Nie pracują i nie szukają pracy. Co czwarta osoba jest poza rynkiem

Osoby niekatywne zawodowo to te, które są poza rynkiem pracy. Nie pracują i nie szukają pracy z różnych powodów, np. z powodu nauki, opieki nad członkiem rodziny, choroby czy niepełnosprawności. Jak podaje Eurostat, w 2020 r. w Unii Europejskiej grupa ta stanowiła 27,1 proc. ogółu populacji w wieku produkcyjnym (15-64 lata). To wzrost o 0,5 punktu proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Jak podaje Eurostat, w porównaniu z 2019 r. obserwujemy wzrost w przypadku obu płci. Jeśli chodzi o mężczyzn to wyniósł on 0,7 punktu proc. i był najwyższym odnotowanym wzrostem od początku badania (2002 r.) Z kolei liczba kobiet w grupie biernej zawodowo wzrosła o 0,4 punktu proc. Warto dodać, że był to pierwszy wzrost w przypadku kobiet od 2002 r.

Udział kobiet w grupie nieaktywnych zawodowo jest wyższy niż w przypadku mężczyzn. Niemniej jednak różnica między płciami w UE zmniejszyła się od 2002 r. (kiedy wynosiła 16,7 punktu proc.), osiągając najniższy poziom w 2020 r. (10,7 punktu proc.).

W 2020 r. państwami członkowskimi o najwyższym odsetku osób nieaktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym były Włochy (35,9 proc.), Chorwacja (32,9 proc.), Grecja (32,6 proc.), Belgia (31,4 proc.) oraz Rumunia (30,8 proc.).

Natomiast najniższy procent biernych zawodowo odnotowano w Szwecji (17,5 proc.), Holandii (19,1 proc.), Estonii (20,7 proc.), Niemczech (20,8 proc.) i Danii (21 proc.).

Warto przytoczyć również dane Eurostatu dotyczące NEET'sów (z ang. not in employment, education or training). To osoby młode (20-34 latkowie), którzy mimo że są w kwiecie wieku, ani nie kwapią się do zdobywania kolejnych szczebli edukacji, ani do podjęcia pracy, nie decydują się również przygotowywać do wykonywania zawodu. Są to ludzie, którzy z wyboru lub konieczności pozostają na utrzymaniu innych. W całej Unii Europejskiej jest ich około 12,7 mln (16,4 proc. młodych ludzi, 2018 r.).

Biorąc pod uwagę analizę z ostatnich kilkunastu, lat nie jest to najgorszy wynik. Udział młodzieży NEET w UE wzrósł z 16,6 proc. w 2008 r. do 18,7 proc. w następnym roku, po nadejściu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Odsetek ten rósł do 2013 r., kiedy osiągnął szczyt na poziomie 20,5 proc. W następnych latach stale spadał i był poniżej poziomu z 2008 r.

Jak wygląda sytuacja w Polsce? W naszym kraju 16,1 proc. osób w wieku 20-34 lat nie pracuje ani nie uczy się. Warto przypomnieć, że na przestrzeni lat 2008-2018 odsetek ten wynosił od 17,6 proc. w 2008 roku do 16,4 proc. w 2018 roku.

