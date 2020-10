Nestlé wesprze pierwsze kroki młodych na rynku pracy

Nestlé i Sojusz dla Młodych (Alliance for YOUth) ogłosiły, że do 2025 r. stworzą 300 tys. szans zatrudnienia i rozwoju zawodowego dla młodych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

W Europie już ponad 3 miliony osób poniżej 25. roku życia boryka się z brakiem pracy (Fot. Shutterstock)

W Europie już ponad 3 miliony osób poniżej 25. roku życia boryka się z brakiem pracy.

Nestlé i 300 partnerów firmy nie zmniejsza wysiłków, by zapewnić miejsca pierwszej pracy, staże i praktyki zawodowe.

Sojusz dla Młodych pomoże także w zdobyciu odpowiednich umiejętności cyfrowych i wiedzy z zakresu ochrony środowiska, niezbędnych na rynku pracy przyszłości.

Pandemia ma wpływ na całe społeczeństwa, także na ludzi młodych. Świadczą o tym ostatnie statystyki - bezrobocie w tej grupie ponownie rośnie. W Europie już ponad 3 miliony osób poniżej 25. roku życia boryka się z brakiem pracy. Podobnie na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, gdzie prawie co trzecia młoda osoba jest bezrobotna. Dlatego dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest wsparcie w pierwszych krokach na rynku pracy.

Właśnie dlatego utworzony przez Nestlé w 2014 r. Sojusz na dla Młodych zrzesza firmy, które chcą wspierać osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową.

- Wspieranie młodych to najważniejsza inwestycja z perspektywy społeczeństwa. Od utworzenia w 2014 roku, w ramach Sojuszu dla Młodych zaoferowaliśmy już ponad 450 tys. szans zatrudnienia i szkoleń. Jestem dumny, że wspólnie kontynuujemy tę podróż - mówi Marco Settembri, CEO Nestlé w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Cele Sojuszu dla Młodych

W Nestlé cele Sojuszu dla Młodych realizowane są w ramach Nestlé Needs YOUth - inicjatywy skierowanej do osób wchodzących na rynek pracy. Jego działania obejmują stworzenie 20 tys. szans zatrudnienia oraz zapewnienie 20 tys. miejsc na praktykach zawodowych i stażach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej do 2025 r. Od momentu uruchomienia Nestlé Needs YOUth w 2013 roku, firma zapewniła już ponad 26 tys. praktyk i staży.

Ponadto w czasie lockdownu, Nestlé organizowało szkolenia cyfrowe dla swoich praktykantów, aby umożliwić im ukończenie wymaganego programu. Firma podejmuje również inicjatywy umożliwiające osobom wchodzącym na rynek pracy zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez wirtualne staże. Nestlé w dalszym ciągu rozwija także eBusiness Academy dla młodych. Zapisani do programu stażyści zdobywają zaawansowane umiejętności cyfrowe (wyszukiwanie, analiza danych, e-commerce). Szczególna uwaga zostanie poświęcona także nabywaniu umiejętności cyfrowych przez młodych zatrudnionych w fabrykach. W 2019 r. Nestlé nawiązało partnerstwo z Microsoftem, aby umożliwić praktykantom w zakładach produkcyjnych uzyskanie certyfikatu umiejętności informatycznych. Wspieranie przedsiębiorczości w obszarze rolnictwa to kolejne działania realizowane w ramach Sojuszu dla Młodych. Nestlé współpracuje z młodymi rolnikami w celu wdrażania zrównoważonych praktyk rolniczych. Firma chce wzmocnić swoje programy dla rolników, aby przyspieszyć przejście na łańcuch dostaw żywności neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Pomoże to firmie w osiągnięciu zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Spółka podejmuje też działania online dla osób poszukujących pracy. Nestlé zapowiada, że będzie nadal organizować i brać udział w targach pracy i warsztatach online, które wspierają osoby młode w zdalnym poszukiwaniu zatrudnienia. Nestlé i Sojusz dla Młodych łączą też siły z Junior Achievement Europe, aby pomóc Europejczykom zdobyć umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. W ciągu ostatnich trzech lat ponad 550 uczniów szkół średnich zdobyło wiedzę w zakresie przedsiębiorczości i zyskało międzynarodowe kwalifikacje. Młodzi na rynku pracy Według Międzynarodowej Organizacji Pracy więcej niż 1 na 6 osób poniżej 25. roku życia straciła pracę od początku pandemii COVID-19. 23 proc. pozostałych miało skrócone godziny pracy, co odbiło się na ich wynagrodzeniu. W najgorszej sytuacji są osoby młode. W pierwszym kwartale 2020 roku największe bezrobocie odnotowano wśród osób w wieku 15-24 lata - 8,7 proc. Wysokie bezrobocie obserwuje się wśród osób w wieku 25-43 lat - 3,9 proc. Szacuje się, że blisko połowa aktywnych zawodowo młodych Polaków straciła pracę. Czytaj też: Koronawirus namieszał na rynku pracy. "Młode pokolenie przeżyje największą terapię szokową" Justyna Chmielewska, business manager w Hays Poland, podkreśla, że pandemia w znaczącym stopniu wpłynęła na sytuację na rynku pracy. Część firm musiała podjąć decyzję o ograniczeniu zatrudnienia, zmniejszeniu wymiaru etatów czy wręcz zakończeniu działalności, tym samym stawiając w trudnej sytuacji swoich pracowników. Grupą, która szczególnie odczuła konsekwencje pandemii, są młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy bądź wciąż posiadają niewielkie doświadczenie zawodowe. Wynika to z kilku czynników. - Jednym z nich jest forma umów, które młodzi pracownicy częściej zawierają z firmami. Mowa tutaj chociażby o umowach cywilnoprawnych, umożliwiających szybkie zakończenie współpracy. Innym aspektem, wpływającym na trudniejszą sytuację młodych, są sektory rynku, w których często znajdują zatrudnienie. Młode osoby swoje pierwsze doświadczenia zawodowe nierzadko zdobywają bowiem w gastronomii, hotelarstwie, sprzedaży i obsłudze klienta, a więc sektorach najmocniej dotkniętych przez obostrzenia funkcjonujące w szczytowym okresie pandemii - komentuje Justyna Chmielewska. Pandemia może ograniczać możliwości zawodowego rozwoju najmłodszych pracowników. Spadek koniunktury gospodarczej poskutkuje ograniczeniem aktywności firm w zakresie poszukiwania pracowników oraz prowadzenia programów stażowych skierowanych do studentów i młodych absolwentów. - To wszystko oraz silnie odczuwane obawy o przyszłość sprawiają, iż młode osoby stanowią jedną z grup, które najmocniej odczują negatywne skutki obecnej sytuacji - dodaje Chmielewska.

