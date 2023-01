Netflix rekrutuje obsługę do prywatnych odrzutowców

Oferta amerykańskiej spółki jest skierowana tylko do obywateli Stanów Zjednoczonych lub osób posiadających certyfikacje amerykańskiego urzędu lotniczego. Do zadań obsługi kabinowej będzie należało m.in. dokonywanie inspekcji i kontroli sprzętu przed lotem czy przenoszenie ładunków o masie do 14 kilogramów podczas załadunku i rozładunku samolotów.

Od kandydatów wymagana jest rzecz jasna pełna dyspozycyjność, bo flota prywatnych odrzutowców Netflixa wykonuje dużo lotów po Stanach Zjednoczonych ponad 30 krajach, gdzie spółka posiada swoje oddziały.

Zarobki mają się wahać na poziomie od 60 do 385 tysięcy dolarów złotych rocznie.

Netflix wyceniany jest na amerykańskiej giełdzie na niespełna 150 mld dolarów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl