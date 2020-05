Nianie w czasie pandemii proponują opiekę online

1/4 rodziców poszukuje dla swoich dzieci opiekunek.

Do tej pory nianie były rozchwytywane, a ich stawki rosły, jednak przez pandemię straciły pracę z dnia na dzień.

Usługa "niania on-line" polega na zdalnej opiece nad dzieckiem, zabawach oraz pomocy w odrabianiu lekcji.

Z danych zebranych przez portal niania.pl wynika, że 1/4 rodziców poszukuje dla swoich dzieci opiekunek. Tak przynajmniej wyglądało zainteresowanie usługami niań w 2019 roku. W sytuacji pandemii, gdy wielu dorosłych pracuje z domu, łącząc wykonywanie zawodu z opieką nad dziećmi, zainteresowanie może być jeszcze większe. Portal uruchomił więc od maja usługę niania on-line.

Od lat zauważalny jest deficyt niań na rynku pracy. Wpływa to bezpośrednio na wysokość wynagrodzenia niań. Średnia stawka godzinowa opiekunek wzrosła w 2019 roku o 2,86 zł w stosunku do 2018 roku i wyniosła 15,59 zł. To o 73 proc. większy wzrost niż w roku poprzednim (o 1,65 zł) i największy od 2013 roku – wynika z danych serwisu Niania.pl.

Teraz jednak opiekunki z dnia na dzień straciły pracę. Zaś rodzice pozbawieni pomocy opiekunek zostali z dziećmi zamknięci w domach i mieszkaniach.

„To, że nie każdy rodzic z entuzjazmem podchodzi do zajmowania się całymi dniami swoją pociechą lub ich gromadką, nawet to, że traci cierpliwość do zabaw lalkami, klockami czy nieustannych gier – jest normalne. Tak samo jak fakt, że często trudno się do tego przyznać. Nawet dla osób, które do tej pory z przyjemnością organizowały ciekawe i kreatywne weekendowe atrakcje dla dzieci, ciężar nieustannej uwagi może okazać się zbyt duży. Sprostanie opiece przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, przy jednoczesnych obowiązkach, które nakłada na rodziców praca zdalna i zajęcia domowe – może okazać się ponad siły. Rodzice po prostu mogą mieć już wszystkiego dość, mimo iż bardzo kochają swoje dzieci i chcieliby zapewnić im to, co najlepsze. Zwyczajnie potrzebują wsparcia, pomocy” – mówi psycholog szkolny Anna Penconek.

Opcja wynajęcia niani on-line polega na wyszukaniu opiekunek, które oferują zdalną pomoc w opiece nad maluchami czy wsparcie przy odrabianiu lekcji. Opiekunki, które już mają swój profil w serwisie, mogą go uzupełnić o dodatkową opcję „zajęcia on-line”. Niania określa, jakie zajęcia mogłaby poprowadzić. Rodzice mają zarówno możliwość przeglądania wszystkich ofert, jakie są zamieszczone w serwisie, jak i publikowania własnych ogłoszeń, w których mogą określić, jakich zajęć szukają i jakiej pomocy oczekują. Mogą to być na przykład lekcje muzyki lub plastyki, tańce czy ćwiczenia, dla młodszych czytanie bajek, a dla starszych pomoc przy odrobieniu lekcji lub korepetycje. W ten sposób rodzic może powierzyć niani przerobienie z dzieckiem materiału zadanego w szkole, zapewnić mu dodatkowe kreatywne zajęcia, czy nawet zapewnić dziecku ruch na zajęciach tanecznych. Stawki za zajęcia on-line ustalane są indywidualnie przez opiekunki, które zamieszczają swoje ogłoszenie w serwisie. Pomysłem na ich sfinansowanie może być dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców, który gwarantuje państwo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej informuje, że dodatkowa zapomoga należy się rodzicom, których dzieci nie mają możliwości uczęszczać do żłobka, przedszkola czy szkoły, ale również tym, którzy mieli podpisaną umowę uaktywniającą z nianią.