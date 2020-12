Nie tylko zarobki. Oto co wpływa na decyzję o pracy za granicą

Tegoroczny sezon wyjazdów zagranicznych w celach zarobkowych rozpoczął się z dużym opóźnieniem - nie jak zwykle z początkiem kwietnia, ale dopiero w lipcu. To pierwszy symptom zmian w wyjazdach Polaków do pracy. Priorytetem wyboru kierunku nie będą już zarobki, ale kwestie bezpieczeństwa.

Kalina Olejniczak

Kalina Olejniczak • 18 gru 2020 16:20





Do tej pory najważniejsze były stawki oferowane przez pracodawców. Teraz równie ważne będą kwestie związane z bezpieczeństwem - mówi Karolina Serwańska (fot. HR International)

REKLAMA

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2019 roku poza granicami Polski czasowo przebywało około 2,5 mln osób. W porównaniu z 2018 rokiem to spadek o 40 tysięcy.

- Poprawa kondycji polskiej gospodarki, spadające bezrobocie oraz niepewna sytuacja związana z brexitem, zmotywowała wiele osób do powrotu do kraju. Pandemia kolejny raz namiesza w kwestii emigracji, uważa Karolina Serwańska - dyrektor zarządzająca w agencji pośrednictwa pracy HR International.

Jest zapotrzebowanie

Jej zdaniem chociaż pierwsza fala na początku roku ograniczyła liczbę wyjazdów i sezon rozpoczął się nie jak zwykle w kwietniu, ale dopiero w lipcu, jest to sytuacja przejściowa. - Wśród naszych klientów jest duże zapotrzebowanie na pracowników. Inwentaryzacja magazynów czy obsługa sklepów internetowych, w tych obszarach zapotrzebowanie na pracowników jest nadal bardzo duże. Poszukiwane są osoby, które zdecydują sią na pracę w nietypowych terminach, np. w Wigilię czy Sylwestra, mówi Serwańska.

Przedstawicielka HR International uważa, że powrót do masowej emigracji zarobkowej w najbliższych miesiącach zależy od tego, czy kryzys gospodarczy w poszczególnych branżach będzie się przedłużał. Jeżeli tak, niektórzy będą zmuszeni do podjęcia ryzyka i wyjazdu. Nadal dla wielu osób odstraszające mogą być obostrzenia. W przypadku Niemiec są one bardzo rygorystyczne. W tej chwili obowiązuje pięciodniowa kwarantanna, po której przeprowadzany jest test.

Czytaj też: Niemiecki lockdown uderzy w polski rynek pracy i usługi

- Liczba osób decydujących się na wyjazd nie zmieni się diametralnie, jednak inne będą kryteria decydujące o wyborze kierunku emigracji. Do tej pory najważniejsze były stawki oferowane przez pracodawców. Teraz dokonanie wyboru nie będzie tak jednoznaczne. Równie ważne będą kwestie związane z bezpieczeństwem, warunkami pracy i sytuacją epidemiczną w poszczególnych krajach. Nadal istotna pozostanie kwestia pokrycia kosztów zakwaterowania. Praktyki tym względzie są różne, mówi. I tak np. HR International pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem, jednak nie jest to rynkowy standard, a dla wielu osób jest to istotny element.

Duże zmiany zachodzą również u pracodawców, np. w procedurach bezpieczeństwa. Dużo większą wagę przykładają oni do higieny, odległości pomiędzy pracownikami, w wielu przypadkach obowiązkowe jest noszenie nie tylko maseczek, ale całego ubrania ochronnego. Pojawiają się nowe procedury bezpieczeństwa, BHP stało się bardziej istotne, opracowywane są również nowe, wewnątrzfirmowe, restrykcyjne zasady.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.