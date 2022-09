Nie jest łatwo skusić inżyniera, ale daj mu to, a będzie pracować dla ciebie

Z badania firmy rekrutacyjnej Bergman Engineering, specjalizującej się w zatrudnianiu inżynierów, wynika, że ta grupa zawodowa jest mocno nastawiona na rozwój kompetencyjny i otwarta na nowe miejsca pracy.

Największym motywatorem do zmiany pracy jest chęć otrzymywania wyższego wynagrodzenia (62 proc. odpowiedzi). W dalszej kolejności specjaliści wskazywali na możliwość rozwoju zawodowego (21 proc.), korzystniejszą formę zatrudnienia u nowego pracodawcy (9 proc.) oraz niezadowolenie z obecnego miejsca zatrudnienia, z innych powodów, niż wymienione wyżej (8 proc.).

Inżynierowie w poszukiwaniu lepszej pracy gotowi są również na przeprowadzkę. Niemniej dla 74 proc. z nich motorem zmiany musi być wzrost wynagrodzenia, przynajmniej o 15 proc. w stosunku do obecnych zarobków.

Na dalszym planie są inne motywatory, jak możliwość zdobycia nowych kompetencji (11 proc.), atrakcyjna lokalizacja (11 proc.) oraz renoma nowej firmy (4 proc.).

- Z naszych badań wynika, że eksperci i menedżerowie wyższego szczebla nie oczekują aż tak dużego progresu finansowego, niemniej zmiana pracy zwykle wymaga od nich relokacji. Na stanowiskach średniego szczebla, jak również specjalistycznych, wakaty w ujęciu lokalnym czy regionu nie są już tak ograniczone, dlatego to motywacja finansowa jest motorem napędowym zmiany miejsca zamieszkania. To także „must have”, gdy mowa o inżynierach pracujących na niższych szczeblach w organizacji czy zarabiających najmniej w ramach swojej grupy - tłumaczy Edyta Jurczak-Bednarska, senior technical recruiter z Bergman Engineering.

- Przyjmijmy, że niezbędnym minimum opłacalności relokacji jest podwyżka rzędu 1000 złotych netto/miesięcznie. Dla managera wyższego szczebla, który zarabia 20 000 zł miesięcznie, to 5 proc. ekstra dodatku do pensji. Gdy jednak spojrzymy na inżynierów z niższych stanowisk, których wypłata wynosi ok. 5 000 zł miesięcznie, to już 20-proc. podwyżka - dodaje.

Praca zdalna wśród benefitów dla inżynierów

Z badań Bergman Engineering wynika też, że jeszcze nigdy przemysł nie był tak mocno otwarty na pracę zdalną jak obecnie.

- Choć nadal zdecydowana większość ofert dla inżynierów, ze względu na specyfikę ich pracy, wymaga obecności w firmie, to 2021 rok zamknęliśmy z rekordowym, 20-proc. wzrostem zapytań pracodawców o kandydatów zainteresowanych pracą w systemie zdalnym. Dotyczyło to głównie programistów oraz konstruktorów i projektantów - tłumaczyT omasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering.

Gdzie jest najwięcej ofert pracy dla inżynierów zainteresowanych pracą zdalną? W lotnictwie – to 57,69 proc. wszystkich ofert. Dotyczy to pracy dla programistów. Pracować zdalnie mogą także inżynierowie z branży chemicznej (32,95 proc.), a także specjalizujący się w automatyce przemysłowej (21,99 proc.).

Źródło: Bergman Engineering

Ile zarabiają inżynierowie? Wysokość pensji zależy od wielu czynników

Rozpiętość zarobków inżynierów jest bardzo duża i zależy przede wszystkim od konkretnego stanowiska pracy, doświadczenia, ale także miasta i miejsca zatrudnienia.

Z danych Bergman Engineering wynika, że w 2021 roku najczęściej rekrutowanymi specjalistami na rynku pracy byli inżynierowie projektu, jakości/rozwoju dostawców, sprzedaży, utrzymania ruchu, automatycy i programiści PLC oraz inżynierowie produktu.

Na szczycie listy najczęściej rekrutowanych inżynierów znalazł się inżynier projektu. Jak wynika z danych Bergman Engineering, skierowane do niego oferty stanowiły 20 proc. ogółu procesów rekrutacyjnych. Oferowana pensja brutto na tym stanowisku w przypadku umowy o pracę wahała się od 9 tys. zł do 16 tys. zł.

Na liście znalazł się także inżynier jakości/rozwoju dostawców, do którego skierowanych było 15 proc. ogółu procesów rekrutacyjnych. Wynagrodzenie w jego przypadku zaczynało się od 8 tys. zł brutto, a kończyło na 13 tys. zł brutto.

Także do inżyniera sprzedaży skierowanych było 15 proc. ofert pracy. Ich zarobki mieściły się w przedziale 8-12 tys. zł brutto.

W podobnej sytuacji znajdował się inżynier utrzymania ruchu, do którego trafiło 15 proc. ogłoszeń rekrutacyjnych. W jego przypadku wynagrodzenie zaczyna się od 8 tys. zł brutto, a kończy na 11 tys. zł brutto.

Nieco mniej, bo 10 proc. procesów rekrutacyjnych, dotyczyło inżyniera automatyka/ programisty PLC. Mógł on liczyć na wynagrodzenie wahające się pomiędzy 8 tys. zł brutto a 14 tys. zł brutto.

10 proc. ogółu procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez Bergman Engineering dotyczyło inżyniera produktu. Oferowano mu pensję w wysokości od 8 tys. zł brutto do 12 tys. zł brutto.

Inżynier przyszłości, czyli kto? Oto najważniejsze kompetencje

Warto zastanowić się, jakie kompetencje są i będą w cenie. Obecny inżynier i ten sprzed 10 lat nie różnią się od siebie na poziomie kwalifikacji technicznych, które są nadal trzonem ich wartości, jednak o przewadze poszczególnych ekspertów, znaczeniu i potencjale, jaki stanowią dla firmy, ale także o ich własnej karierze i wynagrodzeniu mówią nie tylko umiejętności twarde, ale i miękkie. I w perspektywie kolejnych 10 lat nabiorą one jeszcze większego znaczenia.

- Obecnie wśród najbardziej cenionych miękkich kompetencji inżynierów możemy wymienić kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, umiejętność zarządzania ludźmi oraz koordynacji ich działań. Liczą się także inteligencja emocjonalna, umiejętność oceny, negocjacji i podejmowania decyzji - mówi Tomasz Szpikowski.

Jak twierdzi Szpikowski, to na czym sektor cierpi, to jednak brak interdyscyplinarności, którą muszą się wykazywać współcześni inżynierowie. Oczekuje się od nich bowiem umiejętności w wielu dziedzinach równocześnie. Z jednej strony wymaga się ukierunkowania na wysoką kompetencję techniczną, a z drugiej - wspomnianych kwalifikacji miękkich.

Tomasz Szpikowski podkreśla, że w ciągu kolejnych 10 lat postępujący proces cyfryzacji produkcji i potrzeba wdrażania nowych technologii jeszcze bardziej zintensyfikują konieczność rozszerzania umiejętności przez inżynierów. W 2030 roku w top 5 kompetencji inżyniera mają się już znaleźć: umiejętność przetwarzania i analizy dużych ilości danych pochodzących z wielu źródeł, w tym docieranie do informacji m.in. z wykorzystaniem mediów elektronicznych i narzędzi Big Data.

- Od liderów będzie się też oczekiwać wdrażania nowych sposobów pracy, zwinnego zarządzania projektami, samodzielnego rozwiązywania problemów, jak i otwartości, aktywności i różnorodności w zakresie kontaktów z ludźmi i wykonywanych zadań. Co prawda już dziś są to pojęcia znane i wykorzystywane. Rzecz jednak w tym, że w perspektywie najbliższych lat staną się jednym z podstawowych standardów - dodaje.