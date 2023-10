Nauczyciel, sprzedawca... Polacy wybrali najbardziej i najmniej przyszłościowe zawody

Specjaliści z branży IT (szczególnie programiści, deweloperzy i testerzy oprogramowania), lekarze (dentyści i chirurdzy) oraz prawnicy (adwokaci i notariusze) - to zawody, które uczestnicy ankiety przeprowadzonej przez serwis CVeasy.pl uznali za najbardziej przyszłościowe.

Autorzy serwisu CVeasy.pl we współpracy z agencją Elephate sprawdzili, jak Polacy postrzegają różne stanowiska pracy. Uczestnicy badania zapytani o najbardziej atrakcyjne zawody pod względem zarobków i perspektyw wymieniają najczęściej specjalistów z zakresu IT, a zwłaszcza programistów, deweloperów i testerów oprogramowania. Wskazało je blisko 50 proc. pytanych.

- Nie ma wątpliwości, że nadal istnieje dobry rynek dla tradycyjnych zawodów, takich jak prawnicy i lekarze, jednakże rosnąca liczba wschodzących branż w Polsce oferuje szeroką gamę innych możliwości dla profesjonalistów nastawionych na karierę. Szczególnie duży potencjał mają stanowiska związane z technologią informacyjną, rozwojem oprogramowania oraz inżynierią. Obserwujemy także stały dopływ ofert pracy w zakresie obsługi klienta, finansów i HR. Coraz istotniejszą rolę odgrywa też sektor e-commerce - mówi Amanda Augustine, ekspertka ds. kariery w CVeasy.pl.

Dodaje, że warto mieć również na uwadze, jak prężnie rozwija się w Polsce produkcja w branży motoryzacyjnej. Ze względu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie wyrobów farmaceutycznych i medycznych coraz więcej pracy będą mieć także biotechnolodzy. Konieczność zmniejszenia zależności od węgla przyniesie ponadto wzrost zapotrzebowania na specjalistów do spraw odnawialnych źródeł energii.

Najmniej przyszłościowe zawodowy zdaniem Polaków to sprzedaż i nauczanie

Autorzy badania zapytali również o to, jakie profesje ich zdaniem dają najgorsze możliwości rozwoju zawodowego. Uczestnicy badania wskazali zawody związane bezpośrednią obsługę klienta w handlu, czyli o ekspedientów czy sprzedawców.

Zaraz za nimi plasuje się nauczyciel. To zawód, który jeszcze niedawno wiązał się głównie z elitarnością i powszechnym szacunkiem, dziś zaś często kojarzy się z niekorzystnymi perspektywami, niskimi zarobkami i dużą odpowiedzialnością. Z raportu wynika, że wśród najmniej atrakcyjnych zawodów respondenci w trzeciej kolejności wymienili pracownika porządkowego – sprzątacza czy konserwatora.

Zdaniem badanych na listę mało przyszłościowych zawodów trzeba wpisać również pielęgniarza, niewykwalifikowanego robotnika, ochroniarza, magazyniera i kelnera. Listę dziesięciu najmniej przyszłościowych zawodów zamyka rolnik indywidualny oraz ładowacz nieczystości.

Co więcej, z raportu wynika, że nadal dzielimy ścieżki kariery na te, którymi wypada podążać przedstawicielom konkretnych płci. Najczęściej za typowo żeńskie profesje uznajemy pielęgniarkę, kosmetyczkę i przedszkolankę, a za typowo męskie – górnika, pracownika budowlanego i strażaka. Zawody sfeminizowane są związane z rolami, które społeczeństwo stereotypowo przypisuje kobietom – opieką zdrowotną, pomocą społeczną, dbałością o urodę czy edukacją.

- Weźmy pod uwagę, że są to słabo opłacane profesje, które wiążą się zwykle z małym prestiżem. Mężczyznom zwyczajnie nie opłaca się zatrudniać jako pielęgniarz lub nauczyciel wychowania przedszkolnego. Gdyby zarobki były wyższe, to z pewnością chętniej decydowaliby się na takie ścieżki kariery – twierdzi dr Anna Jawor-Joniewicz, ekonomistka i socjolożka.

Pensja niewspółmierna do obowiązków zawodowych - oni są najgorzej opłacani

Kolejny wątek, jaki poruszono w badaniu, to kwestia wynagrodzeń. Uczestników zapytano o to, kto ich zdaniem jest niedostatecznie, a kto zbyt wysoko opłacany w stosunku do swoich obowiązków zawodowych.

Grafika: materiał prasowy CVeasy

Według największej grupy, bo aż połowy badanych, niesłusznie niskie pensje otrzymują nauczyciele. Co czwarta osoba oczekiwałaby wyższych płac dla pracowników porządkowych, a co piąta – dla pomocników na budowie i pracowników medycznych, w tym pielęgniarzy, ratowników czy diagnostów laboratoryjnych. Zdaniem badanych na lepsze wynagrodzenie zasługują rzemieślnicy, policjanci, strażacy i sprzedawcy.

Z kolei połowa ankietowanych uważa, że zbyt dużo zarabiają przede wszystkim politycy (50 proc.), duchowni (35 proc. wskazań), dyrektorzy i menedżerowie (21 proc.), twórcy internetowi (20 proc.) oraz artyści (19 proc.).

- Fakt, że większość badanych twierdzi, iż wynagrodzenia są nieadekwatne do wykonywanych obowiązków, szczególnie mnie nie dziwi. Większość z nas, w bieżących warunkach pracy, chce zarabiać więcej – to naturalne - mówi dr Artur Gajdos z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. - W mojej opinii szczególnie trudne do zaakceptowania są kilkukrotnie niższe wynagrodzenia w Polsce w stosunku do większości krajów europejskich przy nieznacznie niższych, a w wielu przypadkach podobnych lub wyższych cenach dóbr i usług. Taka dysproporcja dochodów i wydatków powoduje frustrację i obniżenie motywacji do działania - podsumowuje Gajdos.

