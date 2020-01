Nastroje w produkcji przemysłowej coraz mniej optymistyczne

Od stycznia do marca 7 proc. pracodawców chce rekrutować nowych pracowników, podczas gdy na początku 2019 roku było to 22 proc.

Firmy nadal będą zwiększać zatrudnienie w pierwszym kwartale roku, ale zdecydowanie mniej dynamicznie niż w ostatnich latach.

Zwiększył się odsetek firm, które nie wiedzą, jak będą wyglądały najbliższe miesiące pod kątem planów rekrutacyjnych.

W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku 7 proc. pracodawców z sektora produkcji przemysłowej planuje wzrost liczby pracowników, a zaledwie 1 proc. chce redukować etaty. Z kolei 82 proc. pracodawców nie zamierza dokonywać żadnych zmian w swoich zespołach, a 10 proc. nie zna planów rekrutacyjnych na najbliższe miesiące.

Prognoza netto zatrudnienia, czyli różnica pomiędzy odsetkiem pracodawców planujących wzrost a tymi przewidującymi spadek zatrudnienia, jest równa 11 proc. To najniższy wynik od dwóch lat.

Mimo że w produkcji szanse na znalezienie nowej pracy nadal będą stosunkowo duże, to będzie o nią trudniej niż kwartał i rok temu. W porównaniu do ubiegłego kwartału prognoza rekrutacyjna firm obniżyła się o 4 punkty procentowe, natomiast w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym o 10 punktów procentowych, co powoduje, że jest ona najsłabsza od dwóch lat.

Zwiększył się również odsetek firm, które nie wiedzą, jak będą wyglądały najbliższe miesiące pod kątem planów rekrutacyjnych. Wskaźnik ten jest wyższy o 8 punktów procentowych w ujęciu kwartalnym i o 3 punkty procentowe w ujęciu rocznym.

- Polski sektor produkcji przemysłowej w dalszym ciągu jest jednym z najmocniejszych na polskim rynku w kontekście planów pracodawców dotyczących zwiększenia zatrudnienia. Rynek pracy dla kandydatów, choć dużo mniej atrakcyjny niż jeszcze w pierwszej połowie 2019 roku wciąż daje szereg możliwości i w dalszym ciągu zachęca do podjęcia zatrudnienia czy zmiany pracodawcy - mówi Luiza Luranc, dyrektor sprzedaży w agencji rekrutacyjnej Manpower.

CZYTAJ DALEJ »

- Zapotrzebowanie na ręce do pracy wiąże się jednak bardziej z uzupełnieniem rotacji czy zabezpieczeniem stabilnego, planowanego wzrostu niż z pilną koniecznością zabezpieczenia dynamicznego rozwoju, którą w ubiegłych latach mogliśmy obserwować. Z drugiej strony, mimo zmniejszonego zapotrzebowania na zasoby kadrowe, firmy silnie odczuwają niedobór pracowników o potrzebnych kwalifikacjach. Dotyczy to szczególnie wykwalifikowanych pracowników produkcji, jak na przykład mechaników, automatyków, elektryków, spawaczy, operatorów produkcji maszyn. Wzrasta również zapotrzebowanie na kompetencje związane z automatyzacją procesów produkcyjnych, dlatego kandydaci z takim doświadczeniem i umiejętnościami będą mogli liczyć na szybkie znalezienie nowej pracy – podsumowuje Luiza Luranc. Przyczyną spowolnienia w polskiej produkcji jest trudna sytuacja gospodarki na zachodzie Europy, czyli w Niemczech i Wielkiej Brytanii, która ma bezpośrednie przełożenie na spowolnienie przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. - Obecnie mamy do czynienia z okresem stabilizacji i w pewnym sensie wyczekiwania. Pogarszająca się koniunktura na rynkach zachodnich może mieć w kolejnych kwartałach istotny wpływ na perspektywy zatrudnienia polskich pracodawców w branży produkcyjnej - dodaje ekspert Manpower. Sytuacja w regionie EMEA W raporcie ManpowerGroup przeanalizowano również plany rekrutacyjne 26 rynków EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). Dane dla produkcji przemysłowej z wynikiem +11 proc. lokują polski rynek na piątym miejscu, ex aequo z Bułgarią i Finlandią. Najłatwiej o pracę w produkcji przemysłowej będzie w Grecji (+20 proc.), w Rumunii (+17 proc.) oraz Norwegii (+16 proc.), najtrudniej w Słowacji (-2 proc.), Irlandii (0 proc.) i Austrii (0 proc.). Jak wyglądają plany rekrutacyjne u naszych sąsiadów? W Niemczech pracodawcy z sektora produkcji przemysłowej wskazują prognozę na poziomie +1 proc., co w praktyce zapowiada bardzo mało ofert pracy i duże trudności w zmianie pracodawcy. W Czechach firmy deklarują prognozę +3 proc., w Słowacji -2 proc. Dane Eurostatu Dane Eurostatu potwierdzają, że polska produkcja przemysłowa ma się dobrze. We wrześniu 2019 roku wzrosła o 3,1 proc. rok do roku, po wzroście o 0,7 proc. rok do roku miesiąc wcześniej. W całej UE odnotowano niewielki wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu miesięcznym (o 0,2 proc.). Natomiast w ujęciu rocznym nastąpił wolniejszy niż przed miesiącem spadek produkcji - o 1,2 proc. wobec 2,0 proc. w sierpniu. Analogiczny kierunek zmian notowała strefa euro, w której produkcja w ujęciu miesięcznym wzrosła (o 0,1 proc.), a w rocznym spadła (o 1,7 proc. wobec 2,8 proc. w sierpniu) - wynika z danych Eurostatu. - Spadkowym tendencjom w Europie wciąż przeciwstawia się produkcja przemysłowa w Polsce, gdzie w ujęciu rocznym we wrześniu widoczne było jej wyraźne odbicie" - zaznaczyli analitycy MPiT. - Wśród państw, dla których dostępne są dane, wynik 1,2 proc. plasuje Polskę na 6. miejscu ex aequo z Niderlandami i Łotwą - dodali. Zdaniem MPiT wrześniowe dane wskazują na wyraźną poprawę aktywności w sektorze przemysłowym. - Co świadczy o zdolności do uniezależnienia się polskiego przemysłu od światowego spowolnienia oraz - biorąc pod uwagę znaczny wzrost nowych zamówień (o 15,2 proc. mdm), w tym zamówień niekrajowych (o 27,4 proc., mdm) - o sile polskich przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne - ocenił resort.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!