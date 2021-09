NFQ Technologies wchodzi do Polski i szuka pracowników

NFQ Technologies, litewsko-niemiecka firma IT pomagająca globalnym markom we wdrażaniu innowacji, zarejestrowała swój polski oddział w Diamante Plaza w Krakowie. W ciągu najbliższych kilku lat NFQ planuje zatrudnić ok. 100 doświadczonych specjalistów.

km

• 9 wrz 2021 10:48





W ciągu najbliższych kilku lat NFQ planuje zatrudnić ok. 100 doświadczonych specjalistów (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Litewsko-niemiecka firma technologiczna NFQ Technologies otworzyła swój polski oddział.

Aktualnie poszukuje pracowników, którzy będą mieli wpływ na rozwój NFQ w Polsce. W szczególności poszukiwani są pracownicy z kompetencjami w obszarach: JVM, C#/.NET, +Javascript, Mobile native, Python, TypeScript i PHP, zarządzanie projektami, analiza biznesowa i analiza danych, a także HR.

NFQ planuje także znaleźć w Polsce inżynierów infrastruktury oprogramowania zainteresowanych współpracą z zespołami firmy na Litwie (w Wilnie, Kownie i Szawle).

- NFQ działa w branży IT od prawie 20 lat. Jako pracodawca dajemy naszym zespołom pełną swobodę w kształtowaniu metod pracy, a także zachęcamy naszych pracowników do wytyczania własnych ścieżek rozwoju zawodowego w myśl hasła ‘Make your own way’. W naszym polskim oddziale to hasło nabiera szczególnego znaczenia, bo ludzie, których teraz szukamy, będą naszymi kluczowymi pracownikami z bardzo dużymi możliwościami rozwoju - wyjaśnia Paulius Insoda, CEO w NFQ Technologies.

Polski oddział pomoże w realizacji projektów dla obecnych klientów NFQ Technologies, wśród których jest wiele globalnych startupów i wiodących firm z różnych branż. Należą do nich m.in. HomeToGo, HansNatur, Smarketer, Alaiko czy Weezy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Paulius Insoda podkreśla, że decyzja o ekspansji w Polsce wynikała głównie z bardzo wysokich kompetencji polskich inżynierów, ich nastawienia na wysoką wydajność pracy, dużej liczby uczelni technicznych, doskonałej infrastruktury do prowadzenia biznesu, a także potrzeb klientów firmy, którzy oczekiwali wsparcia w kraju ich działania. NFQ zdecydował się na wybór Polski i Krakowa po przeanalizowaniu kilku potencjalnych lokalizacji.

NFQ szuka w Polsce nie tylko pracowników stacjonarnych, ale także tych zainteresowanych pracą zdalną lub w modelu hybrydowym. Jeszcze przed wybuchem pandemii firma praktykowała model pracy zdalnej, który z czasem został oficjalne przyjęty stosownymi wewnętrznymi regulacjami.

NFQ jest jedną z największych firm IT na Litwie, zatrudniającą ponad 800 osób we wszystkich swoich oddziałach na świecie. Firma realizuje projekty w zakresie inżynierii oprogramowania i rozwoju produktów, cyfryzacji biznesu, business intelligence i data science, a także świadczy usługi UX, UI, CRO i konsultingowe dla firm z takich branż, jak turystyka, sprzedaż wielokanałowa, transport, logistyka i ekonomia współdzielenia.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.