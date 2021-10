Nemera Szczecin rozbudowuje zakład i szuka pracowników

Firma Nemera ruszyła z budową nowego zakładu w Szczecinie. W najbliższych latach firma chce zatrudnić dodatkowo ponad 200 osób.

Nowe hale produkcyjne firmy Nemera powstają w szczecińskiej strefie ekonomicznej Trzebusz Dąbie (fot. mat. pras.)

Nowe hale produkcyjne firmy Nemera powstają w szczecińskiej strefie ekonomicznej Trzebusz Dąbie.

- Od wielu lat marzyliśmy o nowym zakładzie. Rok temu nasza firma (Copernicus sp. z o.o.) stała się częścią grupy Nemera. Dzięki temu możemy rozwijać się na skalę światową i budować nowoczesny zakład produkcyjny - wyjaśnia dyrektor Nemera Szczecin prof. Alberto Lozano.

W powstającym zakładzie produkowane będą dozowniki do aplikacji leków montowane z części dostarczanych i wytwarzanych na miejscu.

- Cała infrastruktura oraz wyposażenie zakładu będą oparte na najlepszych rozwiązaniach, materiałach i maszynach, najlepszych marek na świecie. Najważniejszym pomieszczeniem nowego zakładu będzie tzw. clean room o powierzchni 3400 m2. Będzie to specjalne, sterylne, zamknięte pomieszczenie, do którego tylko uprawnione osoby będą miały dostęp, wyłącznie przez śluzy powietrzne. To tam będzie się odbywał finalny montaż urządzeń do podawania leków – wyjaśnia Filip Feliga, odpowiadający za inwestycję.

W nowym zakładzie planowane jest powstanie działu badań i rozwoju, narzędziowni, w której firma będzie produkowała formy do wykonywania wszystkich niezbędnych części z tworzyw sztucznych. Nowy zakład ma być ukończony jesienią przyszłego roku.

Aktualnie Nemera Szczecin zatrudnia 120 pracowników.

- W związku z rozwojem firmy w ciągu najbliższych lat chcemy tę liczbę potroić, aby w 2025 roku w nowym zakładzie pracowało już około 350 osób - zapowiada Lozano - W naszej firmie pracę znajdą przede wszystkim osoby z wykształceniem technicznym. Potrzebujemy wykwalifikowanych specjalistów. Liczymy przede wszystkim na absolwentów szczecińskich uczelni.

Poszukiwani są specjaliści z dziedzin: mechanika, mechatronika, automatyka, a także technologie tworzyw sztucznych. Aktualnie firma szuka kandydatów m.in. na stanowiska: inżynier produkcji, technolog/inżynier procesu wtrysku, technik montażu i utrzymania ruchu, konstruktor form wtryskowych, project manager w dziale badań i rozwoju, inżynier laboratorium, kontroler jakości, inżynier zapewnienia jakości i metrolog.

Nemera jest światowym liderem w projektowaniu, rozwoju i produkcji urządzeń do podawania leków dla przemysłu farmaceutycznego i nie tylko.

