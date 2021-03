Nie tylko pensja. Jak skutecznie walczyć o pracownika i wygrywać z kontrofertą

Mimo pandemii Polacy chcą szukać pracy. Pracodawcy nadal poszukują talentów. Znalezienie odpowiedniej osoby, złożenie konkretnej oferty pracy nie oznacza jednak, że możemy pisać powitalnego e-maila. Bardzo często bowiem obecny pracodawca naszego potencjalnego nowego pracownika, chcąc go zatrzymać, składa kontrofertę. Jak być w takiej sytuacji konkurencyjnym?

Z najnowszego Barometru Rynku Pracy przygotowanego przez Work Service wynika, że mimo dość niepewnej sytuacji na rynku pracy co trzeci pracownik myśli o zmianie pracy. Jak zaznaczają autorzy, to najwyższy wynik od 2014 roku.

Oczywiście część pracowników ma ewentualną zmianę w planach i nie podejmuje żadnych działań. Są jednak tacy, którzy aktywnie szukają nowego pracodawcy. Nie tylko przeglądają oferty pracy, ale również wysyłają CV i uczestniczą w rozmowach kwalifikacyjnych. Ci, którzy otrzymają od potencjalnego nowego pracodawcy pozytywny sygnał, liczyć muszą się z próbą zatrzymania przez dotychczasowego pracodawcę. I tu pojawia się pytanie - jak zawalczyć o talent i wygrać z kontrofertą?

Oczywiście najcześciej przekonują finanse. Jednak jak wskazuje Paweł Knieć, konsultant HRK Engineering & Manufacturing, należy zwrócić uwagę na pozostałe czynniki ułatwiające decyzję o zmianie pracy i odrzuceniu kontroferty.

- Już w momencie początkowych rozmów z kandydatami należy dogłębnie zbadać ich motywacje oraz kierunki dalszego rozwoju. Uwzględniając to, na czym zależy danemu pokoleniu, możemy w momencie składania oferty wyszczególnić te aspekty, które są w danej organizacji i stanowią odpowiedź na ich potrzeby – mówi Paweł Knieć.

Jak pokazują badania rynku, między innymi wspomniany już Barometr rynku Pracy, pracowników przekonują nie tylko pieniądze.

Istotna jest także atmosfera w miejscu pracy (71 proc.), zapewnienie dodatkowej opieki medycznej (64,3 proc.) i programów pracowniczych (63,6 proc.), a także wprowadzenie elastycznych godzin pracy, ścieżek kariery, programów emerytalnych.

Źródło: Work Service, Barometr Rynku Pracy

Podobne wniosku płyną z badania „Rekrutacja 2021” przeprowadzonego przez HRK . Wynika z niego, że kandydatom zależy przede wszystkim na możliwości elastycznego czasu pracy. Powody tej potrzeby jednak są dla każdego pokolenia zupełnie odmienne.

Poznaj "pokolenie" kandydata, trafisz z ofertą

W przypadku pokolenia X (1965-1980) oraz Baby Boomers (1946-1964) elastyczny czas pracy jest brany pod uwagę pod kątem rodzinnym. Natomiast w przypadku pokolenia milenialsów jest to aspekt społeczny i rozrywkowy - praca nie jest całym życiem.

Pokoleniu milenialsów zależy również na ciekawej oraz rozwojowej pracy, a także możliwości podejmowania nowych wyzwań zawodowych, natomiast pokoleniom X oraz Baby Boomers na konkretnym i klarownym zakresie obowiązków, który będą wykonywać w nowym miejscu pracy. Uwzględnienie tego w momencie składania kandydatowi oferty pozwoli zapobiec obawom i odrzuceniu oferty zatrudnienia.

Kluczem do sukcesu i przekonania kandydata, by wybrał nasza ofertę jest prawidłowe rozróżnienie obszarów, na których zależy danemu pokoleniu. W przypadku zarówno Baby Boomers, jak i pokolenia X ważnym aspektem decydującym o przyjęciu danej oferty i odrzuceniu kontroferty obecnego pracodawcy jest kwestia poczucia bezpieczeństwa oraz stabilności. Osoby te, mając na uwadze m.in. kwestie rodzinne, kredyty i zobowiązania finansowe oraz zabezpieczenie swojej przyszłości, będą ostrożniej podchodziły do decyzji związanej z przejściem do nowej organizacji.

– W takim przypadku dobrą praktyką działów HR jest oferowanie kandydatom umów na czas nieokreślony, które dają poczucie stabilności zatrudnienia i długofalowej współpracy z nową organizacją. Kolejnym działaniem, które ułatwi odrzucenie kontroferty przez wszystkie 3 pokolenia, jest przedstawienie informacji o długoletnich pracownikach danej organizacji pokazując jednocześnie, że organizacja, starająca się pozyskać nowego członka zespołu, oferuje na tyle atrakcyjne warunki rozwoju, że obecni pracownicy nie potrzebują szukać nowych wyzwań zawodowych poza firmą – komentuje Paweł Knieć.

Klarowny proces rekrutacji

Do nowego pracodawcy przekonuje nie tylko dopasowanie oferty. Jak podkreślają eksperci, duży wpływ ma jasny i klarowny proces rekrutacyjny oraz postawa rekrutera.

Konkretne informacje przekazywane od samego początku dadzą kandydatowi poczucie pełnego zrozumienia, zarówno organizacji, do której aplikuje, jak i oferowanych warunków zatrudnienia. Kandydaci informowani i odpowiednio prowadzeni przez cały proces rekrutacyjny mają pełną świadomość rzetelności danej organizacji, przepływu informacji czy sposobu działania wobec przyszłego pracownika.

Warto także odpowiednio zaprezentować ofertę benefitów pracowniczych. Pokoleniu milenialsów bardziej zależy na możliwości posiadania karty sportowej, dofinansowaniu do kursów językowych, czy możliwości wyjazdów i delegacji firmowych. Pokoleniu X oraz Baby Boomers należy natomiast zaprezentować ofertę uwzględniając przede wszystkim ubezpieczenie na życie, pakiety medyczne oraz rodzinne. Odpowiednia gradacja w momencie składania oferty daje większe szanse odrzucenia kontroferty przez obecnego pracodawcę, gdyż kandydat dostaje dokładnie to, na czym mu zależy.