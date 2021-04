Nie będzie zaskoczenia. IT rekrutuje na potęgę

Branża IT jest niewątpliwie jedną z tych, które najmniej odczuła skutki pandemii koronawirusa. Sytuacja sprzed roku jednak, także tu ograniczyła procesy rekrutacyjne. Jak pokazują badania, branża "obudziła się z kryzysowego snu". Na początku pandemii co trzeci pracodawca z branż IT, usług dla biznesu i produkcji zamroził nowe rekrutacje. Dziś ten odsetek wynosi tylko 16 proc., co oznacza spadek o 18 punktów rok do roku. Tak wynika z raportu „Rynek pracy: rok z koronawirusem” zrealizowanego przez Gi Group, Grafton Recruitment i CBRE.

Najbardziej aktywne w kwestii rekrutacji nowych pracowników są firmy z branży IT (fot. Shutterstock)

Ze względu na postępującą automatyzację oraz popularyzację pracy zdalnej najbardziej aktywne w kwestii rekrutacji nowych pracowników są firmy z branży IT.

Dobra sytuacja pod względem rekrutacji jest również w sektorze usług dla biznesu, w którym w większości badanych miast ponad 90 proc. firm przyjmuje obecnie nowych pracowników.

Firmy nie tylko rekrutują. Coraz poważniej myślą także o powiększaniu powierzchni biurowych.

Większość pracodawców, bo już 3 na 4 deklaruje, że zatrudnia bez zmian - wynika z raportu „Rynek pracy: rok z koronawirusem” zrealizowanego przez Gi Group, Grafton Recruitment i CBRE. Ze względu na postępującą automatyzację oraz popularyzację pracy zdalnej, najbardziej aktywne w kwestii rekrutacji nowych pracowników są firmy z branży IT.

- Na początku pandemii firmy koncentrowały się na odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Organizowano pracę zdalną, trwały negocjacje umów i opłat. Rekrutacje zeszły na dalszy plan, zwłaszcza że nie sprzyjała im wysoka niepewność, która towarzyszyła prawie każdej organizacji. Dzisiaj, po roku funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości, firmy zaczynają wracać do planów, które wcześniej były zawieszone i więcej zatrudniają. Szczególnie widoczne jest to w sektorze IT i technologii – wyjaśnia Jan Banasikowski z CBRE.

Firmy nie tylko rekrutują, coraz poważniej myślą także o powiększaniu powierzchni biurowych.

- Firmy z branży technologicznej odpowiedzialne były w ubiegłym roku za niemal 1/3 wszystkich transakcji na rynku biurowym w Polsce, a w miastach regionalnych za ponad 40 proc. wynajętej powierzchni. Łącznie w 2020 roku zagospodarowały w Polsce ponad 330 tys. mkw. biur – dodaje Banasikowski.

Optymistyczny początek 2021 roku

Z analizy przeprowadzonej na podstawie odpowiedzi niemal 800 klientów i pracowników Gi Group, Grafton Recruitment oraz CBRE wynika, że obecnie 3 na 4 firmy z branż IT, usług dla biznesu i produkcji z dużych miast prowadzi procesy rekrutacyjne bez zmian w stosunku do czasu sprzed pandemii. To o 21 pp. więcej niż rok temu.

Zdecydowanie mniej firm deklaruje zamrażanie procesów rekrutacji – obecnie jest to 16 proc., podczas gdy jeszcze rok temu od przyjmowania nowych pracowników wstrzymywało się 23 proc. firm. Plan redukcji poziomu zatrudnienia zgłasza tylko 5% przedsiębiorstw (tyle samo co rok wcześniej). Spośród firm z branż IT w największych polskich miastach niemal każda obecnie zatrudnia nowych pracowników. Zadeklarowały tak wszystkie przedsiębiorstwa zapytane w tej branży z miast Wrocław, Warszawa, Poznań i Katowice. W Krakowie zatrudnia 95 proc. firm IT, a w Łodzi 92 proc. Dobra sytuacja w outsourcingu Dobra sytuacja pod względem rekrutacji jest również w sektorze usług dla biznesu, w którym w większości z wymienionych miast ponad 90 proc. firm przyjmuje obecnie nowych pracowników. W produkcji najwięcej firm zatrudnia w Poznaniu, Warszawie i Katowicach – ponad 80 proc.. Dane te pokrywają się także z zapotrzebowaniem na powierzchni biurowe. Sektor technologiczny i usług dla biznesu odpowiadały za większość transakcji na rynku biurowym w Polsce w 2020 roku. - Choć pandemia obeszła się delikatniej z branżami takimi jak IT czy usługi dla biznesu, to wielu pracodawców na początku wstrzymało rekrutacje czekając na rozwój sytuacji. Dziś widzimy, że sytuacja powoli wraca do normy i niemal wszystkie firmy z sektora informatycznego z dużych miast zatrudniają pracowników. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko wycinek rzeczywistości i wiele innych sektorów wciąż zamraża nabór nowych osób w związku z obostrzeniami i niepewnością na rynku – podsumowuje Ewa Michalska z Grafton Recruitment.

