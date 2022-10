"Największym błędem, jaki można popełnić, jest zatrudnianie własnych klonów"

W maju objął pan stanowisko dyrektora zarządzającego w PageGroup. Jest pan pierwszym Polakiem na tak wysokim stanowisku w historii firmy. Co pomogło osiągnąć sukces?

Radosław Szafrański, dyrektor zarządzający PageGroup Polska: Najważniejsza jest pasja do biznesu rekrutacyjnego i pracy z ludźmi. Jako rekruterzy mamy ciągły kontakt z klientami, a także naszymi wewnętrznymi konsultantami. Praca z ludźmi niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów, ale też sporo wyzwań. Co jest potrzebne w tym biznesie, by osiągnąć sukces? Na pewno ważna jest determinacja, pozytywne nastawienie, ale też wewnętrzna motywacja i zaangażowanie. Istotne jest również dążenie do długoterminowych celów. Musimy działać strategicznie, a drogę do celu rozbić na poszczególne miesiące czy tygodnie.

95 proc. globalnych menedżerów Page jest wyłanianych z awansów wewnętrznych. Zaczynali oni pracę w firmie na stanowisku praktykanta czy konsultanta. Dzięki temu znają biznes od podszewki i wiedzą, z jakimi wyzwaniami mierzą się pracownicy na co dzień i w jaki sposób mogą im pomóc. Pamiętam moje pierwsze spotkania z klientami i kandydatami. Mogłem liczyć na ogromne wsparcie swoich szefów i nieustanny feedback. Z drugiej strony miałem dużo swobody i autonomię w działaniu. Kluczowe jest obustronne zaufanie – bez tego nie uda się. Byłem świadomy, że mam wpływ na sukces firmy, ale wiedziałem też, że w każdej chwili mogę liczyć na wsparcie. Nie zapomniałem o tym, gdy obejmowałem dyrektorskie stanowisko, wręcz przeciwnie – staram się dać to samo moim ludziom.

Radosław Szafrański, dyrektor zarządzający PageGroup Polska

Jakie inne umiejętności pomagają w karierze menedżerskiej?

Menedżer musi potrafić szybko podejmować decyzje. Gdy jest się liderem rekrutacji stałych w Polsce, to nie ma czasu na długie rozmyślania. Trzeba również umieć priorytetyzować zadania, a także otaczać się najlepszymi ludźmi i bazować na ich mocnych stronach.

Największym błędem, jaki można popełnić, to zatrudnianie własnych klonów. Dobrze mieć wokół siebie osoby, które są ekspertami w różnych dziedzinach – budowaniu relacji z klientami czy tworzeniu strategii. Wówczas uzupełniamy się. Zarząd Page w Polsce tak właśnie wygląda – mamy różnorodne cechy i razem jako drużyna idziemy do przodu.

Mówi pan, że warto otaczać się najlepszymi ludźmi… Także tymi, którzy są lepsi od nas?

Zdecydowanie tak. Tak brzmiała pierwsza wskazówka od jednego z moich szefów. Powiedział mi, że sukces odniosę tylko wtedy, gdy będę otaczał się ludźmi lepszymi od siebie. To prawda, ponieważ jeśli oni się rozwijają, to i ja się rozwijam.

Coraz więcej Polaków zostaje menedżerami na globalnym szczeblu. Czy to oznacza, że na międzynarodowej arenie liczymy się coraz bardziej?

Od lat obserwuję ten trend. Coraz więcej Polaków zostaje szefami globalnych zarządów w międzynarodowych firmach. Ma na to wpływ wiele aspektów, m.in. wspomniana już przeze umiejętność podejmowania decyzji, zaangażowanie czy dążenie do celów. Polacy świetnie się w tym odnajdują. Są też dobrze wyedukowani, zwłaszcza jeśli chodzi o języki obce. Uważam, że wynika to po części z naszej historii. Moje pokolenie, które 10-15 lat temu ukończyło studia, musiało o wszystko zawalczyć – niczego nie podano nam na tacy.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że Polska stała się bardzo ważnym hubem, jeśli chodzi o centra biznesowe. Jesteśmy numerem jeden w Europie i piątym na świecie pod tym względem. Coraz więcej firm lokuje swoje centra w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, ale także w mniejszych miastach. Zatrudnionych jest w nich ok. 650 tys. osób.

W sektorze usług biznesowych sprawdzamy się. Jak wypadamy, jeśli chodzi o inne branże?

Polska wyróżnia się pod względem liczby aktywnych zawodowo pracowników w sektorze IT. Bariera lokalizacyjna w ich przypadku nie istnieje – wszyscy posługują się językiem angielskim i mogą pracować zdalnie. Podczas rekrutacji liczą się więc tylko i wyłącznie kompetencje – zarówno twarde, jak i miękkie. Pod tym względem Polacy wypadają bardzo dobrze. Sprawdzamy się także w innych branżach – finansach, HR czy zakupach.

Wspomniał pan, że wielu menedżerów Page rozpoczynało karierę od stanowiska konsultanta. Pan też zaczynał jako rekruter?

Byłem pierwszym Polakiem w polskim oddziale. Razem z moim szefem – Holendrem – przez dwa miesiące działaliśmy bez biura, bazy kandydatów i klientów. Budowaliśmy wszystko od podstaw. Łatwo nie było. Otworzyliśmy jednak biuro w Warszawskim Centrum Finansowym, pojawili się pierwsi kandydaci, a my staraliśmy się pozyskać klientów. Marka Page nie była wówczas znana w Polsce, dlatego też przekonanie firm do współpracy było wyzwaniem. Zawsze padało pytanie o nasze sukcesy na rodzimym rynku, których jeszcze nie było, bo dopiero zaczynaliśmy. Marka była znana w innych krajach – w Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii – ale niektórym pracodawcom to nie wystarczało. Udało nam się jednak pozyskać pierwszych klientów. Do dziś pamiętam firmy, które obdarzyły nas zaufaniem od samego początku.

Jeśli chodzi o moją ścieżkę kariery, to do branży rekrutacyjnej trafiłem przypadkiem. Zawsze marzyłem o pracy w finansach jako dealer w banku, przy funduszach private equity. Trafiłem jednak na ogłoszenie Page, które wyróżniało się spośród innych ofert pracy, dlatego postanowiłem aplikować. Proces rekrutacyjny był bardzo złożony – składał się z siedmiu etapów. Udało mi się przez nie przejść pozytywnie i tak dostałem pracę.

Wielu menedżerów Page rozpoczynało karierę od stanowiska konsultanta

Jakie nowe wyzwania przyniósł ze sobą awans?

Od samego początku istnienia polskiego oddziału Page jestem w zarządzie firmy, niemniej jednak nawet jako dyrektor biura zajmowałem się m.in. rekrutacją. I choć uwielbiam to, nie mam teraz na to czasu. Rola dyrektora zarządzającego to zupełnie inna funkcja. Musiałem zrezygnować z pracy operacyjnej na rzecz pracy strategicznej. Od tego zacząłem i to było moim pierwszym wyzwaniem – zbudowanie strategii firmy do 2025 roku. Musiałem odpowiedzieć sobie na pytania: jak będzie wyglądała rekrutacja w ciągu najbliższych kilku lat, jakich kompetencji będziemy potrzebować, jak powinien wyglądać onboarding, a także jakie zmiany powinny zajść w strukturze organizacji. Pytań było sporo. Tym właśnie różni się praca dyrektora zarządzającego od pracy menedżera – w obu przypadkach podejmujemy decyzje na co dzień, z tym że kiedyś podejmowałem ich kilkanaście dziennie, a dzisiaj kilkadziesiąt. Środowisko biznesowe jest bardzo dynamiczne, nie mamy więc czasu na zwlekanie z decyzją. Często muszą one zostać podjęte „tu i teraz”.

Ważne jest także, aby swój sposób myślenia zaszczepić w całej organizacji. To właśnie staramy się robić. Nie chcemy mieć spółki w spółce, dlatego też dbamy o to, aby niezależnie od lokalizacji struktura, wizja i sposób działania były spójne. Udało nam się to osiągnąć – nigdy nie byliśmy tak silni, jak teraz. Dodam, że odkąd jestem szefem Page w Polsce, niemalże podwoiliśmy liczbę konsultantów – z 80 do 140. Jednocześnie udało nam się uzyskać najwyższą w historii produktywność biznesową. Co roku prowadzimy anonimowe badanie wśród pracowników na temat naszej organizacji. Okazuje się, że zaangażowanie wśród pracowników w Polsce utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie – 93 proc. To naprawdę świetny wynik, z którego jestem dumny, ponieważ udało mi się stworzyć firmę, w której ludzie chcą pracować.

Obecne stanowisko pozwala panu obserwować inne oddziały firmy. Jakie różnice pan zauważa?

Zmiany w sposobie zarządzania i funkcjonowania poszczególnych oddziałów determinują lokalne rynki. W Polsce nasze firmy – Michael Page oraz Page Executive – skupiają się na rekrutacji kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, a także ekspertów. Nie prowadzimy więc kilkuletnich projektów dla jednego klienta – musielibyśmy wówczas nieustannie zmieniać menedżerów. W efekcie dynamika bliskości i budowania relacji z klientem jest relatywnie duża.

Na pewno rynek kandydata różni się w poszczególnych krajach europejskich. Inaczej wygląda sytuacja pracowników w Hiszpanii, gdzie bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie, a inaczej w Niemczech czy w Polsce. Znalezienie menedżera na tamtejszym rynku, który biegle posługuje się językiem angielskim, jest zdecydowanie większym wyzwaniem niż znalezienie lidera w Polsce. Podobnie jest we Francji czy Anglii, jeśli chodzi o osoby mówiące w innym języku niż ojczysty.

Czym jeszcze się różnimy?

Każdy kraj ma odmienne prawo pracy. Przykładowo, w Niemczech mamy dłuższe okresy wypowiedzenia, dlatego często na kandydata musimy zaczekać 6-9 miesięcy. We Włoszech z kolei zupełnie inaczej wyglądają przepisy, jeśli chodzi o związki zawodowe. Polska jest dość elastycznym krajem z perspektywy prawa pracy.

Musimy również pamiętać, że otwieramy nasze oddziały dla klientów i kandydatów. W Polsce prężnie działa sektor business services. W innych krajach Europy Zachodniej koszty zatrudnienia są dużo wyższe, dlatego inwestorzy decydują się na lokalizację swoich centrów biznesowych w naszym kraju. Z kolei we Włoszech prowadzimy sporo rekrutacji w branży modowej, w której kandydaci mają zupełnie inne oczekiwania. Nie chcemy być fast foodem, gdzie w każdym kraju oddziały działają w ten sam sposób. Oczywiście jako dyrektor Page zaszczepiam kulturę firmy w polskich oddziałach, jednak biznes ma być odzwierciedleniem oczekiwań klientów.

Jeśli chodzi o pracowników, to Polacy wyróżniają się wysokim poziomem zaangażowania, o czym już wspomniałem. Ponadto kultura feedbacku jest u nas na bardzo wysokim poziomie.

Pandemia i praca zdalna zmieniły rynek pracy

Gdy spojrzymy na rynek pracy, co jest największym wyzwaniem w tej chwili?

Obecnie największym wyzwaniem jest awersja do ryzyka. Nawet jeśli menedżer chciałby zmienić pracę, to wstrzymuje się ze względu na niepewną sytuację geopolityczną. Mamy okres postpandemiczny, wojnę w Ukrainie, a to nie wpływa pozytywnie na podejmowanie decyzji o zmianach. To zdecydowanie utrudnia rekrutację i znalezienie najlepszych z najlepszych.

Z jednej strony mamy ogromny popyt na doświadczonych ekspertów – wiele firm chce się otaczać świetnymi ludźmi – ale z drugiej strony mamy niechęć do zmiany pracy. Wielu menedżerów otrzymuje także kontroferty od obecnych pracodawców. Ponadto mamy silną presję płacową i rosnącą inflację, które zdecydowanie utrudniają pracę headhunterów. Pozyskanie pracowników jest ogromnym wyzwaniem.

To jednak jest duża szansa dla agencji. Staramy się być blisko kandydatów i budować z nimi relacje, bo to my znamy kulturę organizacyjną firmy, z którą od wielu lat współpracujemy. To my wiemy, jaka jest atmosfera i zaangażowanie pracowników. O to pytają nas menedżerowie, którzy nam ufają. Rola headhunterów jest olbrzymia, a będzie jeszcze większa.

Jak duża jest presja płacowa?

Ogromna. Oczekiwania wzrosły o kilkanaście procent rok do roku. Najtrudniej jest w IT, gdzie obowiązuje zasada „sky is the limit”. Polscy pracodawcy nie mają łatwego zadania, bo konkurują o specjalistów z zagranicznymi firmami. Wyobraźmy sobie, że mamy eksperta SAP w Krakowie, który otrzymuje 5 ofert z polskich przedsiębiorstw i 7 z zagranicznych spółek – z Singapuru, Dubaju czy USA. Pracownik nie musi się przeprowadzać. Może wykonywać pracę z domu czy z mieszkania w Hiszpanii, a budżety zagranicznych firm są znacznie większe niż międzynarodowych oddziałów globalnych korporacji, ulokowanych w Polsce. Stawki są naprawdę wysokie. Specjaliści z branży IT zarabiają lepiej niż menedżerowie w obszarze finansów czy produkcji.

Presję płacową obserwujemy także w centrach usług biznesowych. Wydawałoby się, że inwestycje wyhamują, zwłaszcza że bezrobocie w tej branży na polskim rynku pracy niemal nie istnieje. Tymczasem mamy nowe inwestycje, a centra, które już funkcjonują w Polsce, rozwijają się. Mają one inny charakter – nie są to już centra transakcyjne, z jakimi mieliśmy do czynienia 10 lat temu, ale są to wyspecjalizowane oddziały, realizujące coraz bardziej zaawansowane procesy. Potrzebni są doświadczeni pracownicy, a o nich coraz trudniej. Średnia rotacja w tym sektorze wynosi 15-25 proc., w zależności od dojrzałości inwestycji. Co miesiąc potrzeba kilku tysięcy specjalistów i menedżerów. Ma to spory wpływ na wysokość pensji.

Pandemia zniosła granice geograficzne. Jak wpłynęło to na postawy kandydatów – czy są mniej mobilni przez to?

Warto rozgraniczyć rynek specjalistów od rynku liderów i dyrektorów wysokiego szczebla, ze względu na różnice w wynagrodzeniach. Pensje prezesów są co najmniej kilkukrotnie wyższe od zarobków specjalistów, dlatego też od zawsze byli oni bardziej skłonni do relokacji. Eksperci z kolei niechętnie zmieniali miejsce zamieszkania z powodu pracy.

Pandemia i praca zdalna niewątpliwie zmieniły rynek. Kiedyś menedżer ze Szczecina, by móc pracować od poniedziałku do piątku w Warszawie, decydował się na przeprowadzkę do stolicy z rodziną. Obecnie nie musi tego robić ze względu na model hybrydowy. Pracodawca zgadza się, by specjalista trzy dni w tygodniu pracował z domu, a tylko dwa spędzał w warszawskim biurze. Jeszcze dwa lata temu było to nie do pomyślenia. To powoduje, że kandydaci z całej Polski otwierają się na oferty pracy, a firmy nie skupiają się już tylko na rekrutacji w obrębie swojego województwa, ale szukają ludzi w całej Polsce. Ma to także swoją ciemną stronę. Menedżer ze Szczecina może też pracować w krakowskiej firmie – będzie pojawiać się w niej kilka dni w miesiącu. To jednak powoduje, że jego więź z firmą jest mniejsza. Jeżeli większość dni spędza na home office, nie zna kultury organizacyjnej spółki, to zdecydowanie łatwiej przyjąć mu inną ofertę. Skoro nie jest blisko biznesu, atmosfera w pracy ma dla niego mniejsze znaczenie. Pojawia się także inny problem – czym go skusić? Podczas pracy zdalnej wiele benefitów nie sprawdza się, dlatego też nie będą zachętą.

Coraz częściej mówi się także o spowolnieniu gospodarczym. Jak odbije się to na rynku pracy specjalistów i menedżerów?

Polska gospodarka jest jedną z najbardziej zdywersyfikowanych w Unii Europejskiej. Nie ma w naszym kraju sektora, który odpowiadałby za ponad połowę PKB. Do tego, jeśli popatrzymy na europejskie czy światowe inwestycje, to Polska nadal jest atrakcyjna pod tym względem – mamy niskie koszty zakupu gruntów, tańsze biura czy siłę roboczą. Jestem więc optymistycznie nastawiony pod tym względem. Póki co nie widzimy na horyzoncie spowolnienia gospodarczego. Owszem sierpień był słabszym miesiącem pod względem liczby zrealizowanych projektów, ale to nas nie zaskoczyło, co roku jest tak samo. Wrzesień przyniósł większą stabilizację. Co będzie dalej? Czas pokaże. W tej chwili nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć.