Nastąpiło długo oczekiwane odbicie. Firmy odbudowują się po okresie cięć

Pracodawcy coraz częściej deklarują chęć zwiększenia zatrudnienia. Dla ponad połowy firm mających takie plany ma to silny związek z potrzebą uzupełnienia istniejących struktur. Odbudowują tym samym zatrudnienie po okresie cięć kadrowych i ograniczeń podyktowanych pandemią - wynika z raportu Adecco Group "Rynek pracy - plany pracodawców".

19 sie 2020





Na rynku pracy widać pier­wsze zmiany na lepsze (fot. shutterstock)

W najbliższych miesiącach 54 proc. firm planuje utrzymanie zatrudnienia w obecnym kształcie, a 42 proc. pracodawców zapowiada wzrost zatrudnienia - wynika z badania Adecco Group.

Jak wynika z raportu, wiele firm wraca do poprzedniej liczby pracowników po tym, jak w pierwszych tygodniach pandemii załamanie w biznesie skłoniło je do redukcji etatów.

Optymistyczne plany pracodawców mają odzwierciedlenie w ofertach pracy. Choć ich liczba jest dużo niższa względem zeszłego roku, to w lipcu nastąpiło długo oczekiwane odbicie. Najczęściej o zwiększeniu zatrudnienia myślą przedstawiciele sektora IT i nowych technologii, usług, budownictwa oraz logistyki.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że gospodarki na całym świecie przeszły ogromne zmiany. Również w Polsce duża część firm była zmuszona do ograniczenia swojej działalności oraz planów rozwoju i zatrudnienia. Obecnie, pomimo dalszych niepewności, 42 proc. firm deklaruje chęć rekrutacji pracowników. Z przeprowadzonego właśnie badania The Adecco Group w Polsce wynika, że najczęściej o zwiększeniu zatrudnienia myślą przedstawiciele sektora IT i nowych technologii, usług, budownictwa oraz logistyki.

Firmy chcą zatrudniać

54 proc. firm planuje na najbliższe trzy miesiące (sierpień-październik) utrzymanie zatrudnienia w obecnym kształcie, a 42 proc. pracodawców zapowiedziało w lipcowym badaniu Adecco Group wzrost zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach. O planach zwiększenia liczby pracowników w okresie od sierpnia do października mówi większość firm usługowych - w tym centra coraz bardziej zaawansowanych procesów dla biznesu, a także pracodawcy z branży nieruchomości, budownictwa i logistyki.

Plany dotyczące zatrudnienia (Źródło Badanie Adecco Group)

Branżami, które zyskały w porównaniu z zeszłym rokiem jest e-commerce, logistyka konsumencka oraz IT, gdzie wzrosty sięgają od 10 do 20 proc. W ostatnim czasie notowany jest również znaczący wzrost nowych projektów rekrutacyjnych oraz doradztwa HR w takich branżach jak IT, handel elektroniczny, centra usług biznesowych oraz bardziej wyspecjalizowanych usługach jak na przykład outsourcing procesów. Zauważalny jest również ponowne zainteresowanie pracą tymczasową jako elastyczną formą zatrudnienia - wynika z raportu.

Plany pracodawców a branża firmy (Źródło Badanie Adecco Group) - Sytuacja na rynku pracy wciąż jest niepewna, ale widać pier­wsze zmiany na lepsze. Wracają benefity, a pracodawcy stara­jąc się o najlepszych kandydatów weryfikują swoje oczekiwan­ia i stawiane im wymagania. Jak zwykle jednak wiele zależy od branży oraz lokalizacji - mówi Mateusz Filipiak, regionalny dyrektor operacyjny w Adecco Group. Czytaj też: Firmy podnoszą się po pandemii. Do sytuacji sprzed lockdownu jednak daleko Najwięcej projektów rekrutacyjnych uruchomionych zostanie na Mazowszu. Z drugiej strony 4 proc. pracodawców zapowiada konieczność redukcji etatów. To m.in. branża motoryzacyjna, sprzedaży detalicznej oraz przemysł - m.in. na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Plany pracodawców zależne od regionu Plany pracodawców różnią się w zależności od regionu. Od miejsca na mapie zależy także powód, dla którego firmy chcą pozyskać nowych pracowników. I tak województwo mazowieckie, które od lat jest liderem pod względem największej liczby oferty pracy, umacnia swoją pozycję. Aż połowa pracodawców z Mazowsza ma plany zwiększenia zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach, przy czym duża część planuje rozwinąć swoją działalność i uruchomić nowe projekty, do których potrzebuje odpowiednich zasobów kompetencyjnych. Plany pracodawców, a region (Źródło Badanie Adecco Group) Kandydaci mogą spodziewać się także większego wyboru propozycji zawodowych na Pomorzu oraz w woj. łódzkim. Najrzadziej natomiast plany wzrostu zatrudnienia deklarują pracodawcy w woj. warmińsko-mazurskim oraz woj. lubelskim. Chęć zwiększenia zatrudnienia (Źródło: Badanie Adecco Group) - Pracodawcy coraz częściej deklarują chęć zwiększenia zatrudnienia. Z badania The Adecco Group wynika, że dla ponad połowy firm mających takie plany, ma to silny związek z potrzebą uzupełnienia istniejących struktur - zaznacza Daniel Wocial, prezes The Adecco Group w Polsce, Czechach i na Słowacji. Powody zwiększenia zatrudnienia a branża firmy (Źródło: Badanie Adecco Group) - Odbudowują tym samym zatrudnienie po okresie cięć kadrowych i ograniczeń podyktowanych pandemią. Z kolei pozostałe 44 proc. pracodawców planuje takie działania w związku z nowymi projektami i inwestycjami - dodaje Wocial. Powody zwiększenia zatrudnienia a region (Źródło: Badanie Adecco Group) Plany pracodawców niekoniecznie oznaczają wzrost zatrudnienia w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jak wynika z raportu wiele firm wraca do poprzedniej liczby pracowników, po tym jak w pierwszych tygodniach pandemii załamanie w biznesie skłoniło je do redukcji etatów. Natomiast rekrutacje związane z rozwojem biznesu najczęściej prowadzić będą pracodawcy z Dolnego Śląska. Tam niemal 1/3 firm planujących wzrost zatrudnienia tłumaczy to rozwojem biznesu. Bardzo często oznacza to rozszerzenie wykorzystywanych dotychczas kanałów dotarcia do klientów oraz rozszerzenie oferty o rozwiązania realizowane wirtualnie lub zdalnie. Coraz więcej ofert pracy Optymistyczne plany pracodawców mają odzwierciedlenie w liczbie dostępnych ofert pracy. Choć ich liczba jest dużo niższa względem zeszłego roku, w lipcu nastąpiło długo oczekiwane odbicie - niewielki przyrost względem liczby opublikowanych w czerwcu - wynika z badania. - I choć w porównaniu do zeszłego roku widać nawet 35 proc. mniej ofert pracy w takich branżach jak handel detaliczny, hotelarstwo, oraz - co może zaskoczyć - praca biurowa, to przybyło możliwości zawodowych dla specjalistów e-commerce, logistyki konsumenckiej oraz IT - wynika z raportu Addeco Group. Liczba ofert pracy (Źródło: Badanie Adecco Group) - Dla wielu firm pandemia okazała się wyjątkową szansą na zdobycie cennych pracowników. Wśród branż, w których wzrost zatrudnienia ma najczęściej związek z nowymi projektami, prym wiedzie przemysł spożywczy oraz handel detaliczny i hurtowy, co podyktowane jest przyspieszonym rozwojem e-commerce. Specjaliści tego obszaru mają dziś wybór ofert pracy większy niż rok wcześniej. Ponownie rośnie też zainteresowanie ekspertami obszaru IT i nowych technologii. Sprzyja temu wywołany pandemią rozwój technologii związanych z pracą zdalną, również w sektorze publicznym - zaznacza Daniel Wocial. Pracodawcy stawiają na elastyczne zatrudnienie Obok optymizmu pracodawcom wciąż towarzyszy duża ostrożność. Zmieniające się otoczenie rynkowe doprowadziło do rozszerzenia preferowanych przez firmy, ale też pracowników, form zatrudnienia. Ponownie coraz większą rolę zaczyna odgrywać praca tymczasowa oraz outsourcing. Otwartość pracodawców na zatrudnienie zewnętrzne bądź czasowe rośnie, ponieważ oznacza m.in. możliwość utrzymania ciągłości biznesowej oraz realizacji zadań, bez konieczności zaciągania długofalowych zobowiązań. W wielu przypadkach zatrudnienie zewnętrzne jest również podyktowane silniejszą niż kiedykolwiek potrzebą kontroli kosztów. \Elastyczne formy zatrudnienia (Źródło: Badanie Adecco Group) Z badania The Adecco Group wynika, że niemal połowa firm (46 proc.) zamierza korzystać z elastycznych form zatrudnienia, właśnie w związku z sytuacją podyktowaną przez COVID-19. Co trzecia z nich będzie korzystać z elastycznego zatrudnienia bardziej niż wcześniej - często również w nowych dla siebie obszarach. Mimo że elastyczne formy zatrudnienia do niedawna często były postrzegane przez pracowników jako gorsza alternatywa dla stałej współpracy, regulowanej umową o pracę, to również po ich stronie rośnie otwartość na tego typu rozwiązania. Pracownicy wykazują zainteresowanie pracą czasową, widząc w niej szansę na zdobycie cennego doświadczenia, możliwość udziału w interesujących projektach oraz pracę w zmiennych strukturach bądź dynamicznym środowisku. Atrakcyjność nowoczesnych form zatrudnienia jest o tyle większa, że rzadko pozwala na oferowanie gorszych warunków pracownikom czasowym, a czasami wręcz wymusza zaproponowanie atrakcyjniejszych stawek.

