Nawet 400 kandydatów na jedno miejsce. Oto najbardziej konkurencyjne rynki świata

Jak komentują autorzy badania, jeszcze w 2018 r. na badanych rynkach, przeciętny kandydat miał mniej niż 50 konkurentów na stanowisko, o które się ubiegał. Obecnie zaś, pracodawcy mają "niezliczoną liczbę kandydatów do wyboru".

Nie świadczy to jednak jedynie - jak piszą autorzy badania - o dużym bezrobociu, jako problemie społecznym. Wszakże wiele państw nie wróciło jeszcze do poziomów zatrudnienia sprzed pandemii, jednak już w 2022 r. zauważono, że wiele osób rzuciło swoją pracę tylko po to, aby poszukać zatrudnienia w "lepszych warunkach" (chodzi np. o warunki płacowe, ale także możliwość pracy zdalnej etc.). W samych tylko Stanach Zjednoczonych, na taki krok w 2022 r. zdecydowało się 4,2 mln osób.

Oto 10 najbardziej konkurencyjnych rynków pracy na świecie

1. Dauha, Katar

2. Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

3. Stambuł, Turcja

4. Johannesburg, Republika Południowej Afryki

5. Abu Zabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie

6. Madryt, Hiszpania

7. San José w Kalifornii

8. Buenos Aires, Argentyna

9. San Francisco, Kalifornia

10. Tel Awiw, Izrael

