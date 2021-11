Nie tylko pieniądze kuszą specjalistów IT. Zobaczcie, co jest na drugim miejscu

W IT pracę zmienia się nie tylko dla wynagrodzenia, ale również dla rozwojowych projektów czy przez złą kulturę zarządzania w obecnej firmie - wynika z badania No Fluff Jobs.

Ważne dla specjalistów IT są także nowe szanse rozwoju osobistego (Fot. Shutterstock)

Dane z raportu opracowanego przez No Fluff Jobs wskazują, że specjaliści IT z Europy Środkowo-Wschodniej zmieniają miejsce pracy głównie ze względu na warunki finansowe. Czynnik ten jest motorem zmian dla 63 proc. pracujących w branży IT Polaków, 61 proc. Węgrów, 57 proc. Czechów, 53 proc. Słowaków i 51 proc. Ukraińców.

Nie tylko pieniądze są ważne

W drugiej kolejności badani wskazywali chęć zdobywania nowych doświadczeń zawodowych. Ważne dla specjalistów IT są także nowe szanse rozwoju osobistego, które znalazły się na miejscu trzecim.

Spośród wszystkich biorących udział w badaniu krajów, na kwestie te najczęściej wskazywali specjaliści z Polski i Czech. Nowe doświadczenia zawodowe są bowiem ważne dla 52 proc. Czechów i Polaków, 51 proc. Słowaków, 49 proc. Węgrów i 48 proc. Ukraińców.

Z kolei szanse rozwoju osobistego, okazały się istotne dla 57 proc. specjalistów IT z Czech, 56 proc. z Polski, 55 proc. pracujących w branży Węgrów, 50 proc. Słowaków i 40 proc. Ukraińców.

Kultura pracy ma znaczenie

Poza rozwojem kompetencji i zdobywaniem nowej wiedzy duże znaczenie dla specjalistów IT ma także kultura pracy. Jak pokazują wyniki badania No Fluff Jobs, ponad połowa specjalistów IT rozpoczyna poszukiwanie nowej pracy w momencie, gdy kultura pracy panująca w obecnej firmie przestaje im odpowiadać. Informacji o kulturze firmy na etapie przeglądania ofert pracy poszukuje co 3. specjalista IT.

Także co trzecia osoba z branży doświadcza „mikrozarządzania”, czyli stylu zarządzania, cechującego się wysokim stopniem obserwacji i kontroli podwładnych - dla 65 proc. z nich stanowi to powód do zmiany pracy.

Niemal połowa specjalistów IT przyznaje, że nie czuje się związana z firmą, w której obecnie pracuje. Dane z badania wskazują, że 52 proc. pracowników branży ma poczucie, że nie ma realnego wpływu na to, co dzieje się w firmie. Dodatkowo, prawie połowa respondentów deklaruje, że ich zdaniem styl zarządzania w organizacjach jest nieodpowiedni.

