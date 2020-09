Nie masz 30 lat i jesteś bezrobotny? Urząd pracy może mieć dla ciebie ofertę

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego. Ich celem będzie zapewnienie osobom młodym wysokiej jakości ofert zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Autor:PW

• 24 wrz 2020 21:30





Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach czeka na wnioski do 22 października (Fot. WUP Katowice)

REKLAMA

Nabór wniosków już ruszył i potrwa do 22 października 2020 r. do godziny 12:00. Wsparcie udzielane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego przy udziale środków krajowych. Łączna wartość alokacji na lata 2021 i 2022 na realizacje projektów wynosi ponad 147,6 mln zł, 124,4 mln zł z EFS (84,28 proc.). Więcej środków - 78 mln zł - będzie do wzięcia w 2021 r.

Powiatowe urzędy pracy mogą się starać o fundusze przeznaczone na pomoc dla osób w wieku 18-29 lat.

Sprawdź Młodzi bezrobotni z szansą na znalezienie pracy. PUP ogłasza nabór.

Grupę docelową stanowią mieszkańcy województwa śląskiego we wspomnianym wieku, które nie mają pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w pośredniakach, w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

- Wsparcie kierowane jest do osób w wieku poniżej 30. roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 30. urodzin). Wiek uczestnika ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie - informuje Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Czytaj Urząd pracy realizuje swoje podstawowe zadania oraz wdraża Tarczę Antykryzysową.

W ramach realizowanych projektów w ciągu czterech miesięcy osoby młode mają mieć zapewnione wysokiej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Więcej informacji na stronie internetowej WUP w Katowicach.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.