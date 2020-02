Nawet rok na Antarktydzie. Polska Akademia Nauk ogłasza nabór

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN rozpoczął rekrutację ochotników na 45. wyprawę na Polską Stację Antarktyczną, ulokowaną na Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów Południowych.

Poszukiwani są między innymi kucharze, mechanicy czy elektrycy. Szanse na nietypowe zawodowe doświadczenie mają także obserwatorzy ekologiczni, informatycy czy operatorzy bezzałogowych statków powietrznych. Ci, którzy spełnią warunki będą mogli spędzić na Antarktydzie sześć lub dwanaście miesięcy (w zależności od podpisanego kontraktu).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 marca 2020 roku. Rozmowy kwalifikacyjne przewidziano na kwiecień/maj. Później zaplanowano badania lekarskie. W wakacje (od czerwca do września) odbywać będą się przygotowania do wyprawy oraz szkolenia grupowe i indywidualne.

Start wyprawy zaplanowano na przełom września i października. Wszyscy ochotnicy zostaną wyposażeni w odzież zimową, specjalistyczny sprzęt oraz dostaną bezpłatne zakwaterowanie i pełne wyżywienie w trakcie wyprawy.

O tym, że warto wziąć udział w procesie rekrutacji przekonuje Kamil Zacharek, który jest uczestnikiem 44. Polskiej Wyprawy Antarktycznej.

- Sama stacja to magiczne miejsce. Z dala od cywilizacji, ale jest tutaj wszystko co pozwala normalnie funkcjonować. Zawsze jest grupa naukowa i techniczna. W zależności od potrzeb liczba poszczególnych grup zwiększa się albo zmniejsza. Stacja to jest takie miejsce, gdzie w malej grupie trzeba stworzyć komórkę społeczną i nauczyć się życia i funkcjonowania w zespole. Każdemu kto tu przybywa zmienia się podejście do natury. Ona tutaj gra pierwsze skrzypce, a jej siła jest tutaj przeogromna - podkreśla Kamil Zacharek.