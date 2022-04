Nie tylko programiści. Kolejna grupa pracowników na celowniku rekruterów

Zmiany technologiczne, jakie zachodzą w firmach, spowodowały, że pracownicy IT są dziś pilnie poszukiwani. Choć najczęściej wskazuje się tu na programistów specjalizujących się w konkretnym języku kodowania, to nie tylko oni nie muszą obawiać się o brak ofert. Poszukiwani są również testerzy, który sprawdzają, czy programiści dobrze wykonali swoją pracę.

Do 2025 roku 50 proc. wszystkich pracowników będzie wymagało przekwalifikowania - wynika z raportu "Future of Jobs Report" stworzonego przez Światowe Forum Ekonomiczne (Fot. materiały prasowe)

W ostatnich latach jesteśmy świadkami cyfrowej rewolucji, która nie tylko zmienia obraz wielu branż, ale przede wszystkim wpływa na środowisko pracy. Zawody związane z digitalizacją procesów nabierają zupełnie nowego znaczenia. Na wagę złota są specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa, rozwoju sztucznej inteligencji, szeroko rozumianych usług chmurowych oraz programiści.

- Poza tym postępująca cyfryzacja procesów biznesowych sprawia, że na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie także na testerów oprogramowania. Aż 75 proc. osób, które zajmują się dbaniem o jakość cyfrowych produktów, ma otrzymać w tym roku podwyżkę za wykonywaną pracę - przywołuje dane z raportu Polish IT Community Report 2021 Paweł Matysiak, test automation lead w TestArmy.

Rosnące znaczenie zawodów związanych ze światem IT potwierdzają przewidywania Microsoftu. Według szacunków ekspertów zrzeszonych wokół światowego giganta do 2025 roku na świecie ma pojawić się aż 149 milionów nowych miejsc pracy związanych z cyfrową transformacją. Według analiz 98 milionów z tych miejsc będzie bezpośrednio związanych z rozwojem oprogramowania. Co więcej, rynek testów automatycznych będzie się rozwijał w tempie 14,2 proc. rocznie (dane z raportu: "Automation Testing Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts, 2021-2026").

To, że stale rośnie zapotrzebowanie na programistów, jest związane ze wzrostem zainteresowania takimi kompetencjami ze strony firm i korporacji. Procesy analogowe zostały przeniesione do systemów cyfrowych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podaje, że prawie dwie trzecie pracodawców planuje powiększenie zespołów IT. Co ważne, częściej wzrost zatrudnienia planują firmy mikro i małe (65 proc. i 63 proc.) niż duże przedsiębiorstwa (40 proc.).

Jednak poza samym tworzeniem podstawowych funkcji bardzo ważne jest, aby miały one odpowiednią jakość. Zajmują się tym osoby zwane testerami oprogramowania. Ich praca polega na sprawdzaniu i weryfikowaniu jakości, wydajności, użyteczności i bezpieczeństwa stron internetowych, aplikacji oraz innych produktów cyfrowych. Obecność testerów jest niezbędna w całym cyklu życia oprogramowania.

Testerzy odwzorowują działania użytkownika końcowego w celu wykrycia potencjalnych błędów w aplikacji. Im wcześniej błąd zostanie wykryty, tym mniejsze będą tego reperkusje i tym niższy będzie koszt naprawy takiego błędu. Według analiz przeprowadzonych przez National Institute of Standards and Technology błędy na produkcji generują dwa razy więcej strat niż awarie wykryte na etapie testowania produktu.

Poszukiwani nie tylko programiści

Ale to nie wszystko. Z raportu firmy doradczej Grafton Recruitment „Raport Wynagrodzeń IT” wynika, że rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z IT napędziło również wzrost zapotrzebowania na rekruterów potrafiących znaleźć odpowiednich ludzi. Między IV kwartałem 2019 a IV kwartałem 2021 roku popyt na rekruterów IT wzrósł aż o 195 proc.

- Dla rekruterów IT w ostatnim kwartale 2020 roku oraz styczniu tego roku były 2-3 oferty pracy tygodniowo. W lutym bieżącego roku liczba ta wzrosła już do 5-6 ofert tygodniowo. Są one kierowane nie tylko do doświadczonych specjalistów z poziomu „medior”, „senior”, ale również do osób, które mają kilkumiesięczne doświadczenie w rekrutacjach - wylicza Agata Jemioła, branch manager w Grafton Recruitment.

Dodatkowo w perspektywie 3-5 lat zdecydowanie wzrośnie zainteresowanie specjalistami od cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji oraz Big Data. W tej kluczowej trójce zdecydowanie dominujące okazują się być wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem – aż 53 proc. badanych wskazało, że trend ten będzie miał duży wpływ na zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru. W przypadku sztucznej inteligencji to 45 proc., a jeżeli chodzi o Big Data – 41 proc.

Zgodnie z raportem opublikowanym przez MarketsandMarkets wielkość globalnego rynku cyberbezpieczeństwa ma wzrosnąć z 217,9 mld dolarów w 2021 r. do 345,4 mld dolarów w 2026 r. Wzrost rynku może być przypisany rosnącej świadomości i rosnącym inwestycjom w infrastrukturę cyberbezpieczeństwa w globalnych organizacjach działających w różnych sektorach.

Kompetencje cyfrowe

Zawody związane z pracą przy wytwarzaniu oprogramowania wymagają ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, poznawania nowych narzędzi czy języków programowania – trudno sobie wyobrazić, aby trend ten uległ zmianie.

Gotowość do rozwoju zostanie nagrodzona. Najbardziej ambitni pracownicy związani z IT mogą liczyć na wiele benefitów. Poza wzrostem pozycji na rynku pracy są oni także nagradzani finansowo. W pierwszym półroczu 2021 roku doświadczeni programiści mogli liczyć na 20 proc. podwyżki – to dane z raportu Just Join IT.

Jak wylicza Michał Kramek, senior data analyst w Grafton Recruitment, w porównaniu z analizą Grafton Recruitment z roku 2018, stawki dla programistów Java, C# czy Python wzrosły średnio o 40 proc.

Największy wzrost płac (+17,1 proc.) w stosunku do 2020 roku odnotowali specjaliści software development. Stanowisko, na którym wynagrodzenie zwiększyło się aż o 43,24 proc., to cloud hybrid developer, który zarabia obecnie między 23 tys. zł a 30 tys. zł. Na jeszcze wyższe wynagrodzenie - od 28 tys. zł do 35 tys. zł - może liczyć cloud hybrid architect.