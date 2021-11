Nie uciekniemy przed zmianą kwalifikacji. To stały trend, a nie chwilowa moda

Przebranżowienia są coraz bardziej widocznym zjawiskiem na rynku pracy. Pracownicy decydują się na zmiany nie tylko dlatego, że zmusza ich do tego zawodowa sytuacja, ale również z własnej woli. Rozwój staje się gorącym tematem w firmach.

Choć przed pandemią niektórzy pracownicy decydowali się na przebranżowienie, to jednak skala tego zjawiska była mniejsza.

Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową i stworzyła nowe możliwości, tym samym zachęcając ludzi do zmian.

Przebranżowienie nie jest związane z konkretną branżą, ale raczej z indywidualnymi predyspozycjami danego pracownika - szybciej na zmianę sektora zdecydują się ci, którzy doświadczyli wypalenia zawodowego lub przez dłuższy czas pozostawali bez pracy.

Do 2020 roku o zmianie branży myśleli przede wszystkim ci, którzy nie do końca byli zadowoleni z dotychczasowej pracy. Pandemia koronawirusa zmieniła podejście pracowników. Niektóre sektory zostały zamrożone, a ludzie musieli znaleźć pracę w innym zawodzie.

Anna Jurkiewicz, regionalny kierownik ds. outsourcingu w LeasingTeam Professional, potwierdza, że początki pandemii były ciężkim czasem dla wszystkich. Z jej obserwacji wynika, że lockdown odczuła przede wszystkim turystyka, gastronomia i retail. Tutaj sytuacja pracowników była najtrudniejsza.

- Na początku pandemii większość branż odczuła mocno spadki przychodów. Były one zauważalne również w agencjach pracy tymczasowej. Jednak to turystyka, gastronomia i retail najmocniej odczuwały długofalowe skutki pandemii. Dla pracowników oznaczało to brak stabilizacji, przestoje wraz z chwilowymi powrotami do pracy, a następnie znowu przestoje. Dlatego też całkiem spora liczba kandydatów próbowała się przebranżowić. W większości były to osoby, które wcześniej pracowały jako kelnerzy, kucharze, doradcy klienta w sklepach stacjonarnych. Poszukiwali głównie pracy biurowej, która kojarzyła im się ze stabilizacją, tym bardziej że w mediach nie było informacji, aby pracownicy biurowi byli zagrożeni – mówi Anna Jurkiewicz.

Lockdown odczuła przede wszystkim gastronomia (Fot. Nick Karvounis on Unsplash)

Decyzja o przebranżowieniu się w trakcie pandemii dla wielu nie była łatwa. Anna Jurkiewicz wyjaśnia, że mnóstwo osób zgłaszało swoją kandydaturę w odpowiedzi na publikowane ogłoszenia. Z kolei pracodawca, jeśli tylko miał możliwość zatrudnienia pracownika z doświadczeniem, to nie wybierał osób, które chciałyby się przebranżowić. - Zmiana branży wymagała od kandydatów dużej motywacji i wytrwałości. Gdy nie udawało się znaleźć pracy w obszarze biurowym, wiele osób decydowało się aplikować w miejsca, które przeżywały wówczas rozkwit działalności. Mam na myśli chociażby pracę kurierów czy w magazynach - tłumaczy Anna Jurkiewicz. Jeśli jednak danej osobie udało się znaleźć pracę w nowej branży, najczęściej chciała się z nią związać na dłużej. - Zdecydowanie nie były to decyzje tymczasowe, a raczej na stałe. Tym bardziej, że po 1,5 roku pandemii sytuacja nadal jest niepewna - dodaje ekspertka LeasingTeam Professional. Rozwój na pierwszym planie Z raportu World Economic Forum „The Future of Jobs Report 2020” wynika, że aż połowy pracowników dotyczyć będzie wyzwanie przekwalifikowania się do 2025 roku. Choć realia rynku pracy w ostatnim czasie zostały w dużej mierze zdominowane przez wpływ COVID-19, równie istotnym czynnikiem, kreującym te zmiany, jest technologia. To za jej pomocą powstają nowe zawody – to z kolei tworzy szanse dla tych, którzy myślą o zmianach w życiu zawodowym. A takich osób nie brakuje. Z badania Pracuj.pl wynika, że otwartość na przekwalifikowanie się i wybór nowej branży deklarowało pod koniec września 2020 r. aż 2/3 badanych szukających pracy (zatrudnionych i bezrobotnych). Wszystko wskazuje więc na to, że Polacy są świadomi zmian, które zachodzą na rynku pracy. Potrzeby rekrutacyjne zmieniają się i kandydaci muszą wziąć je pod uwagę. - W ramach agencji zatrudnienia LeasingTeam coraz częściej spotykamy kandydatów, którzy chcą się przebranżowić. Dotyczy to zarówno stanowisk niskiego, jak i wyższego szczebla. W pełni zgadzamy się z teorią, że jest to stały trend, a nie chwilowa moda, czego dowodem jest otaczający nas, szybko zmieniający się świat - część zawodów już w tym momencie traci na znaczeniu. Pojawią się też zupełnie nowe profesje, które wymagają innych umiejętności. Obserwując chociażby trendy na LinkedIn, widzimy, jak ludzie chwalą się zmianą. Ostatnio coraz częściej możemy spotkać się z postami, które pokazują, jak bardzo ludzie zmienili swoje życie w 5 lat. Większość postów zakłada przebranżowienie się, najczęściej w formie założenia własnej firmy - komentuje Anna Jurkiewicz. Również badanie przeprowadzone przez firmę Oracle i Workplace Intelligence potwierdza, że głównym tematem rozważań pracowników jest obecnie rozwój zawodowy. Wiele osób jest gotowych na poświęcenie kluczowych korzyści, takich jak urlop (52 proc.), premie (51 proc.), a nawet część wynagrodzenia (43 proc.), w celu zwiększenia możliwości zawodowych. Branża nie ma znaczenia Przebranżowienie nie jest związane z konkretną branżą, ale raczej z indywidualnymi predyspozycjami danego pracownika. Jak zauważa Anna Jurkiewicz, szybciej na zmianę sektora zdecydują się pracownicy, którzy doświadczyli wypalenia zawodowego lub przez dłuższy czas pozostawali bez pracy - na przykład z powodu przestojów na produkcji. – Osoby wypalone zawodowo będą szukały nowej ścieżki kariery dla siebie. Natomiast kandydaci bez pracy często wysyłają CV tam, gdzie tylko się da, aby wrócić na rynek pracy. Obserwujemy też, jak rozwój technologiczny upraszcza wiele obszarów – call center korzysta z symulatorów pracowników, mamy chatboty – tłumaczy Anna Jurkiewicz. Warto także podkreślić, że choć przed pandemią niektórzy pracownicy decydowali się na przebranżowienie, to jednak skala tego zjawiska była mniejsza - ludziom czasem brakowało odwagi na podjęcie tego typu kroku. Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową i stworzyła nowe możliwości, tym samym zachęciła ludzi do zmian. – Jeszcze przed pandemią spotykaliśmy się z przypadkami kandydatów, którzy chcieli się przebranżowić – mówi Anna Jurkiewicz. – Pandemia spowodowała odłożenie takiej decyzji, ponieważ nikt nie był do końca pewny swojego miejsca pracy. Natomiast w tym momencie, gdy przyzwyczailiśmy się do życia z pandemią, mamy kandydatów, którzy decydują się na zmianę i przebranżowienie. Mamy przykładowo osoby z obszaru zakupów, sprzedaży czy bankowości, którzy decydują się rozpocząć pracę w obszarze HR – dodaje. Z raportu World Economic Forum „The Future of Jobs Report 2020” wynika, że aż połowy pracowników dotyczyć będzie wyzwanie przekwalifikowania się do 2025 roku (Fot. Ian Schneider on Unsplash) Przemyślana zmiana Od czego zacząć zmianę? Przede wszystkim od analizy. Jeśli już pracownik wybierze branżę, która go interesuje, musi zastanowić się, jaka specjalizacja przyniesie mu największe korzyści – nie tylko finansowe. Dzięki temu upewni się, że czas poświęcony na naukę nie pójdzie na marne. – Zmianę najlepiej rozpocząć od szkoleń z obszaru, który nas interesuje, czyli od zebrania wiedzy. Dzięki temu będziemy mogli chociaż od strony teoretycznej poznać obszar, który nas interesuje – uważa Anna Jurkiewicz. Trzeba również być świadomym, że w nowym sektorze kandydat raczej nie zacznie pracy od stanowiska specjalistycznego. Najłatwiej jest znaleźć ciekawą ofertę stażu lub asystenta. Wiąże się to jednak z dużo niższym wynagrodzeniem niż na poziomie eksperckim. – Gdy z różnych przyczyn podjęcie stażu nie jest możliwe, istotne jest, aby bardzo dobrze przygotować swoje dokumenty aplikacyjne. Oprócz CV również napisać trzeba list motywacyjny, który wyjaśni naszą decyzję. Z punktu widzenia rekrutera ważne jest, aby na etapie aplikacji móc zweryfikować, czy dana osoba nie wysłała CV przypadkiem. W liście motywacyjnym, a także w CV warto podkreślać cechy oraz umiejętności, które możemy wykorzystać w nowym miejscu pracy – podpowiada Anna Jurkiewicz. Które branże będą potrzebowały nowych ludzi? Ekspertka LeasingTeam Professional wskazuje, że zdecydowanie najwięcej ofert ciągle jest w obszarze IT. Jak jednak dodaje, jest to trudny obszar, ponieważ kandydaci muszą mieć mocno rozwinięte logiczne myślenie, a także dobrze rozumieć technologie. – Natomiast coraz więcej „miękkich" branż, m.in. HR, sprzedaż, obsługa klienta, będzie musiało zweryfikować swoje wymagania. Im bardziej zaawansowanych technologii używamy, tym bardziej w tych obszarach będą wymagane twarde umiejętności. Co też spowoduje konieczność nauki nowych kompetencji bądź doprowadzi do sytuacji, w której pracownicy ich nieposiadający będą zmuszeni się przebranżowić – ocenia Anna Jurkiewicz. Kolejnymi sektorami, na które pandemia wpłynęła pozytywnie, są: e-commerce, farmacja i branża kurierska. - Zdecydowanie mamy zwiększone zapotrzebowanie na pracowników w tych obszarach ze względu na zmianę w naszych przyzwyczajeniach - o wiele więcej kupujemy zdalnie, a zakupy chcemy mieć dostarczone do domu - dodaje Jurkiewicz.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.