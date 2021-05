Nie tak szybko z tymi botami. Polacy dali do zrozumienia, co o nich myślą

Jedynie co trzeci kandydat chce, aby sztuczna inteligencja podejmowała ostateczne decyzje o tym, kto dostanie pracę w danej firmie. Tyle samo osób niechętnie podchodzi do rekrutacji, które prowadziłaby AI.

Autor:jk

• 26 maj 2021 20:00





Coraz więcej firm decyduje się na użycie algorytmów sztucznej inteligencji jako wsparcia poszczególnych etapów lub nawet całego procesu rekrutacji (Fot. Shutterstock)

Mniej niż połowa badanych (43 proc.) chce, aby rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzał bot.

Z kolei 44,5 proc. pozytywnie ocenia wstępną selekcję CV przez AI - wynika z badania Pracuj.pl

Polacy mało entuzjastycznie oceniają również pomysł kontroli wyników pracy przez sztuczną inteligencję. Pozytywnie to rozwiązanie ocenia 39 proc. osób.

Eksperci Pracuj.pl zapytali respondentów o to, jak zareagowaliby na informację o zaangażowaniu AI we wstępną selekcję CV kandydatów na stanowisko pracy, które ich interesuje. Jak się okazuje, w gronie osób zniechęconych do starań o pracę znalazło się 36 proc. badanych. Z kolei 43 proc. badanych nie zmieniłoby swojego nastawienia do rekrutacji, a co piąta osoba (21 proc.) byłaby nawet bardziej skłonna do aplikowania.

Czym innym jest jednak ogólny stosunek do wykorzystania sztucznej inteligencji w rekrutacji,

a czym innym ocena jej użycia do konkretnych celów. Okazuje się, że najmniejszy entuzjazm wykazywany jest wobec podejmowania przez AI ostatecznej decyzji o zatrudnieniu - takie działanie pozytywnie ocenia zaledwie 33,5 proc. badanych, niewiele mniej ma do niego negatywny stosunek (31,5 proc.). Niewiele mniej kontrowersji budzi prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej online przez bota (43 proc. pozytywnych ocen) oraz wstępna selekcja CV przez AI (44,5 proc.).

Mniejsze kontrowersje budzi natomiast wsparcie AI przy przygotowaniu się do aplikowania - ponad połowa badanych pozytywnie ocenia możliwość otrzymania sugestii do treści CV od sztucznej inteligencji lub autouzupełnianie przez nią CV na podstawie dostępnych danych. Negatywnie do tych dwóch aspektów odnosi się nieco ponad co dziesiąty badany. Niemal równie rzadko Polacy artykułują wyraźnie negatywny stosunek wobec porad zawodowych od AI i botów rekrutacyjnych.

Źródło: Pracuj.pl

Ciekawe są również wyniki badania dotyczące kontroli wyników pracy przez sztuczną inteligencję, na podstawie analizy danych z komputera służbowego. Pytanie jako jedyne nie odnosiło się do kwestii rekrutacji – a do realizacji obowiązków. Respondenci w 39 proc. przypadków mieli pozytywne podejście do kontroli przez AI.

Sztuczna inteligencja w rekrutacji

Coraz więcej firm decyduje się na użycie algorytmów sztucznej inteligencji jako wsparcia poszczególnych etapów lub nawet całego procesu rekrutacji. To przede wszystkim szansa na znaczne zredukowanie czasu poświęconego na indywidualną ocenę aplikujących i wyłonienie tylko tych kandydatów, którzy najlepiej spełniają wymogi formalne ogłoszenia. - Użytkownicy aplikacji Fitjob otrzymują wyłącznie te oferty, których wymagania specjalne spełniają, a zarazem są dopasowane do ich preferencji i doświadczenia. Następnie nasz algorytm błyskawicznie wybiera najlepszego kandydata spośród wszystkich zgłoszeń na podstawie m.in. wcześniej wykonanych zleceń i systemu ocen w aplikacji – mówi Siergiej Kriukow, CEO Fitjobu. – AI pozwala również w o wiele większym stopniu zagwarantować bezstronność i obiektywizm podejmowania decyzji kadrowych – o sukcesie aplikującego zadecydują jego faktyczne umiejętności i doświadczenie – dodaje. Inny przykład to firma MetLife, która zdecydowała się na uruchomienie Emplobota, narzędzia, które wspiera i ułatwia rekrutację do sieci sprzedaży agencyjnej. Bot jest w stanie zaangażować się w rozmowę i zapytać kandydata o kluczowe informacje, takie jak doświadczenie zawodowe czy umiejętności. Sama rozmowa jest bardzo prosta. Kandydaci zainteresowani pracą mogą się kontaktować o każdej porze, z komputera lub dowolnego urządzenia mobilnego. Za pomocą bota stworzonego przez Emplocity rekrutuje pracowników także firma Budimex, PKO BP, Bank Zachodni WBK czy Santander Consumer Bank. Warto wspomnieć również o agencji pracy robotów firmy rekrutacyjnej Antal. Na jej czele stanął Bonifacy, który nie czekał długo na koleżankę - Honoratę. Do zadań Bonifacego należy filtrowanie kandydatów, którzy zgłaszają się do agencji i dopasowywanie ich kwalifikacji do wakatów. Honorata przygotowuje się do pracy jako wirtualna księgowa. Choć „z twarzy” przypominają raczej arkusz Excela niż androida, to swoją pracę mogą wykonywać w tempie czterech osób zatrudnionych na podobnych stanowiskach. Co więcej, mogą pracować przez siedem dni w tygodniu. zanim rozwiązanie to trafiło do firmowej oferty, Antal przetestował ją u siebie. W 2018 roku wspomniany Bonifacy został pracownikiem agencji. Czytaj też: Wysyłasz CV i nic? Niedawno coś się zmieniło i nikt ich nawet nie czyta Cyfrowe szukanie pracy Korzystanie z telefonu komórkowego podczas poszukiwania pracy deklaruje aż 92 proc. Polaków szukających obecnie nowej pracy. Niemal tyle samo (91 proc.) respondentów deklaruje, że poszukując pracy korzysta z sieci. Badania Pracuj.pl potwierdzają także, że choć używanie obu tych narzędzi przy rekrutacji może wydawać się oczywiste, technologie wykluczają część pracowników 45+. W tej grupie wiekowej udział osób nie korzystających przy szukaniu pracy ze smartfona (13 proc.) i internetu (14 proc.) jest wyraźnie wyższy niż w innych grupach. A jak wygląda sytuacja w przypadku narzędzi dostępnych online? Według odpowiedzi respondentów szukających nowego miejsca zatrudnienia najpopularniejsze pozostają portale z ofertami pracy - sięga po nie 72 proc. badanych Polaków. Zamieszczane na nich ogłoszenia dla wielu z nich stanową podstawowe i bazowe źródło poszukiwania ofert w sieci. Badanie pokazuje rosnącą popularność w rekrutacji ogólnych mediów społecznościowych, takich jak np. Facebook czy Instagram. Sięga po nie 54 proc. badanych poszukujących pracy – wynik ten podkreśla siłę tych kanałów, większą nawet od wyszukiwarek internetowych (52 proc.). Jednocześnie jednak należy podkreślić, że dużo mniejszy udział w badaniu uzyskały biznesowe serwisy społecznościowe (28 proc.). Czytaj też: Polskie firmy zakazują przydatnego narzędzia pracy. To duży błąd Warto zwrócić uwagę na stosunkowo duży udział badanych deklarujących korzystanie przy szukaniu pracy z aplikacji mobilnych (35 proc.). 64 proc. respondentów badania Pracuj.pl podchodzi pozytywnie do perspektywy poszukiwania pracy przez aplikację mobilną. Kolejne 28 proc. ma neutralny stosunek do tego rozwiązania, a tylko 5 proc. - negatywny. Aplikacje z ofertami pracy mają także dodatkowy atut, którym są personalizowane powiadomienia o ogłoszeniach dopasowanych do preferencji użytkownika. 67 proc. badanych chciałoby otrzymywać takie notyfikacje, 22 proc. - ma do tego obojętny stosunek, a 10 proc. - ocenia je negatywnie.

