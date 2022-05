NatWest rekrutuje w Polsce. Specjalistów od IT poszuka wśród kobiet

Brytyjska grupa finansowa NatWest Group prowadzi rekrutację ponad 300 osób, z czego 100 kandydatów w Polsce zasili zespół IT. Firma liczy, że uda się znaleźć chętnych do pracy wśród kobiet.

Według raportu Hays Poland (2022 r.) w Polsce brakuje około 50 tys. pracowników w branży IT, a w całej Unii Europejskiej ponad 600 tys. (Fot. materiały prasowe)

Zapotrzebowanie na specjalistów w branży IT rośnie. Według raportu Hays Poland (2022 r.) w Polsce brakuje około 50 tys. pracowników w branży IT, a w całej Unii Europejskiej ponad 600 tys. Według danych portalu No Fluff Jobs (2022 r.) liczba ofert w branży IT w ciągu roku wzrosła o 236 proc. Rekrutację planuje również brytyjska grupa finansowa NatWest Group, która ma swój oddział w Polsce. W sumie zatrudni ponad 300 osób, z czego 100 kandydatów w Polsce zasili zespół IT.

Jednak miejsca pracy zajmują tam głównie mężczyźni. Badanie społeczności IT 2020 wskazuje na dominację mężczyzn w branży, których jest aż 90 proc. To sytuacja, która nie zmienia się od lat. Co zrobić, aby kobiety częściej aplikowały do pracy w IT?

Według Izabeli Jagodzińskiej z działu IT NatWest Group najważniejsze są trzy aspekty. Przede wszystkim ważnym czynnikiem jest wspieranie rozwoju kobiet, stworzenie im możliwości przekwalifikowania oraz otworzenie się firm na stanowiska początkowe np. “junior” czy “entry grade level”, które będą sprzyjały rozwojowi i nauce w danej roli.

- Obecny rynek pracy poszukuje kandydatów z doświadczeniem i gotowych do pracy. Nie ma nadal miejsca na konstruktywny feedback, mentoring czy coaching, które by pomógł kobietom podjąć pracę w obszarze IT. Jak wiemy z różnych badań, kobiety czują, że muszą spełniać 100 proc. wymagań z ofert pracy, zanim przystąpią do zmiany stanowiska. W tym aspekcie widzę ważną rolę liderów IT, aby potrafili i chcieli wspierać kobiety oraz patrzyli z perspektywy kompetencji i predyspozycji danej osoby -komentuje ekspertka.

Po drugie w czasie procesu rekrutacji, ale też później zwraca się uwagę na to, aby kobiety miały równy dostęp do oferowanych stanowisk. Jednak ze względu na to, że stereotypowo szeroko pojęta wiedza finansowa czy informatyczna jest niejako “zarezerwowana” dla mężczyzn, jest to wyzwaniem.

- Potencjalne kandydatki mogą rezygnować z uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym m.in. ze względu na formę bezosobową lub męską w opisie stanowiska. Kobiety też częściej zwracają uwagę na wartości, jakie ma firma, oraz na tryb pracy np. czy możliwa jest praca zadaniowa i hybrydowa, które łatwiej łączyć ze wciąż spoczywającymi głównie na kobietach obowiązkami rodzinnymi - tłumaczy Izabela Jagodzińska.

Trzecim najważniejszym czynnikiem wyszczególnionym przez ekspertkę jest kultura organizacyjna i otwartość kadry zarządzającej na różnorodność i promowanie kobiet poprzez wewnętrzne programy mające na celu wyrównanie szans i rozwój.

