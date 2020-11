Nie tylko technologia kreuje zmiany. Oto kompetencje przyszłości

Raport World Economic Forum „The Future of Jobs Report 2020” przewiduje stałe przyspieszenie wdrażania innowacji w biznesie. To z kolei wymagać będzie nowych kompetencji od pracowników.

Jak wynika z raportu World Economic Forum „The Future of Jobs Report 2020”, 50 proc. pracowników dotyczyć będzie wyzwanie przekwalifikowania się do roku 2025. Choć realia rynku pracy w tym roku zostały w zdecydowanej mierze zdominowane przez wpływ COVID-19, najbardziej istotnym czynnikiem, kreującym te zmiany, jest technologia.

- Bezrobocie, które pojawi się ze względu na przyspieszenie technologiczne, będzie dotyczyło bardzo szerokiego grona pracowników z różnych branż. Najważniejszą dziś rzeczą jest zbudowanie strategii własnego rozwoju oraz zarządzanie sobą w zakresie kompetencji. Już od kilku lat obserwujemy przyspieszający rozwój sztucznej inteligencji, która jest znakiem tzw. czwartej Rewolucji Przemysłowej. W tym kontekście coraz ważniejsze staje się budowanie świadomości, wdrażanie programów rozwoju liderów i zespołów – mówi Bogdan Sosnowski, partner zarządzający MagnaTalenta.

Na liście kwalifikacji przyszłości, przedstawionej przez World Economic Forum, poza kompetencjami technologicznymi, znajdują się również inne umiejętności, tj. kreacja, innowacja, przywództwo i medialny wpływ. Pierwszy raz pojawiły się również kompetencje związane z inteligencją emocjonalną – odpornością, elastycznością i tolerancją na stres.

Co zatem może zrobić lider, który jest inicjatorem zmian? Jak wskazuje Bogdan Sosnowski, po pierwsze powinien budować zaangażowanie całego zespołu poprzez współpracę. Kolejnym elementem jest stworzenie programu aktywnego uczenia i dobrze skonstruowana strategia pozyskiwania wiedzy.

- Cieszy fakt, że 89 proc. firm w Polsce widzi konieczność dostosowania pracowników do nowych realiów. Żeby mogło się to wydarzyć na tak dużą skalę, potrzebny jest dziś nowy sposób przekazywania wiedzy i motywowanie zespołu do rozwoju – dodaje Sosnowski.

Umiejętności miękkie na celowniku

Kompetencje miękkie od jakiegoś czasu są na celowniku pracodawców. Jak wynika z badań serwisu Adzuna z 2019 r., najbardziej zainteresowani takimi umiejętnościami są pracodawcy w USA. Aż 90 proc. wszystkich ogłoszeń o pracę zwierało wpis o umiejętnościach miękkich, jakimi powinien cechować się kandydat na dane stanowisko. Wielkiej Brytanii było to 86 proc. ogłoszeń, we Francji 80 proc., w Niemczech 79 proc., a w Holandii 70 proc.

W ogłoszeniach z USA najczęściej pojawiały się pojęcia takie jak: umiejętność rozwiązywania problemów (problem solving), umiejętności społeczne (social skills) oraz dokładność, rzetelność (rigour). Natomiast dla holenderskiego pracodawcy w cenie są: entuzjazm, motywacja oraz dążenie do osiągania wyniku (result-driven).

W Polsce umiejętności miękkie nie są aż tak często i bogato opisywane przez pracodawców jak np. w krajach anglosaskich, ale daje się już zauważyć ten trend również u nas. Zaczynamy szukać kandydatów nie tylko z wiedzą merytoryczną, ale z zestawem cech, który pomoże w zbudowaniu nie tylko zgranego zespołu, ale i miłej atmosfery w biurze.