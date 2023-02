"Nam pisanie CV po prostu nie wychodzi". Rekrutacja neuroróżnorodnych to wyższa szkoła jazdy

Nim napiszemy ogłoszenie o pracę, warto się zastanowić, jakie cechy naprawdę powinni mieć pracownicy na danym stanowisku. Dlaczego to ważne? W czasach, gdy coraz więcej mówi się o rekrutacji osób neuroróżnorodnych, trzeba wiedzieć, jak budować ogłoszenie, by ich nie zniechęcić.

Dlaczego to tak ważne? Bowiem rekrutację osób neuroróżnorodnych warto rozpocząć od przemyślenia, jak prawidłowo napisać ogłoszenie o pracę, by już na starcie nie zniechęcić ich do aplikowania na nie. Co, jak przyznają nasi rozmówcy, zdarza się dość często.

Zanim więc przystąpimy do tworzenia ogłoszeń o pracę, warto się dobrze zastanowić, jakie cechy naprawdę powinni mieć pracownicy na danym stanowisku. Nim wpiszemy, że szukamy osób "komunikatywnych", "kreatywnych" i "lubiących pracę zespołową", pomyślmy, czy analityk finansowy rzeczywiście musi być duszą towarzystwa i chcieć pracować w otoczeniu innych osób? Także dobry informatyk nie musi uśmiechać się do każdego napotkanego na korytarzu współpracownika.

Zrekrutowanie takich osób nie jest prostą sprawą. Dodatkowo z jednej strony zadanie utrudnia obawa przed współpracą z osobami w spektrum, z drugiej brak wiedzy o tym, jak je skutecznie rekrutować i co zrobić, by nie zniechęcić ich do wysłania CV.

Neuróżnorodność obejmuje nie tylko zaburzenia ze spektrum autyzmu, ale również m.in. ADHD, dysleksję czy zespół Tourette’a. Są to zaburzenia neurorozwojowe, które wpływają na to, że te dotknięte nimi osoby postrzegają świat inaczej.

Ogłoszenie o pracę należy skonstruować tak, żeby osoba neuroróżnorodna była zainteresowana przystąpieniem do rekrutacji (fot. Unsplash/ Peter Burdon)

- Osoby neuroróżnorodne rekrutować można poprzez programy dedykowane konkretnej grupie pracowników realizowane np. we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Część osób w spektrum będzie próbować swoich sił w standardowej rekrutacji. Dlatego chcąc pozyskać wartościowego pracownika w spektrum, warto tworzyć ogłoszenia tak, by ich treść nie zniechęcała do aplikowania na nie. I co szczególnie ważne, należy mieć na uwadze, aby po zatrudnieniu obietnice z ogłoszenia o pracę miały pokrycie w rzeczywistości - twierdzi Patrycja Olchowska, która działa na rzecz podniesienia świadomości o autyzmie w biznesie oraz o potencjale neuroróżnorodnych zespołów, zwłaszcza w obszarze innowacji, prywatnie matka dziecka w spektrum autyzmu.

Ogłoszenie o pracę należy skonstruować więc tak, żeby osoba neuroróżnorodna była zainteresowana przystąpieniem do rekrutacji. Jak to zrobić w praktyce?

- Zazwyczaj rekruterzy w każdym ogłoszeniu, niezależnie od tego, jakiego stanowiska ono dotyczy, lubią pisać, że oczekują, aby kandydat był osobą komunikatywną. Zastanówmy się jednak, czy rzeczywiście ta komunikatywność jest tak samo ważna na każdym stanowisku i w jakim stopniu będzie ona niezbędna w danej pracy. Czy pracując w IT i tworząc kod, komunikatywność będzie kluczowa? Tymczasem osoby, które podejrzewają, że są w spektrum lub mają już diagnozę, czytają o takich wymaganiach i myśląc, że nie pasują do oczekiwań, rezygnują z aplikowania. Podobnie działają wpisy wskazujące, że oferta pracy dotyczy tylko i wyłącznie pracy stacjonarnej z biura. Pomyślmy też, czy jesteśmy w stanie dostosować formę komunikacji do potrzeb osób w spektrum - część woli przykładowo komunikację mailową niż werbalną. Indywidualne podejście, otwartość na różne formy współpracy i dostosowanie komunikacji do potrzeb i możliwości kandydata to niezwykle ważne elementy przy zatrudnianiu osób w spektrum - mówi Olchowska.

Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawcza w Hays Poland, dodaje, że tworząc ogłoszenie o pracę, szczególnie należy pamiętać o jednoznaczności i precyzyjności oferty.

- Poza standardowymi elementami dotyczącymi wymagań, możliwości rozwoju czy obowiązków, które przed wpisaniem dokładnie powinniśmy przeanalizować, warto dodać informację o otwartości firmy na różnorodnych kandydatów. Niewątpliwie będzie to element zachęcający do aplikowania. Dzięki temu już na tym etapie poinformujemy, że proces rekrutacji faktycznie bierze pod uwagę potrzeby takich osób - uzupełnia dyrektor wykonawcza w Hays Poland.

Stworzenie CV, które wpadnie w oko rekruterowi, to problem dla osób w spektrum

Jak wygląda problem z drugiej strony, czyli z perspektywy osoby ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu, która chce znaleźć pracę?

- W mojej ocenie samo CV powinno odejść do lamusa, szczególnie dla osób ze spektrum autyzmu stanowi to utrudnienie. Nam pisanie CV po prostu nie wychodzi. Robimy to według wzoru, formatu znalezionego w sieci czy podesłanego przez znajomego, więc zazwyczaj znajdują się tam bardzo nudne i suche fakty, które nie porywają rekruterów i przekreślają takich kandydatów na starcie - opowiada nam pan Jacek, pracownik firmy z branży kreatywnej, który ma zdiagnozowany zespół Aspergera.

Jak dodaje, osoba ze spektrum nie potrafi się sprzedać i nie ma wyobrażenia, co mogłoby wyglądać dobrze i interesująco w CV.

- Często nie wpisujemy rzeczy, które przez innych mogłyby być potraktowane jako ogromny sukces i dowód na posiadanie pewnych umiejętności, bo nie wiemy, gdzie jest miejsce na takie coś w CV. Nie wiemy, jak to napisać, a czasem po prostu nie zdajemy sobie sprawy, że to dla kogoś innego byłby dowód sukcesu osobistego. Co nie znaczy, że my tych sukcesów nie osiągamy. Tylko nie zawsze tak to postrzegamy, jak postrzegałaby to osoba neurotypowa (osoba spoza spektrum autyzmu - przyp. red.). Według mnie większość neuroróżnorodnych kandydatów odpada z rekrutacji już na poziomie CV, bo ich podania są tak mało interesujące dla rekruterów, że nawet nie mają szans dostać się na rozmowę kwalifikacyjną - podsumowuje nasz rozmówca.

Rozmowa kwalifikacyjna, czyli kolejny proces do przemyślenia w rekrutacji osób w spektrum

Kiedy już uda się tak zbudować ogłoszenie o pracę, by osoby w spektrum uznały, że spełniają zawarte w nim wymagania a rekruterowi wpadnie w oko CV osoby w spektrum, czas na rozmowę kwalifikacyjną. Tutaj czeka nas jeszcze większe wyzwanie do pokonania.

- Osoby ze spektrum przegrywają w konkursie osobowości. Mogą mieć świetne zdolności techniczne, manualne, ale przez braki komunikacyjne mogą nie być w stanie zrobić dobrego pierwszego wrażenia i mieć trudności ze "sprzedaniem" siebie - przyznaje Błażej Knapik, koordynator projektów w asperIT, organizacji, która szkoli firmy chcące zatrudnić osoby neuroróżnorodne.

Aby zadbać o dobre samopoczucie neuroróżnorodnego kandydata, konieczne okazuje się dostosowanie formy rekrutacji do jego preferencji (fot. Unsplash/Alexander Grey)

Jego obserwacje potwierdza Agnieszka Kolenda, która dodaje, że choć rozmowa rekrutacyjna może wywoływać stres, to dla większości kandydatów forma rekrutacji najczęściej nie stanowi problemu. Potrafią dobrze odnaleźć się zarówno podczas spotkania z samym rekruterem, jak i w czasie rozmowy z wieloma członkami zespołu. Inaczej sprawa wygląda w przypadku osób neuroróżnorodnych, dla których rozmowa z obcymi osobami sama w sobie może stanowić problem. Nie mówiąc już o spotkaniu z kilkoma przedstawicielami firmy jednocześnie.

- Aby zadbać o dobre samopoczucie neuroróżnorodnego kandydata, konieczne okazuje się dostosowanie formy rekrutacji do jego preferencji. Skuteczne może okazać się zaproponowanie spotkania jeden-na-jeden z rekruterem tak, aby aplikujący mógł swobodnie się zaprezentować. Przydatne może być także przedstawienie kandydatowi agendy spotkania przed rozmową. Dzięki temu aplikujący lepiej zrozumie cały proces oraz będzie mógł jak najlepiej się przygotować - podpowiada Agnieszka Kolenda.

Wszystkie te obserwacje i wnioski potwierdza nasz rozmówca, pan Jacek. Firma, w której obecnie pracuje, to jego pierwszy pracodawca. Nim dostał w niej pracę, przeszedł wiele rozmów kwalifikacyjnych i musiał sięgnąć po pomoc fachowców.

- Dla takich osób, jak ja, rozmowa kwalifikacyjna to jest koszmar. Często mamy z góry przyjęte wrażenie, że się nie uda, bo będą nas mierzyć inną miarą, będą szukać czegoś, czego albo nie mamy, albo nie potrafimy pokazać tak ad hoc. Na przykład rekruter lubi zadawać jakieś pytania z zaskoczenia, nietypowe na takich rozmowach, żeby sprawdzić fleksyjność kandydata. Jak łatwo się domyślić, osoby ze spektrum na tym źle wypadają. Nie zawsze to jednak oznacza, że nie potrafią się one odnaleźć w kryzysie - wręcz przeciwnie, z racji tego, że ich życie jest poukładane, że nie rządzi tam chaos, w podbramkowej sytuacji potrafią zachować spokój i zdrowy rozsądek. To jednak znaczy, że lubią problem przemyśleć i jak już coś powiedzą, to coś, czego są pewni, nie rzucają odpowiedzi "na rybkę". Przeciętnego neurotypowego rekrutera to może nie zadowolić - opowiada nam o swoich odczuciach pan Jacek.

I dodaje: - Większość osób ze spektrum wypada fatalnie w pierwszym kontakcie. Natomiast ja uważam, że jak ktoś spędzi z nami 24 godziny, np. na jakimś wyjeździe integracyjnym, to zmienia kompletnie zdanie na temat takich osób. Nie zawsze rzecz jasna - to zależy od charakteru zaburzeń - ale faktem jest, że pierwszy kontakt wypada bardzo źle w przeważającej większości przypadków.

Zadawaj konkretne pytania, zaproponuj rozwiązanie testu

Istotne jest też odpowiednie formułowanie pytań w trakcie spotkania, bowiem osoby neuroróżnorodne patrzą na świat inaczej niż osoby neurotypowe. To przekłada się również na inny odbiór pytań, jakie do nich kierują rekruterzy. Oto przykład:

- Podczas jednej z rekrutacji, jakie prowadziła nasza organizacja, jednym z wymogów koniecznych do spełnienia była znajomość języka angielskiego. Wielu kandydatów, którzy dostali się do projektu, w rozmowie z rekruterem stwierdzało, że nie mówią po angielsku. My to oczywiście wcześniej weryfikowaliśmy i wszyscy, naszym zdaniem, posługiwali się językiem angielskim na odpowiednim poziomie. Skąd więc to nieporozumienie? Bowiem osoby w spektrum, choć znały język angielski na poziomie B1 czy C1, uważały, że nie posługują się nim na tyle płynnie, by napisać powieść płynną angielszczyzną, więc w ich opinii nie mogły powiedzieć, że znają angielski. Na szczęście rekruterzy, z którymi współpracujemy, wiedzą, że osobom w spektrum lepiej zadać zadanie do wykonania niż pytać o ich umiejętności - podpowiada Błażej Knapik.

Agnieszka Kolenda podpowiada, że zamiast pytania o najcenniejsze kompetencje, warto zapytać o konkretną, problematyczną sytuację, w której rozmówca wykazał się swoją wiedzą lub wykorzystał dane umiejętności. Być może dzięki temu poznamy również inne, wartościowe cechy kandydata, których nie zawarł w CV.

- W rozmowie z neuroróżnorodnym kandydatem należy także pamiętać o zwięzłości i jasności swoich komunikatów. Dzięki temu spotkanie przebiegnie w przyjaznej, komfortowej atmosferze, opartej na zrozumiałej komunikacji - podpowiada.

Dodaje też, że firmy mogą pomyśleć o dodatkowym przeszkoleniu rekruterów, którzy w przyszłości mogą przeprowadzać rozmowy z osobami w spektrum.

- Pamiętajmy, że rozmowa rekrutacyjna nie zawsze w pełni odzwierciedla możliwości kandydata. Jest to ważna kwestia, którą należy mieć na uwadze szczególnie w przypadku neuroróżnorodności. Zatem aby jak najlepiej poznać osobę w spektrum, należy rozważyć wszelkie możliwości współpracy. Jeżeli po spotkaniu rekrutacyjnym stwierdzimy, że kandydat ma cenne kompetencje oraz wartościową wiedzę, warto zaproponować mu taką formę pracy, która umożliwi obu stronom lepsze poznanie się. Dla neuroróżnorodnego kandydata będzie to okazja do przystosowania się do nowego środowiska, a dla firmy - szansa na poznanie umiejętności pracownika. Skuteczne może być zatem zaproponowanie okresu próbnego, praktyk lub stażu - podpowiada.

Przy rekrutacji osób neuroróżnorodnych można skorzystać z pomocy specjalistów

Decydując się na zatrudnienie osób w spektrum, firmy mogą skorzystać ze wsparcia fundacji czy organizacji zajmujących się wspieraniem osób neuroróżnorodnych na rynku pracy. Jedną z nich jest organizacja asperIT. Z jej pomocy przy włączeniu osób neuroróżnorodnych do zespołów korzystały m.in. takie firmy jak Procter & Gamble czy EY. Z kolei Fundacja Alpha pomogła firmie DXC Technology wystartować jesienią ubiegłego roku z programem wspierającym neuroróżnorodność.

Międzynarodowa firma technologiczna DXC Technology również w Polsce zdecydowała się uruchomić projekt Dandelion wspierający neuroróżnorodność. Dandelion to międzynarodowa inicjatywa stworzona przez DXC, umożliwiająca osobom z diagnozą autyzmu, ADHD czy dysleksji zdobycie doświadczenia w obszarze IT. Projekt do tej pory realizowany był w Australii i Nowej Zelandii. Obecnie poza Polską wprowadzono go również w oddziałach firmy w Bułgarii i Wielkiej Brytanii.

W naszym kraju w ramach projektu Dandelion w DXC Technology pracę otrzyma 12 osób zajmujących się obszarem analizy danych i automatyzacji oprogramowania. W sumie we wszystkich oddziałach firmy, gdzie prowadzony jest program, pracę znalazło ponad 200 uczestników programu (fot. DXC Technology)

W naszym kraju w ramach projektu zatrudnienie otrzyma 12 osób zajmujących się obszarem analizy danych i automatyzacji oprogramowania. W sumie we wszystkich oddziałach firmy, gdzie prowadzony jest program, pracę znalazło ponad 200 uczestników, z czego 75 proc. potwierdza satysfakcję z wykonywanej pracy. Wskaźnik retencji utrzymuje się na poziomie 92 proc., a produktywność zespołów, w których pracują uczestnicy projektu, rośnie nawet o 30-40 proc.

- Inicjatywy takie jak Dandelion są niezmiernie ważne i potrzebne. Cieszę się, że rynek dostrzega wyjątkowy potencjał drzemiący w osobach z diagnozą autyzmu, ADHD czy dysleksji i tworzy dla nich przyjazne miejsca pracy. Mam nadzieję, że taki rodzaj wsparcia zawodowego osób z neuroróżnorodnością będzie swego rodzaju inspiracją dla całego biznesu - podsumowuje dr hab. Anna Prokopiak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prezes zarządu Fundacji Alpha.

EY rozbudowała i dopasowała proces rekrutacyjny do osób w spektrum autyzmu

Także EY zdecydował się wykorzystać potencjał, jaki drzemie w osobach neuroróżnorodnych. Neurodiversity Center of Excellence (EY NCoE), czyli akcelerator innowacji oparty na zespole neuroróżnorodnym i skoncentrowany na świadczeniu usług z zakresu nowych technologii w takich obszarach jak m.in. SI i automatyzacja, blockchain, data science czy cyberbezpieczeństwo, powstał już w 2016 roku w USA. Trzy lata później funkcjonowały już trzy takie jednostki. W 2021 roku EY NCoE został utworzony w Polsce, jako pierwszy w Europie. Potencjał osób neuroróżnorodnych jest coraz bardziej doceniany. Pod koniec 2022 roku EY NCoE działało już w 19 miastach w ośmiu krajach.

Firma wspólnie z fundacją asperIT opracowała procedury dotyczące rekrutacji, onboardingu oraz stworzenia przyjaznego środowiska pracy, które uwzględnia potrzeby osób neuroróżnorodnych. Fundacja przeprowadziła również szkolenia dla pracowników EY pogłębiające wiedzę na temat osób neuroróżnorodnych.

Aby zapewnić jak najlepszy komfort kandydatom, rozszerzono standardowy proces rekrutacyjny o dodatkowe elementy. Po selekcji nadesłanych zgłoszeń prowadzono rozmowy rekrutacyjne ze wparciem terapeuty. Aby upewnić się, że kandydaci odnajdą się w nowym miejscu pracy, realizowane było IT assessment, dodatkowo kandydaci zostali zaproszeni do cyklu szkoleń społecznych. Na koniec przeprowadzono również kilkugodzinną symulację środowiska pracy, która pozwoliła kandydatom jeszcze lepiej poznać specyfikę pracy w EY, a menedżerom lepiej poznać kandydata i jego potrzeby. Po tym etapie do EY dołączyło pięcioro nowych pracowników. Aby zapewnić im jak najlepszy start, wyznaczeni zostali również opiekunowie, którzy pomogli im w odnalezieniu się w firmie.

W sumie w ramach programu do procesu rekrutacji w polskim oddziale EY przystąpiło blisko 50 kandydatów, z czego ostatecznie pracę otrzymało pięć osób. Tworzą one specjalny team w zespole ds. cyberbezpieczeństwa i każda z nich ma jasno wyznaczoną ścieżkę kariery. Ponadto z dodatkowej, niezależnej rekrutacji do firmy dołączyła jeszcze jedna osoba neuroróżnorodna. I jak podkreśla Marta Ambroziak, associate director talent team, neurodiversity project lead w EY, dzięki temu zespół NCoE wystartował z sześcioma osobami na pokładzie.

- Rekrutacja została zaprojektowana tak, aby zapewnić potrzebny komfort uczestnikom, a nam pomóc wyselekcjonować i zatrudnić talenty w obszarze cyberbezpieczeństwa. Dziś korzystamy z tychże zdobytych doświadczeń oraz wiedzy przy prowadzonych procesach rekrutacyjnych. Mamy przykłady sytuacji, gdzie nasi neuroróżnorodni pracownicy dają nam praktyczne wskazówki i podpowiadają dobre praktyki oraz rozwiązania tak, aby kolejne procesy rekrutacyjne były jak najlepiej dostosowane do potrzeb kandydatów - wskazuje Marta Ambroziak, associate director talent team, neurodiversity project lead w EY.

Dobre rady od specjalistów dla firm, które chcą rekrutować osoby w spektrum

Marta Ambroziak dzieli się też praktycznymi poradami: - Przykładem takiego ulepszenia może być - bardzo istotny z perspektywy osoby neuroróżnorodnej - dokładny harmonogram z jasno określonymi ramami czasowymi. Warto także zapytać o preferowaną formę kontaktu - telefoniczną lub e-mailową. Praca zdalna i możliwości z nią związane, takie jak interview online czy testy online, na pewno ułatwiają nam dotarcie i przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej w komfortowych warunkach.

Patrycja Olchowska dodaje do tej listy kolejną cenną wskazówkę: - Wachlarz i nasilenie objawów, jakie występują u osób w spektrum, są bardzo szerokie. Jedne z nich lepiej funkcjonują rano, drugie wieczorem, jednak łączy je to, że nie lubią chaosu. Dążą do tego, żeby ich świat był jak najbardziej poukładany, dlatego podczas rekrutacji sprawdzi się udostępnienie kandydatom kalendarza, w którym sami będą mogli wybrać dzień i godzinę rozmowy - opowiada Patrycja Olchowska.

O tym, w jakich zawodach najlepiej sprawdzają się osoby w spektrum, czym różni się ich sposób myślenia od sposobu osób neurotypowych i jak skutecznie zarządzać zespołem neuroróżnorodnym przeczytasz TUTAJ.

