natomiast dotyczą częstotliwości przeglądania ofert w zakładkach o pracy - pracownicy fizyczni oraz reprezentanci sektora usług częściej niż pracownicy biurowi odwiedzają strony firm po to, by zapoznać się z ofertami.

- Zakładka kariery Banku Gospodarstwa Krajowego to jedno z kluczowych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy w naszej organizacji - przyznaje Agata Zamara, starszy specjalista ds. rekrutacji i employer brandingu w Banku Gospodarstwa Krajowego. - Na przestrzeni ostatniego kwartału to właśnie strona kariery BGK okazała się naszym drugim pod względem liczby pozyskanych aplikacji źródłem i dostarczyła ponad 12 proc. wszystkich otrzymanych aplikacji - wylicza.

Wyniki raportu pokazały, że 80 proc. kandydatów deklaruje, iż docenia firmy, które zamieszczają na swoich stronach bieżące rekrutacje. To jednak niejedyna korzyść, jaką mogą odnieść pracodawcy. „Jest to sygnał, że firmie zależy na poszukiwaniu zaangażowanych pracowników” - tak stwierdziło 69 proc. pracowników biurowych, 72 proc. fizycznych i 69 proc. pracowników zajmujących się usługami. Inne wskazywane korzyści odnoszą się do profesjonalizmu pracodawcy i ciągłego rozwoju firmy.

Nie tylko po ofertę

Odwiedzanie stron firmowych służy przede wszystkim szukaniu nowych ofert pracy, ale są też inne motywy, którymi kierują się kandydaci. 60 proc. wszystkich badanych sprawdza na stronie "karier" informacje o tym, czym zajmuje się firma. Ważnym aspektem jest też przebieg procesu rekrutacji. 53 proc. pracowników biurowych i 53 proc. osób związanych z usługami zadeklarowało, że zagląda na stronę pracodawcy, żeby przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Pozwala to na lepsze poznanie marki i upewnienie się co do swoich decyzji zawodowych, ale też umożliwia rzetelniejsze przygotowanie merytoryczne.

Jakich jeszcze informacji szukają kandydaci? Chcą poznać potencjale możliwości rozwoju w firmie, etapy rekrutacji, oferowane pracownikom benefity, dowiedzieć się na czym polega działalność firmy oraz jakie opinie o swoim pracodawcy mają pracownicy.

- Zakładka "kariera" nie tylko powinna być listą dostępnych wakatów, lecz także odzwierciedlać kulturę organizacji, pokazywać jej wartości, misję, cele, osiągnięcia. Powinna sprawić, że czytający poczuje się zaciekawiony i zatrzyma się na dłużej - przekonuje Katarzyna Trzaska z eRecruiter.

A jak kandydaci trafiają na stronę firmy?

- Najczęściej odwiedzają strony pracodawców dopiero po zetknięciu się z interesującym ogłoszeniem. Tak wskazało 60 proc. badanych. Z kolei połowa szuka strony "karier", wpisując w wyszukiwarkę nazwę pracodawcy. Kandydaci blue collars częściej niż pozostałe grupy sami z siebie wyszukują oferty bezpośrednio na stronie firmowej - analizuje Katarzyna Trzaska z eRecruiter. - Tym bardziej, aby nie zepsuć wizerunku i nie stracić możliwości interakcji, warto zadbać o wrażenia kandydatów, którzy chcą dowiedzieć się więcej i szybko znaleźć potrzebne informacje - podsumowuje.